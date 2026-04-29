عمرو الحديدي: الأهلي لن ينهار .. و«توروب» سبب تراجع النتائج

أكد عمرو الحديدي، نجم النادي الأهلي السابق، أن الفريق يمر بفترة تراجع بسبب الجهاز الفني، مشددًا على أن الأهلي سيظل قويًا ولن يتأثر بمحاولات التقليل منه.

وقال الحديدي، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة "CBC": "البعض يحاول ينال من الأهلي، لكن الأهلي برج عمره ما هينهار، والمشكلة في المدرب الضعيف اللي ما استغلش إمكانيات اللاعبين، وعماد النحاس نجح في استعادة مستوى عمرو السولية".

وأضاف: "توروب بدأ مباراة الأهلي وبيراميدز بتشكيل خاطئ، ونزّل محمد علي بن رمضان في آخر تلت ساعة، وده معناه إنه ما قرأش المباراة كويس رغم إنه كان عنده وقت كفاية للتحضير".

وتابع: "توروب منح اللاعبين راحة كبيرة قبل المباراة، وبدأ بتشكيل غلط، وكمان مش بيدي مساحة لعادل مصطفى أو وليد صلاح الدين إنهم يتكلموا معاه ويستفيد منهم".

وواصل: "جوزيه كان معاه جهاز قوي زي حسام البدري ومحمد يوسف واستفاد منهم، وده طبيعي لأي مدرب ناجح".

وأشار :"كولر لما جه عمل كل حاجة في الكرة، وفايلر برضه، وميشيل يانكون بقى مصري أكتر من السويسري من اندماجه مع الفريق".

وأكد:"وصلنا لمرحلة إن اللاعب بقى من غير أداء ولا روح، والأهلي محتاج مدرب صاحب اسم كبير، واللاعيبة دي لازم تستمر، ولو مش مقدرين قيمة الأهلي يبقى ألف شكر ويمشوا".

وأضاف:"جهاز منتخب مصر بقيادة التوأم بيعرف يشحن اللاعبين نفسيًا كويس، عكس توروب، وده السبب في تألقهم مع المنتخب مش مع الأهلي".

وواصل::"مش فاهم ليه هادي رياض مش بياخد فرصة كفاية، لازم المدرب يدعمه ويطوره، وكمان كثرة الإصابات بسبب مدرب الأحمال الحالي، عكس اللي كان بيحصل في عهد كولر وحسام البدري"

واختتم: "توروب مش هيستمر كتير، والأهلي عنده تعثر بسيط وهيتصلح، وده هيظهر في مباراة الزمالك يوم الجمعة الجاية").