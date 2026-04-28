رقص بملابس خادشة.. القبض على صانعة محتوى بالهرم

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة محتوى لقيامها ببث فيديوهات خادشة على الانترنت.

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء والإتيان بحركات وإيحاءات غير لائقة تتنافى مع القيم المجتمعية .





عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة "لها معلومات جنائية" حال تواجدها بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، وبحوزتها (هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى") ، وبمواجهتها إعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية .





تم إتخاذ الإجراءات القانونية .





