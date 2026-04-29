لحق بنجله.. تشييع جنازة طبيب توفي في حريق شقته بكفر الشيخ| صور

شيع أهالي قرية أبو حمد التابعة لمركز الرياض بكفر الشيخ، اليوم، جنازة الدكتور محمد البنا، استشاري النساء والتوليد، والذي توفي متأثراً بإصابته في حريق بشقته السكنية بعد وفاة نجله بنحو 10 أيام.

وسادت حالة من الفجيعة والألم بين المشيعين من هول الصدمة التي وقعت على الجميع، خاصة أسرته وأصدقائه الأطباء، داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه الفردوس الأعلى من الجنة.

كان حريق قد نشب في شقة سكنية بمدينة كفر الشيخ، الأسبوع الماضي، ما أسفر عن وفاة محمود محمد البنا طالب بكلية الطب، وإصابة والده الدكتور محمد البنا، الذي توفي بعد أسبوع من وفاة نجله أثناء خضوعه للعلاج بالعناية المركزة بأحد مستشفيات القاهرة.

وتحولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» إلى دفتر عزاء ينعى الدكتور محمد البنا ونجله وأن يلهم أسرتهما الصبر والسلوان على هذا المصاب الجلل، وأن يسكنهما الفردوس الأعلى من الجنة.

وأشار الكثير من الأطباء، إلى المواقف الإنسانية النبيلة للدكتور محمد البنا، الذي كان يحظى بدماثة الخلق وحب الجميع، داعين الله له بالرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته.