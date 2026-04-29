صندوق تحيا مصر وبيت الزكاة والصدقات يطلقان "دكان الفرحة" بجامعة الأزهر

أطلق صندوق تحيا مصر، بالتعاون مع بيت الزكاة والصدقات، وتحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، فعاليات معرض مبادرة "دكان الفرحة" بجامعة الأزهر بالقاهرة، والذي يستمر على مدار 8 أيام متواصلة، بهدف توفير الملابس الجديدة والمستلزمات المعيشية بالمجان للطلاب وأفراد الخدمات المعاونة.

وشهد مراسم الافتتاح كلٌّ من الأستاذ الدكتور نظير عيّاد، مفتي الجمهورية، والشيخ أيمن عبد الغني، القائم بأعمال وكيل الأزهر الشريف والدكتورة سحر نصر، مستشار شيخ الأزهر والأمين العام لبيت الزكاة والصدقات، والسيد تامر عبد الفتاح، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، بحضور الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، ولفيف من قيادات الأزهر والجامعة.

ويستهدف المعرض دعم أكثر من 15 ألف طالب وطالبة من الحالات المستحقة بصندوق التكافل الطلابي، بالإضافة إلى 2000 مستفيد من أفراد الخدمات المعاونة بجامعة الأزهر، حيث يضم المعرض نحو 80 ألف قطعة متنوعة من الملابس الجديدة والأحذية والحقائب، إلى جانب 4000 كتاب تثقيفي، في خطوة تعكس الاهتمام بالجانب المعرفي للطلاب بالتوازي مع تقديم الدعم العيني.

وفي أجواء سادتها البهجة، قدمت مبادرة "دكان الفرحة" الدعم لـ 20 فتاة من بنات العاملين والخدمات المعاونة بالجامعة لتيسير زواجهن، حيث تسلمت الفتيات الأجهزة المنزلية والمستلزمات المتكاملة، وذلك عقب إجراء بحوث اجتماعية دقيقة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وترسيخًا لمبدأ المسؤولية المجتمعية تجاه ذوي الهمم، تضمنت الفعاليات توزيع 35 كرسيًا متحركًا على الطلاب من أصحاب القدرات الخاصة، في إطار جهود تمكينهم وتخفيف الأعباء عنهم، بما يسهم في تهيئة بيئة تعليمية ميسرة وشاملة.

وعلى هامش فعاليات المعرض، شهدت مبادرة "بالهنا والشفا" توزيع 2000 كرتونة من المواد الغذائية الأساسية، مدعومة بـ 10 أطنان من الخضروات الطازجة بالإضافة إلى 6 أطنان من اللحوم والدواجن، استهدفت أفراد الخدمات المعاونة بجامعة الأزهر، بهدف توفير منظومة دعم غذائي متكاملة تلبي احتياجات الأسر.

وفي هذا الإطار، أكدت الدكتورة سحر نصر، مستشار شيخ الأزهر والأمين العام لبيت الزكاة والصدقات، أن مبادرة "دكان الفرحة" تمثل نموذجًا عمليًا للتكافل الاجتماعي الذي يسعى إليه بيت الزكاة، من خلال تقديم دعم متكامل يجمع بين تلبية الاحتياجات الأساسية وتعزيز الكرامة الإنسانية للمستفيدين. وأضافت أن المبادرة لا تقتصر على تقديم المساعدات العينية فحسب، بل تمتد لتشمل تمكين المستفيدين وتحسين جودة حياتهم، خاصة فئة الشباب والطلاب، بما ينعكس إيجابًا على قدرتهم على استكمال مسيرتهم التعليمية وبناء مستقبلهم. كما أشادت بالتعاون المثمر مع صندوق تحيا مصر وكافة الجهات المشاركة، مؤكدةً أن تكامل الجهود هو السبيل لتحقيق أثر تنموي مستدام يصل إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

ومن جانبه، صرّح تامر عبد الفتاح، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، أن ما نشهده اليوم في رحاب جامعة الأزهر هو تجسيد حي لشراكة الخير التي تجمع بين صندوق تحيا مصر وبيت الزكاة والصدقات، وهي شراكة استراتيجية تهدف في المقام الأول إلى تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وخدمة أبناء الجامعات والأسر الأولى بالرعاية، حيث تبنت مبادرة "دكان الفرحة" استراتيجية شاملة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، بما يعكس التزام الصندوق بتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو تعزيز برامج الحماية الاجتماعية المباشرة، مؤكدًا استمرار تنفيذ المبادرات في مختلف المحافظات والتواجد الميداني بجانب المواطنين.

ويأتي هذا التعاون بين صندوق تحيا مصر وبيت الزكاة والصدقات في إطار حرص الجانبين على تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، وتوسيع نطاق الدعم المقدم للفئات الأولى بالرعاية، بما يعكس التزامًا وطنيًا بدعم الإنسان المصري وتحسين جودة حياته.

