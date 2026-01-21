هيرميس تحافظ على صدارة تصنيفات بورصة لندن لعام 2025 كأفضل مروج إصدار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

أعلنت إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة، عن احتفاظها بالمركز الأول ضمن تصنيفات مجموعة بورصة لندن (LSEG) لعام 2025 كأفضل مروج إصدار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مسجلةً بذلك إنجازًا للسنة الثانية على التوالي ويعكس الأداء المتميز والمستدام للشركة في أسواق رأس المال الإقليمية.

وقال مصطفى جاد، رئيس قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس، إن هذا التصنيف يعكس الثقة الكبيرة التي توليها المؤسسات والشركات في قدرات البنك وعمق علاقاته الاستراتيجية، مؤكداً أن الشركة تستمر في تنفيذ صفقات محورية تسهم في نمو وتطوير أسواق رأس المال بالمنطقة. وأضاف أن التواجد الجغرافي الواسع والخبرة العميقة للشركة مكنتها من تعزيز بصمتها التشغيلية في الأسواق المالية الرئيسية خلال عام 2025، بما يشمل سوق دبي المالي، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وناسداك دبي، وبورصات الكويت ومسقط ومصر، بالإضافة إلى سوق الأسهم الموازية (نمو).

ومن جانبه، أشار كريستوفر لانج، رئيس قطاع أسواق رأس المال بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب، إلى أن إي اف چي هيرميس قامت بدور مروج الإصدار في 12 صفقة خلال العام، أي ضعف ما نفذه المنافس التالي في التصنيف، مع تحقيق عائدات تفوق أي بنك استثماري آخر، مؤكداً أن هذا النجاح نتج عن التعاون بين فرق البحث المتخصصة وفريق مبيعات خدمات المستثمرين للمؤسسات وثروات العائلات، فضلاً عن استحواذ البنك على حصة سوقية رائدة في مختلف الأسواق المالية.



وشهد عام 2025 تنفيذ إي اف چي هيرميس عدة صفقات استراتيجية في خمس أسواق رئيسية (المملكة العربية السعودية، الإمارات، سلطنة عُمان، الكويت، ومصر)، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الاستشارية لصفقات دمج واستحواذ وأسواق الدين والأسهم، وإتمام صفقات الطرح العام الأولي وعمليات إصدار حقوق الاكتتاب لأول مرة في ناسداك دبي. وبرزت الشركة كمستشار مالي أوحد لأول مرة في تاريخها بالمملكة العربية السعودية من خلال الطرح العام الأولي لشركة جمجوم، كما لعبت دور المنسق الدولي المشترك في أكبر صفقة اكتتاب في تاريخ سوق أبوظبي للأوراق المالية لصالح شركة أدنوك للغاز.