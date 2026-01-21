قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
36 - 25.. فوز قوي لمنتخب مصر لكرة اليد على الجابون في أمم أفريقيا
إطلاق المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة
الجنيه الذهب يتخطى الـ 50 ألف جنيه
رقم قياسي للتونسي عصام الشوالي في التعليق على المباريات الكبرى
رئيس الوزراء الفلسطيني: أشكر قيادتي مصر والأردن على دعمهما المستمر
رئيس الوزراء الفلسطيني: نثمن دور مصر في إعادة إعمار غزة
الخطيب: الإصلاحات الاقتصادية ترفع استثمارات القطاع الخاص 73% وتعزز التعاون مع البنك الأوروبي
قسد تنقض العهد.. التنظيم المسلح يعتقل مواطني الحسكة رغم وقف إطلاق النار
الأرصاد تحذر: رياح محملة بالأتربة قادمة باتجاه القاهرة الكبرى والسواحل
وزير الخارجية تركيا بديل أردوغان في مجلس السلام
وجوه شابة ومُزدوجي الجنسية.. خطة حسام حسن لتدعيم منتخب مصر قبل كأس العالم 2026
مؤتمر صحفي لأشرف صبحي وهاني أبو ريدة وحسام حسن غدا
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

هيرميس تحافظ على صدارة تصنيفات بورصة لندن لعام 2025 كأفضل مروج إصدار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

إي اف چي هيرميس
إي اف چي هيرميس

أعلنت إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة، عن احتفاظها بالمركز الأول ضمن تصنيفات مجموعة بورصة لندن (LSEG) لعام 2025 كأفضل مروج إصدار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مسجلةً بذلك إنجازًا للسنة الثانية على التوالي ويعكس الأداء المتميز والمستدام للشركة في أسواق رأس المال الإقليمية.
وقال مصطفى جاد، رئيس قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس، إن هذا التصنيف يعكس الثقة الكبيرة التي توليها المؤسسات والشركات في قدرات البنك وعمق علاقاته الاستراتيجية، مؤكداً أن الشركة تستمر في تنفيذ صفقات محورية تسهم في نمو وتطوير أسواق رأس المال بالمنطقة. وأضاف أن التواجد الجغرافي الواسع والخبرة العميقة للشركة مكنتها من تعزيز بصمتها التشغيلية في الأسواق المالية الرئيسية خلال عام 2025، بما يشمل سوق دبي المالي، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وناسداك دبي، وبورصات الكويت ومسقط ومصر، بالإضافة إلى سوق الأسهم الموازية (نمو).
ومن جانبه، أشار كريستوفر لانج، رئيس قطاع أسواق رأس المال بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب، إلى أن إي اف چي هيرميس قامت بدور مروج الإصدار في 12 صفقة خلال العام، أي ضعف ما نفذه المنافس التالي في التصنيف، مع تحقيق عائدات تفوق أي بنك استثماري آخر، مؤكداً أن هذا النجاح نتج عن التعاون بين فرق البحث المتخصصة وفريق مبيعات خدمات المستثمرين للمؤسسات وثروات العائلات، فضلاً عن استحواذ البنك على حصة سوقية رائدة في مختلف الأسواق المالية.
 

وشهد عام 2025 تنفيذ إي اف چي هيرميس عدة صفقات استراتيجية في خمس أسواق رئيسية (المملكة العربية السعودية، الإمارات، سلطنة عُمان، الكويت، ومصر)، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الاستشارية لصفقات دمج واستحواذ وأسواق الدين والأسهم، وإتمام صفقات الطرح العام الأولي وعمليات إصدار حقوق الاكتتاب لأول مرة في ناسداك دبي. وبرزت الشركة كمستشار مالي أوحد لأول مرة في تاريخها بالمملكة العربية السعودية من خلال الطرح العام الأولي لشركة جمجوم، كما لعبت دور المنسق الدولي المشترك في أكبر صفقة اكتتاب في تاريخ سوق أبوظبي للأوراق المالية لصالح شركة أدنوك للغاز.

بورصة لندن إي اف چي رأس المال الأسواق المالية الترويج

الزمالك

إعلامي: الزمالك يُنهي أزمة الـ800 مليون جنيه الخاصة بمُستثمري أرض أكتوبر| فيديو

نادي القضاة

نادي القضاة يدعو لاجتماع طارئ اليوم بسبب أمر جسيم

بابلو الصباغ

تطوّر جديد في الأهلي .. بابلو الصباغ على أعتاب الانضمام رسميًا

محمود البنا

كنت مرشحًا لـ «أمم إفريقيا».. محمود البنا يُفجّر مفاجآت عن التحكيم المصري وأبوريدة

شوبير

نادي طرابلس الليبي يخطف صفقة الأهلي المصري .. شوبير يكشف

فيضانات تونس

رسمياً .. إيقاف الدراسة في 15 ولاية تونسية بعد غرق الطرق بسبب الفيضانات

سورة تقرأ في شعبان

أفضل سورة تُقرأ في شعبان كل صباح.. تفتح لك أبواب الرزق الواسع

ناصر ماهر

تفاصيل صفقة انتقال ناصر ماهر من الزمالك إلى بيراميدز | فيديو

ضايل عنا عرض

تفاصيل العرض الأول لـ ضايل عنا عرض بالإمارات

دره

أوجعتنا جميعا.. درة توجه رسالة لأهل تونس

النجمة درة

أنا اللي رسمتك تشعل البرومو.. درة تخطف الصدارة في علي كلاي

بيطري الشرقية: تطعيم 13 كلبا بلقاح السعار في الزقازيق

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

عشبة طبيعية تعزز المناعة وتهدئ الأعصاب ولها فوائد أخرى

ما هي المَرِمِرية؟
ما هي المَرِمِرية؟
ما هي المَرِمِرية؟

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب مشاركته فى فعاليات معرض الدوحة للدفاع البحرى ديمدكس 2026.. صور

تفقد رئيس الأركان لمنتجات معرض ديمدكس 2026
تفقد رئيس الأركان لمنتجات معرض ديمدكس 2026
تفقد رئيس الأركان لمنتجات معرض ديمدكس 2026

الشرقية.. تنفيذ 3 ندوات توعوية لـ 400 مستفيد لتعزيز الإنتماء الوطني

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

تفقد رئيس الأركان لمنتجات معرض ديمدكس 2026

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب مشاركته فى فعاليات معرض الدوحة للدفاع البحرى ديمدكس 2026.. صور

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: مصر تؤمن بسياسة عدم التدخل في شؤون الدول

الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي: حريصون على أن تمثل مصر عنصر استقرار في المنطقة

صورة من الفيديو

تريند من عيادة أطفال| حكاية الطبيب المصري وفيديو الرضيع: ضحكات من القلب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

