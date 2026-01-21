رئيس البورصة يشهد افتتاح الدورة الجديدة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2026

شارك الدكتور إسلام عزام رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية فعاليات افتتاح الدورة الـ 57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2026 الذي انطلق اليوم في مركز مصر الدولي للمعارض بالتجمع الخامس.

وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبحضور رئيس الوزراء والدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وعدد من الوزراء والسفراء والوفود الثقافية المحلية والدولية.

معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026

وأكد رئيس البورصة المصرية أن مشاركتها في معرض القاهرة الدولي للكتاب تأتي في إطار حرصها على دعم الثقافة المالية ونشر الوعي الاستثماري، خاصة بين فئة الشباب، بما يسهم في بناء جيل أكثر إدراكًا بأساسيات الادخار والاستثمار، ويعزز من دور سوق رأس المال في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة.

وتأتي مشاركة رئيس البورصة ضمن حضور ممثلي مؤسسات مصرية رائدة في هذا الحدث الثقافي الضخم، الذي يشهد مشاركة واسعة من دور نشر عربية وعالمية، ويُعد من أبرز الفعاليات الفكرية والثقافية في المنطقة.