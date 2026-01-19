ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم وأرباح 25 مليار جنيه

شهدت البورصة المصرية ارتفاعًا جماعيًا لمؤشراتها الرئيسية في مستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، ثاني جلسات الأسبوع، بدعم من مشتريات المستثمرين الأجانب، ما انعكس إيجابًا على أداء غالبية الأسهم المقيدة.

أبرز مؤشرات الأداء:

ارتفع المؤشر الرئيسي EGX 30 بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 4611 نقطة.

صعد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.35%.

ارتفع مؤشر EGX 100 متساوي الأوزان بنسبة 0.52% مسجلًا 16851 نقطة.

قفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.38% ليصل إلى مستوى 4622 نقطة، في إشارة إلى الأداء الإيجابي لغالبية الأسهم المتداولة.

ربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 25 مليار جنيه، ليصل إلى 3.043 تريليون جنيه.