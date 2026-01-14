تراجع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية وسط سيطرة مبيعات العرب والأجانب

أنهت البورصة المصرية جلسة اليوم الأربعاء بتراجع جماعي لمؤشرات السوق، وسط ميل المستثمرين المصريين للشراء مقابل مبيعات قوية من المتعاملين العرب والأجانب، وخسائر في رأس المال السوقي بلغت 43 مليار جنيه.

أداء المؤشرات

EGX30: تراجع بنسبة 1.43% ليغلق عند 43058 نقطة.

EGX30 محدد الأوزان: هبط بنسبة 1.26% إلى 51871 نقطة.

EGX30 للعائد الكلي: انخفض 1.43% ليصل إلى 19580 نقطة.

EGX35-LV: نزل بنسبة 1.44% إلى 4525 نقطة.

EGX70 وEGX100: تراجعات قوية بلغت 2.44% و2.09% على التوالي.

مؤشر الشريعة الإسلامية: خسر 0.84% ليغلق عند 4553 نقطة.

رأس المال السوقي: انخفض 43 مليار جنيه ليصل إلى 2.980 تريليون جنيه.