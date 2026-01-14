الزراعة: تحصين وتعقيم 2700 كلب في يناير.. وحملات متخصصة بالمواقع الأثرية

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن مواصلة حملاتها الميدانية المكثفة منذ يناير الجاري، لتحصين وتعقيم كلاب الشوارع، حيث نجحت الهيئة العامة للخدمات البيطرية في تحصين 2538 كلباً حراً وتعقيم 162 آخرين بمختلف المحافظات، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني، تفعيلاً للقانون رقم 29 لسنة 2023.

وأوضحت الوزارة انه تم تنفيذ حملات متخصصة في قلب المواقع الأثرية الكبرى بمحافظة الأقصر؛ حيث شملت "معبد الأقصر"، "طريق الكباش"، ومحيط "مسجد سيدي أبو الحجاج". وأسفرت هذه الجهود عن تحصين 23 كلباً حراً في تلك المناطق الحيوية، في خطوة تستهدف خلق بيئة آمنة تماماً للسياح والمواطنين، بما يحافظ على المظهر الحضاري للمزارات التاريخية العالمية.

من جانبه، وجه علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة التوسع في هذه الحملات والتنسيق مع المحافظين لتوفير أراضي مناسبة لإنشاء مراكز إيواء خارج الكتل السكنية، مع تفعيل الشراكة مع منظمات المجتمع المدني، لافتا إلى أن الهدف هو التطبيق الكامل لاستراتيجية "مصر خالية من السعار" مع مراعاة الضوابط البيئية والصحية والقانونية.



​من ناحيته أشار الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إلى أن التحرك الميداني في الأقصر وغيرها من المحافظات يضع "الصحة العامة" كأولوية، مع الالتزام التام بمبادئ الرفق بالحيوان، مشيرا إلى أن الاستراتيجية تعتمد على: استخدام منهج علمي (التحصين والتعقيم) للحد من انتشار الأمراض المشتركة مثل السعار، إضافة إلى توعية المواطنين والمربين بأسس التعامل الإنساني والآمن مع الكلاب الحرة.