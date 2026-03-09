قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أدلة توضح الحقيقة.. دفاع المتهمة بإنهاء حياة عروس بورسعيد يكشف مفاجآت بالقضية
الرئيس السيسي يوجه رسالة شكرا للشعب: انتم السند الحقيقي لمسيرة الوطن
مصر تعتزم تأسيس كيان استثماري ضخم موجه للسوق الأفريقية .. تفاصيل
تراجع أسعار الذهب محليًا وعالميًا بضغط من صعود الدولار ومخاوف التضخم
بعد رفعه راية التحدي فى جلطة سراي.. هل تتحول تصريحات أوسيمين إلى واقع أمام ليفربول في القمة الأوروبية؟
الرئيس السيسي خلال احتفالات يوم الشهيد: القضية الفلسطينية تمثل جوهر النزاع فى الشرق الأوسط
الرئيس السيسي: خسرنا 10 مليارات دولار من إيرادات القناة بعد حرب غزة
الخارجية الإيرانية: إيران لم تشن هجمات على قبرص وتركيا وأذربيجان
الرئيس السيسي يحذر من محاولات إشعال الفتن في حوض النيل والقرن الأفريقي
وكالة الأنباء اللبنانية: مصرع شرطي في شبعا خلال غارة إسرائيلية
قيمة ملف .. طلب إحاطة عاجل لحدث غريب في مكاتب الشهر العقاري
الرئيس السيسي: نرفض رفضًا قاطعًا أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه
صيانة شاملة لشبكة الإنارة بمبارك 8.. وإصلاح أعطال بطريقي الأحياء والهضبة بالغردقة

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

نفذت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة أعمال صيانة ورفع كفاءة لشبكة الإنارة العامة بعدد من المناطق الحيوية بالمدينة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور وليد عبد العظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، بتكثيف أعمال الصيانة الدورية لشبكات الإنارة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة المرافق العامة.

وكلف اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة، قسم الكهرباء بالمدينة بتنفيذ أعمال صيانة مكثفة بمنطقة مبارك 8، حيث شملت الأعمال صيانة الكشافات وإصلاح الأعطال المختلفة إلى جانب إنارة أعمدة الإنارة بالمنطقة، ضمن خطة شاملة لرفع كفاءة الإضاءة بالمناطق السكنية وتحقيق أعلى مستويات الأمان والرؤية الليلية للسكان.

وفي سياق متصل، تم تنفيذ أعمال إصلاح أعطال بشبكة الإنارة العامة بطريقي الأحياء والهضبة، حيث تضمنت الأعمال تغيير وصلات كابلات الجهد المنخفض وإصلاح الأعطال بالشبكة، مع إعادة الشيء لأصله لضمان استقرار الخدمة وتحسين كفاءة الإنارة بهذين الطريقين الحيويين اللذين يشهدان كثافة مرورية مرتفعة.

وأكدت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة استمرار تنفيذ أعمال الصيانة الدورية لشبكات الإنارة بمختلف المناطق، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتعزيز عوامل الأمان والسلامة للمواطنين.

محافظة البحر الاحمر مدينة الغردقة القصير محافظ البحر الاحمر الزهور

