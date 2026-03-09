صيانة شاملة لشبكة الإنارة بمبارك 8.. وإصلاح أعطال بطريقي الأحياء والهضبة بالغردقة

نفذت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة أعمال صيانة ورفع كفاءة لشبكة الإنارة العامة بعدد من المناطق الحيوية بالمدينة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور وليد عبد العظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، بتكثيف أعمال الصيانة الدورية لشبكات الإنارة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة المرافق العامة.

وكلف اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة، قسم الكهرباء بالمدينة بتنفيذ أعمال صيانة مكثفة بمنطقة مبارك 8، حيث شملت الأعمال صيانة الكشافات وإصلاح الأعطال المختلفة إلى جانب إنارة أعمدة الإنارة بالمنطقة، ضمن خطة شاملة لرفع كفاءة الإضاءة بالمناطق السكنية وتحقيق أعلى مستويات الأمان والرؤية الليلية للسكان.

وفي سياق متصل، تم تنفيذ أعمال إصلاح أعطال بشبكة الإنارة العامة بطريقي الأحياء والهضبة، حيث تضمنت الأعمال تغيير وصلات كابلات الجهد المنخفض وإصلاح الأعطال بالشبكة، مع إعادة الشيء لأصله لضمان استقرار الخدمة وتحسين كفاءة الإنارة بهذين الطريقين الحيويين اللذين يشهدان كثافة مرورية مرتفعة.

وأكدت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة استمرار تنفيذ أعمال الصيانة الدورية لشبكات الإنارة بمختلف المناطق، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتعزيز عوامل الأمان والسلامة للمواطنين.