قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مباحثات سياسية.. مصدر فلسطيني: وفد من حماس برئاسة خليل الحية يصل إلى القاهرة
ارتفاع جديد في أسعار الذهب.. هل وصل الجرام 7000 جنيه؟
تحذير جوي .. عاصفة ترابية تضرب المحافظات | وتدهور الرؤية على الطرق
بلومبرج : ترامب يستعد للإعلان عن مجلس السلام لإدارة خطة غزة
بدء تصويت النواب لاختيار رئيس المجلس
كسر الإزاز ونط من الشباك | احتراق أتوبيس نقل عام في العمرانية .. صور
التهاب رئوي وعملية بالعمود الفقري.. تفاصيل مرض شيرين ومنير وهاني شاكر
حماس تدعو السلطة للاستجابة للحظة التاريخية لترتيب الوضع الفلسطيني الداخلي
خاص .. بيراميدز يسعى لخطف صفقة الأهلي المنتظرة
محمود سامي الإمام يعلن ترشحه لرئاسة مجلس النواب 2026
12 لقبا في نصفي النهائي.. مصر تتفوق تاريخيا فمن يحسم بطاقة التأهل؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

حملات ميدانية لتعقيم وتطعيم الكلاب الضالة في المحافظات.. تفاصيل

تعقيم الكلاب الضالة
تعقيم الكلاب الضالة
قسم المحافظات

 نفذت المحافظات حملات ميدانية لتعقيم وتطعيم الكلاب الضالة بعد انتشار عدد من حالات عقر الكلاب الضالة للمواطنين، ودعمًا لجهود الدولة في توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

البحر الأحمر 

نفّذت مديرية الطب البيطري بالبحر الأحمر، حملة ميدانية لتعقيم وتطعيم الكلاب الضالة، بناءً على توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وتحت إشراف الدكتورة رشا صلاح مدير عام الطب البيطري بالمحافظة، وفي استجابة سريعة لبلاغات المواطنين.

تطعيم الكلاب ضد مرض السعار

وشكّلت المديرية لجنة من إدارة الصحة العامة للحيوان، بقيادة الدكتور شنوده وليم، وبالتعاون مع جمعية «سوست» للرفق بالحيوان، لتنفيذ أعمال التعقيم للكلاب الضالة والحد من تكاثرها، إلى جانب تطعيم عدد منها ضد مرض السعار، في إطار الحرص على حماية صحة الإنسان والحيوان من مخاطر الأمراض المشتركة.

وأسفرت الحملة عن الإمساك بعدد 8 كلاب حرة، حيث تم التعامل معها طبيًا وفق المعايير البيطرية المعتمدة، وذلك في عدد من المناطق شملت:

منطقة الصوب الزراعية

منطقة مستشفى رويال

وأكدت مديرية الطب البيطري أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة مستمرة للتعامل الآمن والإنساني مع ظاهرة الكلاب الضالة، من خلال برامج التعقيم والتطعيم، بما يسهم في الحد من انتشار مرض السعار والحفاظ على الصحة العامة.

وشددت المديرية على استمرار الحملات الميدانية بجميع مناطق المحافظة، مع استقبال بلاغات المواطنين والتعامل معها بشكل فوري، دعمًا لجهود الدولة في توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

سوهاج

قامت مديرية الطب البيطري بسوهاج بتنفيذ حملة لتحصين كلاب الشوارع ضد مرض السعار تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، وتعليمات السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في إطار تفعيل أحكام القانون رقم 29 لسنة 2023 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 1731 لسنة 2025.

محافظة سوهاج

وأوضح الدكتور أحمد حمدي مدير عام الطب البيطري بسوهاج، أن المديرية قامت بتنفيذ الحملة بداية من يوم السبت 10 يناير الجاري، بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة للرفق بالحيوان والتراخيص من خلال إدارة الصحة العامة والأمراض المشتركة بالمديرية، وذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسيطرة على مرض السعار والتعامل الآمن مع ظاهرة كلاب الشوارع.

وأضاف أن الحملة تضمنت عقد ندوة إرشادية لرفع الوعي المجتمعي حول أساليب التعامل الأمثل مع كلاب الشوارع لتفادي حالات العقر، والتعريف بالإجراءات الواجب اتباعها في حالة التعرض للعقر حال حدوثه، بما يساهم في حماية الصحة العامة للمواطنين.

وأشار مدير عام الطب البيطري إلى أنه تم خلال الحملة تحصين عدد 39 كلب شارع بلقاح مرض السعار، وذلك بالتعاون والتنسيق مع عدد من المتطوعين والمهتمين بالرفق بالحيوان، منها تحصين 21 كلب شارع بمنطقتي ميدان الشبان المسلمين، والمدرسة الثانوية العسكرية، وعدد 18 كلب شارع بمنطقة الأرقم، وشارع الشهيد المستشار عمر حماد "15 سابقا"، بمدينة سوهاج.

وشدد محافظ سوهاج على استمرار تنفيذ مثل هذه الحملات والندوات التوعوية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لتحقيق التوازن بين متطلبات السلامة العامة ومبادئ الرفق بالحيوان، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

تعقيم الكلاب الضالة حملات للتعقيم سوهاج البحر الاحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

هتشتريها بكام بكرة؟.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

شيرين عبد الوهاب

بعد أنباء مغادرة شيرين منزلها بصحبتها.. معلومات عن ياسمين شقيقة زينة

إمام عاشور

قلق في الأهلي بسبب إمام عاشور

بعد توليها رئاسة الجلسة الأولى لبرلمان 2026.. من هي عبلة الهواري؟

بعد توليها رئاسة الجلسة الأولى لبرلمان 2026.. من هي عبلة الهواري؟

أفعال محرمة في رجب

أفعال محرمة في العشر الأواخر من رجب.. احذرها خلال الـ7 أيام المقبلة

أحمد حسن

عروض مغرية للاعب الأهلي وموقف توروب منها.. تفاصيل

بسوهاج

تفاصيل مرعبة لإنهاء حياة الحاجة نفيسة على يد جارتها في سوهاج

أرشيفية

صورة تهز واشنطن.. خامنئي يواجه ترامب بتمثال محطم ويتوعده بمصير الطغاة

ترشيحاتنا

مجلس النواب في العاصمة الإدارية الجديدة

انتهاء الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب من أداء النواب الجدد اليمين

إيلاريا سمير حارص، عضو مجلس النواب

بعد أداء اليمين.. إيلاريا حارص: البرلمان القادم يحمل على عاتقه مسؤولية ضخمة

تعبيرية

ضوابط صارمة لمواجهة جرائم التحرش في بيئة العمل .. تفاصيل

بالصور

كيف تؤثر القهوة على صحتك؟.. فوائد علمية قد تفاجئك

كيف تؤثر القهوة على صحتك؟ فوائد علمية قد تفاجئك
كيف تؤثر القهوة على صحتك؟ فوائد علمية قد تفاجئك
كيف تؤثر القهوة على صحتك؟ فوائد علمية قد تفاجئك

أسباب مرض شيرين عبد الوهاب

لن تتخيلها .. اسباب مرض شبرين عبد الوهاب
لن تتخيلها .. اسباب مرض شبرين عبد الوهاب
لن تتخيلها .. اسباب مرض شبرين عبد الوهاب

جولدن جلوب .. أهم الجوائز واللحظات في النسخة 83 للحفل العالمي | صور

جوائز جولدن جلوب
جوائز جولدن جلوب
جوائز جولدن جلوب

هيفاء وهبي تثير الجدل بإطلالة جريئة

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

فيديو

ويل سميث وأحمد سعد

حقيقة أم ذكاء اصطناعي.. رقص ويل سميث على مكسرات أحمد سعد| فيديوجراف

القط تيمبوس

مصر تخلف توقعات القط نيمبوس.. عالمة أزهرية تكشف حقيقة تنبؤات الحيوانات

نانسي صلاح والسحر

معمولي بوقوع شعري.. نانسي صلاح تكشف عن تعرضها للسحر ومحاربتها في الوسط الفني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: ومن مقاصد الشريعة.. الضوابط الأخلاقية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

المزيد