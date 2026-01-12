حملات ميدانية لتعقيم وتطعيم الكلاب الضالة في المحافظات.. تفاصيل

نفذت المحافظات حملات ميدانية لتعقيم وتطعيم الكلاب الضالة بعد انتشار عدد من حالات عقر الكلاب الضالة للمواطنين، ودعمًا لجهود الدولة في توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

البحر الأحمر

نفّذت مديرية الطب البيطري بالبحر الأحمر، حملة ميدانية لتعقيم وتطعيم الكلاب الضالة، بناءً على توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وتحت إشراف الدكتورة رشا صلاح مدير عام الطب البيطري بالمحافظة، وفي استجابة سريعة لبلاغات المواطنين.

تطعيم الكلاب ضد مرض السعار

وشكّلت المديرية لجنة من إدارة الصحة العامة للحيوان، بقيادة الدكتور شنوده وليم، وبالتعاون مع جمعية «سوست» للرفق بالحيوان، لتنفيذ أعمال التعقيم للكلاب الضالة والحد من تكاثرها، إلى جانب تطعيم عدد منها ضد مرض السعار، في إطار الحرص على حماية صحة الإنسان والحيوان من مخاطر الأمراض المشتركة.

وأسفرت الحملة عن الإمساك بعدد 8 كلاب حرة، حيث تم التعامل معها طبيًا وفق المعايير البيطرية المعتمدة، وذلك في عدد من المناطق شملت:

منطقة الصوب الزراعية

منطقة مستشفى رويال

وأكدت مديرية الطب البيطري أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة مستمرة للتعامل الآمن والإنساني مع ظاهرة الكلاب الضالة، من خلال برامج التعقيم والتطعيم، بما يسهم في الحد من انتشار مرض السعار والحفاظ على الصحة العامة.

وشددت المديرية على استمرار الحملات الميدانية بجميع مناطق المحافظة، مع استقبال بلاغات المواطنين والتعامل معها بشكل فوري، دعمًا لجهود الدولة في توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

سوهاج

قامت مديرية الطب البيطري بسوهاج بتنفيذ حملة لتحصين كلاب الشوارع ضد مرض السعار تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، وتعليمات السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في إطار تفعيل أحكام القانون رقم 29 لسنة 2023 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 1731 لسنة 2025.

محافظة سوهاج

وأوضح الدكتور أحمد حمدي مدير عام الطب البيطري بسوهاج، أن المديرية قامت بتنفيذ الحملة بداية من يوم السبت 10 يناير الجاري، بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة للرفق بالحيوان والتراخيص من خلال إدارة الصحة العامة والأمراض المشتركة بالمديرية، وذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسيطرة على مرض السعار والتعامل الآمن مع ظاهرة كلاب الشوارع.

وأضاف أن الحملة تضمنت عقد ندوة إرشادية لرفع الوعي المجتمعي حول أساليب التعامل الأمثل مع كلاب الشوارع لتفادي حالات العقر، والتعريف بالإجراءات الواجب اتباعها في حالة التعرض للعقر حال حدوثه، بما يساهم في حماية الصحة العامة للمواطنين.

وأشار مدير عام الطب البيطري إلى أنه تم خلال الحملة تحصين عدد 39 كلب شارع بلقاح مرض السعار، وذلك بالتعاون والتنسيق مع عدد من المتطوعين والمهتمين بالرفق بالحيوان، منها تحصين 21 كلب شارع بمنطقتي ميدان الشبان المسلمين، والمدرسة الثانوية العسكرية، وعدد 18 كلب شارع بمنطقة الأرقم، وشارع الشهيد المستشار عمر حماد "15 سابقا"، بمدينة سوهاج.

وشدد محافظ سوهاج على استمرار تنفيذ مثل هذه الحملات والندوات التوعوية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لتحقيق التوازن بين متطلبات السلامة العامة ومبادئ الرفق بالحيوان، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.