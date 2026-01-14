زاب ثروت يكشف كواليس بدايته في الراب وتطور تجربته الفنية

حل الرابر زاب ثروت ضيفًا في برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامي أحمد سالم على قناة "ON".

وقال زاب ثروت، إن جمهوره بدأ يكبر معه، مع ظهور أجيال جديدة تستمع إلى أعماله القديمة والجديدة بنفس الحماس.

وكشف عن بدايته، قائلاً إن فكرة الراب في مصر بدأت قبل ثورة يناير، حيث كان هناك رابرز آخرون بدأوا قبله بكثير مثل اسفلت وأربيان نايتس وأحمد مكي، أما بداياته هو في الراب بدأت قبل ثورة يناير بـ3 أو 4 سنوات.

اسم زاب ثروت الفني

وكشف أن اسمه الفني جاء من الفيديو جيمز التي كان يلعبها في صغره، وأن اسمه الحقيقي أحمد ثروت زكي.

وعن أغنيته الشهيرة اثبت مكانك، قال إن الفكرة جاءت بالصدفة أثناء جلوسه مع أمير عيد في منزله، حيث كتب أولى السطور التي شكلت بداية الأغنية، وأوضح أنها كانت نتيجة لتجربة مشتركة بينهما تعكس إحساسهما وفكرتهما الفنية.

وتحدث الرابر زاب ثروت عن رأيه في أغاني المهرجانات، مشيرًا إلى أنه يحب هذا النوع من الغناء ويعتبره فن مثل غيره من الفنون ومثل الراب.

وأضاف زاب ثروت ردًا على سؤال الإعلامي أحمد سالم، بأن كثيرون يرون أن المهرجانات ليست فنا: “لو هي دي المعضلة دايمًا، إيه يعني ما هو الراب كان بالنسبة لناس مش فن بس بعد كدة الناس حبته”.

وتابع خلال لقائه في برنامج كلمة أخيرة على قناة ON: "مش بسمع حد بعينه من مغنيين المهرجانان ولكن سمعت أغاني كتير وكنت زمان بسمع المدفعجية وفي أغاني كتير من المهرجانات كل الناس بتسمعها دلوقتي والناس بتحبها وبتتشهر.

وعن ذهابه للون الشعبي وغنائه مع طارق الشيخ وأحمد شيبة قال: “الشعبي مزيكا يعني متأصلة أوي يعني جوة مصر وبنحبها جدا، كلنا سمعنا المرحوم أحمد عدوية وسمعنا ناس كتير جدا من زمان وكانت بالنسبة لي حاجة حلوة أوي إن أنا أعرف أعمل أغنية كنا أنا وساري بنسميها شعبي يعني سلطنة، وعملنا كدة مع الفنان طارق الشيخ، وبعدها مع الفنان أحمد شيبة في أغنية فارس”.

وأكمل: "ناس بنتعلم منهم بصراحة، أنا بتعلم منهم لما قعدت مع أستاذ طارق في الاستوديو شقلبلنا الأغنية خالص بس يعني خلاها أحلى بكتير، قالي لا إحنا هنشيل ده ونحط ده ونعمل ده فبقت أغنية زي اللي إحنا سمعناها دلوقتي وهي الناس بتسمعها لحد دلوقتي يعني.

وكشف زاب ثروت أكثر أغنية تعبر عنه، مشيرًا إلى أغنية العربة تعتبر الأقرب له خاصة أن تحدث فيها عن والده:"والدي كان مسافر بره مصر وكانت رحلته صعبة، وهي تعتبر رسالة تقدير له".

وعن طريقته في كتابة الأغاني، أوضح أنه يعتمد على أسلوبين، قائلًا:"لموضوع ليه طريقتين، يا إما الكلام بييجي لوحده ومبعرفش بييجي إزاي، ويا إما بيبقى في موضوع أنا عايز أكتب فيه، فبقعد أفكر وأرتّب أفكاري، وأحدّد هتكلم في إيه وإزاي أتنقل من جزء للتاني، خصوصًا لو حكاية، لازم تبقى منظمة علشان ما تطولش زيادة وما تبقاش الأحداث متلخبطة".

وتحدث عن تعاونه مع تامر حسني، مؤكدأ أن التجربة كانت ممتعة، حيث أتاح له التعاون في التسجيلات والاستماع إلى الآراء الفنية للفنان الكبير وفريقه

كما تحدث عن ألبومه الجديد بيروت مع ماهر الملاخ والذي طرحه مؤخرًا وقدم من خلال لونا مختلفا عن الراب.