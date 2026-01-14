قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للسودان: نثمن الدور المصري بشأن إنهاء الأزمة
وزير الخارجية: مصر لن تسمح بانهيار السودان وهناك "خطوط حمراء"
بث مباشر.. مؤتمر صحفي لوزير الخارجية مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للسودان
شيخ الأزهر: تحريم تهنئة المسيحين بأعيادهم فكر متشدد وصدام مباشر مع تشريعات الإسلام
الزراعة: تحصين وتعقيم 2700 كلب في يناير.. وحملات متخصصة بالمواقع الأثرية
إعلام إسرائيلي: تفعيل أجهزة التشويش على نظام تحديد المواقع العالمي في إيران والعراق
حسام حسن يثبت التشكيل ويغيّر الأدوار داخل الملعب.. كواليس جديدة يكشفها خالد الغندور
أحمد أبو الغيط: إسرائيل تماطل لتثبيت الوضع القائم وتجنب الانسحاب من غزة
محمود فوزي: اللجان النوعية عقل مجلس النواب ومحركاته التشريعية
شيخ الأزهر: الرئيس السيسي اختار طريقًا يليق بتاريخ مصر في التعامل مع ملف غزة
سليمان وهدان رئيسًا للهيئة البرلمانية للجبهة الوطنية بمجلس النواب
قفزة تاريخية في أسعار الذهب.. ماذا سيحدث الفترة المقبلة؟| خبير يجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

زاب ثروت يكشف كواليس بدايته في الراب وتطور تجربته الفنية

زاب ثروت
زاب ثروت
أحمد إبراهيم

حل الرابر زاب ثروت ضيفًا في برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامي أحمد سالم على قناة "ON".

وقال زاب ثروت، إن جمهوره بدأ يكبر معه، مع ظهور أجيال جديدة تستمع إلى أعماله القديمة والجديدة بنفس الحماس.

وكشف عن بدايته، قائلاً إن فكرة الراب في مصر بدأت قبل ثورة يناير، حيث كان هناك رابرز آخرون بدأوا قبله بكثير مثل اسفلت وأربيان نايتس وأحمد مكي، أما بداياته هو في الراب بدأت قبل ثورة يناير بـ3 أو 4 سنوات.

اسم زاب ثروت الفني

وكشف أن اسمه الفني جاء من الفيديو جيمز التي كان يلعبها في صغره، وأن اسمه الحقيقي أحمد ثروت زكي.

وعن أغنيته الشهيرة اثبت مكانك، قال إن الفكرة جاءت بالصدفة أثناء جلوسه مع أمير عيد في منزله، حيث كتب أولى السطور التي شكلت بداية الأغنية، وأوضح أنها كانت نتيجة لتجربة مشتركة بينهما تعكس إحساسهما وفكرتهما الفنية.

وتحدث الرابر زاب ثروت عن رأيه في أغاني المهرجانات، مشيرًا إلى أنه يحب هذا النوع من الغناء ويعتبره فن مثل غيره من الفنون ومثل الراب.

وأضاف زاب ثروت ردًا على سؤال الإعلامي أحمد سالم، بأن كثيرون يرون أن المهرجانات ليست فنا: “لو هي دي المعضلة دايمًا، إيه يعني ما هو الراب كان بالنسبة لناس مش فن بس بعد كدة الناس حبته”.

وتابع خلال لقائه في برنامج كلمة أخيرة على قناة ON: "مش بسمع حد بعينه من مغنيين المهرجانان ولكن سمعت أغاني كتير وكنت زمان بسمع المدفعجية وفي أغاني كتير من المهرجانات كل الناس بتسمعها دلوقتي والناس بتحبها وبتتشهر.

وعن ذهابه للون الشعبي وغنائه مع طارق الشيخ وأحمد شيبة قال: “الشعبي مزيكا يعني متأصلة أوي يعني جوة مصر وبنحبها جدا، كلنا سمعنا المرحوم أحمد عدوية وسمعنا ناس كتير جدا من زمان وكانت بالنسبة لي حاجة حلوة أوي إن أنا أعرف أعمل أغنية كنا أنا وساري بنسميها شعبي يعني سلطنة، وعملنا كدة مع الفنان طارق الشيخ، وبعدها مع الفنان أحمد شيبة في أغنية فارس”.

وأكمل: "ناس بنتعلم منهم بصراحة، أنا بتعلم منهم لما قعدت مع أستاذ طارق في الاستوديو شقلبلنا الأغنية خالص بس يعني خلاها أحلى بكتير، قالي لا إحنا هنشيل ده ونحط ده ونعمل ده فبقت أغنية زي اللي إحنا سمعناها دلوقتي وهي الناس بتسمعها لحد دلوقتي يعني.

وكشف زاب ثروت أكثر أغنية تعبر عنه، مشيرًا إلى أغنية العربة تعتبر الأقرب له خاصة أن تحدث فيها عن والده:"والدي كان مسافر بره مصر وكانت رحلته صعبة، وهي تعتبر رسالة تقدير له".

وعن طريقته في كتابة الأغاني، أوضح أنه يعتمد على أسلوبين، قائلًا:"لموضوع ليه طريقتين، يا إما الكلام بييجي لوحده ومبعرفش بييجي إزاي، ويا إما بيبقى في موضوع أنا عايز أكتب فيه، فبقعد أفكر وأرتّب أفكاري، وأحدّد هتكلم في إيه وإزاي أتنقل من جزء للتاني، خصوصًا لو حكاية، لازم تبقى منظمة علشان ما تطولش زيادة وما تبقاش الأحداث متلخبطة".

وتحدث عن تعاونه مع تامر حسني، مؤكدأ أن التجربة كانت ممتعة، حيث أتاح له التعاون في التسجيلات والاستماع إلى الآراء الفنية للفنان الكبير وفريقه

كما تحدث عن ألبومه الجديد بيروت مع ماهر الملاخ والذي طرحه مؤخرًا وقدم من خلال لونا مختلفا عن الراب.

زاب ثروت الفنان زاب ثروت أعمال زاب ثروت أغانى زاب ثروت حفل زاب ثروت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

أسعار البانيه تفاجئ الجميع.. بكام كيلو الدواجن بالأسواق اليوم الأربعاء؟

طائرة تابعة لشركة الاتحاد

إصابات عدة خلال هبوط طائرة قادمة من أبو ظبي فوق فوكيت بتايلاند

وزير التربية والتعليم

موعد اجازة نصف العام 2026 في المدارس لجميع الصفوف .. قرارات رسمية

الدكتور محمد عبدالغني

تفاصيل لم تُروَ من قبل.. الطبيب المصري يكشف لـ«صدى البلد» تفاصيل دور زوجته خلال 7 سنوات عمل بالخارج وبداية رحلة الثروة

مصر ضد السنغال

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال في كأس أمم أفريقيا 2025

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 8 قرارات اليوم.. تعرف عليها

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

أسعار الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية

مدحت شلبي

«شوبير وفايق وميدو».. مدحت شلبي يوضح الأفضل في تاريخ الإعلام الرياضي

ترشيحاتنا

شوبير

النصر لمصر .. شوبير يدعم منتخب مصر قبل مواجهة السنغال

حسن شحاته

وزير الرياضة يطمئن على الحالة الصحية للكابتن حسن شحاتة

ابراهيم عبد الجواد

مبارة منتخب مصر و السنغال.. إبراهيم عبد الجواد يطرح سؤالا هاما للجماهير

بالصور

تفاصيل صحية صادمة في أزمة ياسر صادق.. أطباء يكشفون ما لا يعرفه الجمهور

تفاصيل صحية صادمة في أزمة ياسر صادق.. أطباء يكشفون ما لا يعرفه الجمهور
تفاصيل صحية صادمة في أزمة ياسر صادق.. أطباء يكشفون ما لا يعرفه الجمهور
تفاصيل صحية صادمة في أزمة ياسر صادق.. أطباء يكشفون ما لا يعرفه الجمهور

تدليك ظهر الزوجة يزيد الحب بين الزوجين بنسبة 15% دراسة حديثة تكشف السر

تدليك ظهر الزوجة يزيد الحب بين الزوجين بنسبة 15% دراسة حديثة تكشف السر
تدليك ظهر الزوجة يزيد الحب بين الزوجين بنسبة 15% دراسة حديثة تكشف السر
تدليك ظهر الزوجة يزيد الحب بين الزوجين بنسبة 15% دراسة حديثة تكشف السر

رجيم صحي متوازن ينزل الوزن بدون حرمان ويخلصك من الكرش في 30 يوما

رجيم صحي متوازن ينزل الوزن بدون حرمان ويخلصك من الكرش في 30 يوم
رجيم صحي متوازن ينزل الوزن بدون حرمان ويخلصك من الكرش في 30 يوم
رجيم صحي متوازن ينزل الوزن بدون حرمان ويخلصك من الكرش في 30 يوم

غداً.. انطلاق امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية بالشرقية

جدول امتحانات
جدول امتحانات
جدول امتحانات

فيديو

يسون خيمينيز

الحلم تحقق.. فنان شهير يلقى حتفه في الجو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

د. إيمان شاهين - مدرس إدارة المنزل والمؤسسات بجامعة المنوفية

د. إيمان شاهين تكتب: دور الأسرة في كسر دائرة العنف عبر الأجيال

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

المزيد