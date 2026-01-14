مصطفى كامل يكشف عن سبب صمته في أزمة شيرين عبد الوهاب

وجه الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، رسالة دعم للفنانة شيرين عبد الوهاب، عقب الأزمة الأخيرة التي مرت بها، مؤكداً أن الشفاء الصحي والنفسي هو الهدف الأهم في المرحلة الحالية.

وقال مصطفى كامل، إنه يبعث إلى شيرين بخالص الدعاء بالشفاء التام، موضحًا للاعلاميين والصحفيين والمهتمين بالفنانة شيرين أن صمته خلال الفترة الماضية لم يكن عن تجاهل أو عدم اهتمام، وإنما التزامًا بعهد قطعه مع أطراف معنية بعلاجها وتحملت المسئولية الكاملة عن ذلك.

ثرثرة كلامية

وأوضح نقيب المهن الموسيقية أن هذا العهد شمل ضرورة إنهاء ما وصفه بـ الثرثرة الكلامية الفارغة، والتركيز على التحرك الفعلي من أجل علاج شيرين، مشددًا على أن الهدف الحقيقي هو تعافي شيرين الإنسانة أولًا وأخيرًا.

ودعا مصطفى كامل زملاء المهنة والإعلاميين وكل المهتمين بالدعاء لشيرين بالشفاء، مؤكدًا أن من يحبها، سواء كإنسانة أو فنانة، عليه أن يتمنى لها العافية الكاملة وأن تتحلى بالقوة والإصرار لتجاوز ما مرت به .