يابختك فيهم .. مايا دياب توجه رسالة إلى شيرين عبّد الوهاب

وجهت الفنانة مايا دياب رسالة الي الفنانه شيرين بعد أزمتها الأخيرة

وكتبت دياب عبر حسابها الشخصي اكس :" انا ما شفت بحياتي محبة وتضامن لفنانين ببلد واحد قدّ ⁧‫#مصر‬⁩ 🇪🇬 مصر وتحتها خطّين.. دي بلد جد الجدعان والشهامة.. يا بختك يا شيرين فيهم.. وربنا يفكّ ضيقتك وترجعيلنا بألف سلامة

وتداولت أنباء عن انتقال الفنانة شيرين إلى منزل مصممة الأزياء ياسمين رضا شقيقة الفنانة زينة لاستكمال علاجها من الالتهاب الرئوى الحاد، والخروج من العزلة التي كانت قد فرضتها على نفسها خلال الأيام الماضية، داخل منزلها.

أزمة شيرين عبد الوهاب

من ناحية أخرى، علق الإعلامي عمرو أديب، على ملف أزمة المطربة شيرين عبد الوهاب، قائلا: "مفيش معلومة طلعت امبارح عن شيرين صح ".

وقال عمرو أديب في برنامجه " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، : " كل اللي اتقال عن شيرين امبارح والنهادرة غلط ".

وتابع عمرو اديب: "كل املي إن شيرين عبد الوهاب تكون كويسة وناس كتير من القريبيين منها يتحدثون عن أمور معقدة".

في سياق متصل، طالب الشاعر تامر حسين الدولة بالتدخل الفوري لرعاية الفنانة شيرين عبد الوهاب ، بعد تعرضها لأزمة صحية خلال الفترة الحالية.