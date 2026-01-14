إحنا بعيد ليه.. شقيق شيرين عبد الوهاب يكشف تفاصيل جديدة عن الفنانة

نشر شقيق شيرين عبد الوهاب تعليقا جديدا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يوضح فيه بعض التفاصيل الخاصة بالفنانة.

قال محمد شقيق شيرين عبد الوهاب : "اقسم بالله العظيم 90% من الأخبار مغلوطة وغير صحيحة تماما والناس اللي بتاجر بيها في البرامج والمداخلات، محدش ساعد غير اتنين أحمد سعد وزينة بس ومحمود الليثي كان كل يوم عندها".

شقيق شيرين عبد الوهاب يكشف تفاصيل جديدة

وأضاف شقيق شيرين عبد الوهاب: "إحنا بقي بعيد ليه عشان اللي انته شايفينه ده حياتها عبارة عن حرب احنا لما تدخلنا في سنة 2022 من اربع سنين اتقال علينا ايه اننا نهبناها ومستفدين وناس وحشين طيب ماشي نجحوا انهم يبوظوا علاجها، وبعد أربع سنين ناس تانيه غيرنا أهم فنانين ومعروفين وملهمش مصلحة اللي بيدور معاهم جابوا كل تاريخهم القديم ودول كذا وكذا وإزاي دول اللي يعالجوها مين بقي اللي ليه مصلحة يطلع يشوه الناس دي زي ما شوهنا من قبلهم واللي طالع يقول مش صح انها تروح بيت صحبها كله بيتاجر عرفت منين حضرتك أنها راحت عندها ومتأكد أوى".

وأوضح شقيق شيرين عبد الوهاب: زينة عدت عليها يوم قالتلها أنا حاسه اني تعبانه قلتلها المستشفي أهي قريبه يلا بينا راحت واطمنت عليها وهما هناك الدكاتره طلبوا منظار خدت بينج وماكنتش قادرة تركب العربية خدوها بسيارة إسعاف لحد بيتها دي كل الحكاية.. الصحافيين بتوعنا بقي عرفوا ازاي عشان بيجندوا ممرضين في معظم المستشفيات.. تشوف حد مشهور عرفني بس وليك الحلاوة بس وكله بقي كتب وألف علي مزاجه، ليه بقي تحديدا الاتنين دول واقفين جمبها بجد عشان دول عشرة العمر نعرف بعض من قبل ما حد فيهم يبقي معروف من زمان عشره وستر وغطا وحاجات كتير أوى أي حد تاني بقي كله بيتاجر بيها الناس دي بقي دلوقتي هتزعل مني جدا عشان مكنوش عايزين حد يعرف أي حاجة عشان ميتفهموش غلط".