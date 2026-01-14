نانسي عجرم تنشر صورة مع زوجها وبناتها الثلاثة: ممتنون للوقت الذي يجمعنا

شاركت اللبنانية نانسي عجرم جمهورها بصورة عائلية دافئة جمعتها بزوجها طبيب الأسنان فادي الهاشم وبناتها الثلاثة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام .

وعلقت نانسي عجرم على الصورة قائلة: “نحن ممتنون للوقت الذي يجمعنا ببعض”، في رسالة عكست حالة من الحب والترابط الأسري.

وخرجت المطربة نانسي عجرم عن صمتها لترد على شائعة انفصالها عن زوجها.

وقالت عجرم خلال لقائها مع الإعلامي الإماراتي أنس بوخش، إنني أعلم كيف بدأت هذه الشائعة.. ربما لأن الناس لم يعتادوا رؤية ثنائي متوافق فأصبح مشهد التفاهم نادرا.