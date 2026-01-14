تراجع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات الأربعاء

افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم، الأربعاء، على انخفاض جماعي للمؤشرات، متأثرة بحالة من الضغوط البيعية.

أداء المؤشرات

تراجع مؤشر EGX30 بنسبة 1.52% مسجلًا 43166 نقطة.

هبوط EGX30 محدد الأوزان بنسبة 1.22% عند مستوى 51952 نقطة.

انخفاض EGX30 للعائد الكلي بنسبة 1.10% إلى 19655 نقطة

تراجع مؤشر EGX35-LV بنسبة 1.4% مسجلًا 4539 نقطة.

هبوط EGX70 متساوي الأوزان بنسبة 1.22% إلى 12563 نقطة.

انخفاض EGX100 متساوي الأوزان بنسبة 1.13% عند 16827 نقطة.

تراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.09% إلى 4541 نقطة

هبوط مؤشر تميز بنسبة 1.81% مسجلًا 19256 نقطة.