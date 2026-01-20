ارتفاع المؤشر العام لبورصة عمان وسط تداولات بلغت 8.4 مليون دينار

ارتفعت مؤشرات بورصة عمان لدى ختام تعاملات، اليوم الثلاثاء، حيث بلغ حجم التداول الإجمالي 8.4 مليون دينار، نحو 11.8 مليون دولار أمريكي، مع تداول 3.6 مليون سهم، نفذت من خلال 2974 عقدًا.



وعن مستويات الأسعار، فقد ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم في ختام التعاملات إلى 3572 نقطة، محققًا زيادة بنسبة 0.68%، بدعم من ارتفاع مؤشر القطاع المالي بنسبة 1.06%، وقطاع الخدمات بنسبة 0.15%، في حين تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.10%.



وعلى صعيد أداء الشركات، أظهرت مقارنة أسعار الإغلاق لـ 99 شركة جرى تداول أسهمها خلال الجلسة، ارتفاع أسعار أسهم 37 شركة، مقابل انخفاض أسعار أسهم 24 شركة، فيما استقرت أسعار باقي الشركات دون تغيير.