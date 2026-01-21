البورصة المصرية تختتم تعاملات الأربعاء بارتفاع جماعي وربح 16 مليار جنيه

اختتمت البورصة المصرية تعاملات اليوم الأربعاء على صعود جماعي للمؤشرات، بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

أبرز المؤشرات والأرقام

رأس المال السوقي: ربح 16 مليار جنيه ليغلق عند 3.131 تريليون جنيه

EGX30: ارتفاع 0.31% ليغلق عند 46,048 نقطة

EGX30 محدد الأوزان: صعود 0.33% إلى 55,362 نقطة

EGX30 للعائد الكلي: زيادة 0.31% إلى 20,940 نقطة

EGX35 منخفض التقلبات: قفزة 1.15% إلى 4,774 نقطة

EGX70 متساوي الأوزان: صعود 0.97% إلى 12,718 نقطة

EGX100 متساوي الأوزان: ارتفاع 0.77% إلى 17,223 نقطة

مؤشر الشريعة الإسلامية: زيادة طفيفة 0.01% إلى 4,882 نقطة