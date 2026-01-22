البورصة المصرية تبدأ جلسة الخميس بارتفاع جماعي للمؤشرات

استهلت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس، اخر الأسبوع، على ارتفاع جماعي للمؤشرات، بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

أبرز المؤشرات:

ارتفاع مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 0.92% مسجلًا 46472 نقطة.

صعود مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان بنسبة 0.96% عند 55893 نقطة.

زيادة مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي بنسبة 0.92% ليصل إلى 21133 نقطة.

قفز مؤشر EGX35-LV بنسبة 1.6% مسجلًا 4838 نقطة.

صعود مؤشر إيجي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 0.93% عند 12832 نقطة.

ارتفاع مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 0.96% مسجلًا 17380 نقطة.

صعود مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.98% إلى 4924 نقطة.

تراجع مؤشر تميز بنسبة 1.2% ليصل إلى 20278 نقطة.