بعد إنفاق 750 مليون جنيه.. سؤال برلماني عن أسباب غلق النادي الاجتماعي بالإسماعيلية

تقدم النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب المصري ورئيس الهيئة البرلمانية لـحزب الجبهة الوطنية، بسؤال إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجه إلى كل من وزير الشباب والرياضة ووزير التنمية المحلية ومحافظ الإسماعيلية، بشأن ما وصفه بإهدار المال العام والتعطيل المتعمد لتشغيل النادي الاجتماعي بالإسماعيلية (أرض النخيل).

وأوضح النائب في سؤاله، أن هذا النادي يعد المشروع القومي للنادي الاجتماعي بالإسماعيلية، كما يعد أحد أضخم الاستثمارات الرياضية في منطقة القناة، مشيرا إلى أن تكلفة إنشائه وتجهيزه بلغت نحو 750 مليون جنيه من أموال الدولة.

وأشار "وهدان" إلى أنه رغم الإعلان عن الانتهاء من كافة المراحل الإنشائية والتأثيثية للنادي بنسبة 100% منذ فترة طويلة، فإن المشروع لا يزال مغلقا أمام المواطنين دون مبرر فني أو هندسي واضح، وهو ما يثير تساؤلات حول أسباب هذا التقاعس الإداري، بما يمثل تعطيلا للأصول العامة وإهدارا للفرص الاستثمارية.

وطالب النائب بالرد كتابيا على عدد من التساؤلات، من بينها الأسباب الحقيقية التي أدت إلى عدم قيام وزارة الشباب والرياضة ومحافظة الإسماعيلية بتسليم النادي لمجلس إدارة النادي الإسماعيلي أو جهة الإدارة لتشغيله حتى الآن، وما إذا كانت هناك عيوب فنية استجدت بالمشروع أم أن التأخير ناتج عن تضاربات إدارية بين جهات الولاية، إضافة إلى تحديد الجهة المسؤولة عن تعطل إجراءات التسليم المبدئي والنهائي للمشروع.

كما تساءل النائب سليمان وهدان عن الخسائر التي قد تكون نتجت عن عدم تشغيل المنشأة، في ظل بقاء منشأة بهذا الحجم مغلقة، وما إذا تم حصر التلفيات التي قد تكون لحقت بالمنشآت والتجهيزات نتيجة التقادم دون تشغيل، فضلا عن الجهة التي تتحمل فاتورة الحراسة والصيانة لمنشأة معطلة ولم تُستخدم حتى الآن.

وتطرق النائب في سؤاله كذلك إلى تداعيات عدم تشغيل النادي على النادي الإسماعيلي، مشيرا إلى أن استمرار غلقه يحرم النادي من إيرادات استثمارية كبيرة وعوائد العضويات والاستثمارات التجارية التي كان يمكن أن تسهم في تحسين أوضاعه المالية، متسائلا عن أسباب عدم إدراج النادي ضمن خطة التشغيل العاجلة لإنعاش موارد النادي، رغم جاهزيته، وما إذا كانت هناك خطة استغلال معتمدة للمساحات التجارية والخدمية بالنادي تضمن تعظيم العائد على الاستثمار لصالح الدولة والنادي، ومن المسؤول عن ضياع فرص استثمارية على الدولة طوال سنوات الإغلاق.