الرئيس السيسي: نعمل على تعزيز التعاون التعليمي والثقافي مع كوريا الجنوبية

أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتعاون القوي بين مصر وكوريا الجنوبية في مجالات الثقافة والتعليم، مؤكدًا دعم مصر لإنشاء جامعة كورية متخصصة في العلوم والتكنولوجيا، بالإضافة إلى دراسة إمكانية إنشاء مدارس كورية في مصر لنقل التجربة التعليمية.

زيادة حجم استثمارات الشركات الكورية في مصر

وأكد الرئيس عبد الفتاح خلال زيارة لي جاي ميونغ رئيس جمهورية كوريا السيسي أهمية زيادة حجم استثمارات الشركات الكورية في مصر، مشيرًا إلى الفرص الواعدة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، صناعة السيارات، والبتروكيماويات.

وأوضح أن مصر تقدم حوافز استثمارية كبيرة لتشجيع الشركات على توطين الصناعات داخل البلاد.