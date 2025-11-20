الرئيس السيسي يوجه دعوة للشركات الكورية لتوسيع استثماراتها بمصر .. ويؤكد: شراكتنا تعاونية شاملة

رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالرئيس "لى" رئيس جمهورية كوريا الجنوبية، فى زيارته الأولى إلى مصر التى تأتى فى إطار الرغبة المشتركة، لدفع العلاقات بين البلدين قدماً.

نشارككم الإرادة لتقديم كل التسهيلات للشركات الكورية

وقال الرئيس السيسي في كلمته في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس "لي جاي ميونغ" رئيس جمهورية كوريا، :"أتوجه بالتحية والتقدير لفخامة الرئيس أثناء زيارته الأولى لمصر وأيضاً على الروح والإرادة السياسية الكبيرة جداً لتطوير التعاون بين البلدين"

وتابع الرئيس السيسي:" أقول لفخامة الرئيس أننا من جانبنا، في مصر، نشارككم هذه الإرادة والاستعداد لتقديم كل التسهيلات للشركات الكورية، وليس فقط الشركات، وإنما أيضاً للقطاعات الكورية المختلفة للتعاون معنا في المجالات المختلفة التي تحدثنا بشأنها سواء كانت اقتصادية أو تجارية أو ثقافية أو عسكرية".

جسر التواصل الحضاري والثقافي

وقال الرئيس السيسي، :"تتزامن مع الاحتفال هذا العام بمرور ثلاثة عقود على تدشين العلاقات الدبلوماسـية بـــين مصــر وجمهوريــــة كوريـــا".

وتابع الرئيس السيسي:" حيث شهدنا طوال هذه السنوات تطور علاقات التعاون والصداقة بين البلدين، والقائمة على الاحترام المتبادل، ودعم السلام والتنمية والرخاء، لتصل إلى مستوى الشراكة التعاونية الشاملة".

وأكمل الرئيس السيسي:" وتشكل العلاقات المصرية الكورية، جسرا من التواصل الحضارى والثقافى كما أنها تطرح نموذجا للتعاون الاقتصادى، القائم على التكامل وتعظيم الفائدة المشتركة، من قدرات البلدين وطاقات شعبيهما".

دعوة للشركات الكورية لتعزيز أعمالها وتوسيع استثماراتها بمصر

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه تناول والرئيس "لى" اليوم، مجمل جوانب العلاقات الثنائية بين مصر وجمهورية كوريا، لاسيما فى مجال التعاون الاقتصادى، ومشاركة الشركات الكورية فى العديد من المشروعات المهمة فى مصر.

وقال الرئيس السيسي :" أغتنم هذه الفرصة، لدعوة الشركات الكورية لتعزيز أعمالها وتوسيع استثماراتها كما أدعو شركات كورية جديدة، لدخول السوق المصرى، والاستفادة مما يتيحه من فرص واعدة".

وتابع الرئيس السيسي: واتفقنا خلال المباحثات، على أهمية اتخاذ خطوات تنفيذية، لتدشين المزيد من أوجه التعاون فى مجالات مختلفة؛ تشمل الذكاء الاصطناعى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خاصة وأن هذا المجال عابر للقطاعات، ويساهم فى زيادة الإنتاجية وتوسيع الأعمال فى مجالات عدة.

وأكمل الرئيس السيسي: "كذلك تشجيع قطاع الأعمال الكورى، على تدشين مصانع لإنتاج البتروكيماويات، والاستفادة من القدرات التكنولوجية لجمهورية كوريا فى هذا المجال، خاصة فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس".

جذب الشركات الكورية



أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، العمل على جذب الشركات الكورية، المتخصصة فى إنتاج السيارات وبناء السفن، لتعزيز تواجدها بمصر، وإنشاء المزيد من المصانع لهذا الغرض، للاستفادة من الحوافز الاستثمارية، التى تتيحها الحكومة المصرية فى هذه القطاعات.

مقترح إنشاء جامعة كورية متخصصة فى العلوم والتكنولوجيا فى مصر

وقال الرئيس السيسي ، :" تناولنا كذلك بإيجابية؛ مقترح إنشاء جامعة كورية، متخصصة فى العلوم والتكنولوجيا فى مصر بالإضافة إلى دراسة إمكانية إنشاء مدارس كورية فى مصر، بهدف نقل التجربة التعليمية وتبادل الخبرات، كما شهدنا اليوم توقيع البلدين على مذكرتي تفاهم في مجال الثقافة والتعليم".

جهود مصر لوقف إطلاق النار بغزة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه استعرض جهود مصر اتصالا بالحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، والتى توجت مؤخراً بالتوصل إلى وقف إطلاق النار فى قطاع غزة، وذلك عبر الاتفاق الذى تم توقيعه فى "قمة شرم الشيخ للسلام"، يوم 13 أكتوبر 2025 بحضور دولى واسع.

وقال السيسي، :" أوضحت لفخامة الرئيس "لى"، موقف مصر الثابت، والقائم على أهمية حل الدولتين، من أجل الوصول إلى سلام دائم وشامل وعادل".

وتابع الرئيس" نتطلع لاعتراف المزيد من الدول بالدولة الفلسطينية، من أجل دعم هذا المسار وتقديرنا للمشاركة الكورية الفاعلة مستقبلا، فى عملية إعادة إعمار قطاع غزة.".