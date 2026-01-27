قدم الشيف احمد شرارة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة عمل لازانيا كريمي باللحمة المفرومة والموزريلا .

لازانيا كريمي باللحمة المفرومة والموزريلا

المكونات (تكفي 4–5 أشخاص):

• شرائح لازانيا جاهزة: 12 شريحة

• لحم مفروم: 500 جم

• بصل مفروم ناعم: 1 حبة (150 جم)

• ثوم مفروم: 3 فصوص

• زيت نباتي: 2 ملعقة كبيرة

• ملح: 1 ملعقة صغيرة

• فلفل أسود: ½ ملعقة صغيرة

• بابريكا: 1 ملعقة صغيرة

• بهارات إيطالي: 1 ملعقة صغيرة

• صلصة طماطم: 400 جم

• سكر: ½ ملعقة صغيرة

صوص الكريمة:



• زبدة: 50 جم

• دقيق: 2 ملعقة كبيرة

• حليب دافئ: 750 مل

• كريمة طبخ: 200 مل

• ملح: ½ ملعقة صغيرة

• فلفل أبيض: ¼ ملعقة صغيرة

• جوزة الطيب (اختياري): رشة

الجبن:

• موزريلا مبشورة: 300 جم

• بارميزان (اختياري): 50 جم

طريقة التحضير:



1. تحضير اللحمة:

شوّح البصل في الزيت حتى يذبل، أضف الثوم ثم اللحم المفروم وقلّب حتى يتغير لونه.

تبّل بالملح، الفلفل، البابريكا، والبهارات الإيطالي.

أضف صلصة الطماطم والسكر، واتركها على نار هادئة 10–15 دقيقة.



2. تحضير الصوص الكريمي:

ذوّب الزبدة، أضف الدقيق وقلّب دقيقة.

أضف الحليب تدريجيًا مع التقليب حتى يتماسك.

أضف الكريمة، الملح، الفلفل الأبيض وجوزة الطيب، واتركه يغلي غلوة خفيفة.



3. تجميع اللازانيا:

في صينية فرن:

• طبقة صوص كريمي

• شرائح لازانيا

• طبقة لحمة

• موزريلا

كرر الطبقات، وآخر طبقة صوص كريمي + موزريلا + بارميزان.



4. الخبز:

غطِّ الصينية بورق فويل، وادخل فرن 180° لمدة 25 دقيقة.

ارفع الفويل واتركها 10–15 دقيقة حتى تتحمر.