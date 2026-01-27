قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وصول جثمان الشيخ جعفر عبدالله للجامع الأزهر لصلاة الجنازة عليه
الهلال الأحمر يطلق قافلة «زاد العزة» 125 بحمولة أكثر من 7,475 طنًا من المساعدات
جراحة مخ وفقدان ذاكرة.. ماجي بو غصن تكشف أخطر أسرار حياتها الصحية
مستشفى كليوباترا التجمع (سكاي).. رئيس الوزراء يشهد افتتاح نموذج جديد للرعاية الصحية الذكية
حقيقة تلميحات ياسمين عبد العزيز لخلافها مع طليقها أحمد العوضي في مسلسلها الجديد
سيئ السمعة.. فيروس قاتل لا علاج له يظهر ويثير القلق
رئيس قناة السويس والسفير الهولندي يناقشان شراكات استراتيجية في الطاقة والصناعة
إجازات مدفوعة الأجر في مصر 2026| التواريخ الكاملة وخبير يحذر من تأثيرها على الإنتاج
تدخل من حارس المرمى.. نهاية مأساوية للاعب شاب في دوري الهواة المصري
بعد توجيهات الرئيس السيسي لتقنين استخدام التكنولوجيا للأطفال.. البرلمان يتحرك لضبط «تيك توك»
وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من الرئيس السيسي إلى نظيره التونسي ويبحثان تعزيز التعاون الثنائي
بدلا من الباقات الشهرية.. هل يُطبق الإنترنت بلا حدود في مصر؟
إجازات مدفوعة الأجر في مصر 2026| التواريخ الكاملة وخبير يحذر من تأثيرها على الإنتاج

ياسمين القصاص

توضح القائمة الرسمية للإجازات في جمهورية مصر العربية لعام 2026 جميع مواعيد العطلات الرسمية الوطنية والدينية التي تقرها الدولة للعاملين في كل من القطاعين الحكومي والخاص.

وتعد هذه الإجازات مرجعا مهما يتيح للأفراد والمؤسسات إمكانية التخطيط المسبق للشؤون العملية والالتزامات الأسرية والمناسبات الاجتماعية، وتعتمد هذه المنظومة الزمنية على كل من التقويمين الميلادي والهجري المعمول بهما رسميا، وتشمل مجموعة من الإجازات البارزة التي تبدأ بالاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير، مرورا بعيدي الفطر والأضحى، وتنتهي بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور صبري الجندي، خبير التنمية المحلية، أن الدولة المصرية تمنح عددا كبيرا من الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر، وأكد أن هذه الإجازات قد يكون لها في بعض الأحيان تأثير سلبي على معدلات الإنتاج، خاصة عندما يتعامل معها بعض العاملين باعتبارها وسيلة للابتعاد عن العمل، وليس كفرصة لكسر الروتين وتجديد النشاط.

وأضاف الجندي، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن ترشيد الإجازات الرسمية أصبح أمرا ضروريا حتى لا يؤدي الإفراط فيها إلى تراجع مستوى الإنتاج، مؤكدا أهمية إعادة تقييم المناسبات التي تمنح خلالها إجازات رسمية، ودراسة مدى ضرورتها من جديد.

أما عن الإجازات الدينية، أكد أنه لا ينبغي المساس بالإجازات الدينية لما لها من خصوصية وأهمية، بينما يمكن مراجعة الإجازات الأخرى، بحيث يتم تحقيق التوازن بين حصول العاملين على قسط من الراحة، واستمرار عجلة العمل والإنتاج دون تأثر، ووأشار إلى ضرورة إعادة النظر في نظام الإجازات مدفوعة الأجر، لا سيما في ظل التحديات والأزمات الاقتصادية التي يشهدها العالم حاليا.

القائمة الكاملة للإجازات الرسمية في مصر لعام 2026 مع التواريخ

وتتضمن القائمة التالية جميع الإجازات الرسمية المعتمدة خلال عام 2026، موضحة بالتواريخ المحددة وأيام الأسبوع المقابلة لها، بما يساعد المواطنين على تنظيم مواعيد العمل، وترتيب السفر، ووضع الخطط الشخصية والعائلية بشكل أكثر دقة.

 - عيد الشرطة وثورة 25 يناير: يوم الأحد الموافق 25 يناير 2026

 - عيد الفطر المبارك: من يوم الجمعة 20 مارس وحتى يوم الأحد 22 مارس 2026

 - عيد شم النسيم: يوم الإثنين الموافق 13 أبريل 2026

 - عيد تحرير سيناء: يوم السبت الموافق 25 أبريل 2026

 - وقفة عرفات: يوم الثلاثاء الموافق 26 مايو 2026

 - عيد الأضحى المبارك: من يوم الأربعاء 27 مايو وحتى يوم الجمعة 29 مايو 2026

 - رأس السنة الهجرية: يوم الأربعاء الموافق 17 يونيو 2026

 - ذكرى ثورة 30 يونيو: يوم الثلاثاء الموافق 30 يونيو 2026

 - عيد ثورة 23 يوليو: يوم الخميس الموافق 23 يوليو 2026

 - المولد النبوي الشريف: يوم الأربعاء الموافق 26 أغسطس 2026

 - عيد القوات المسلحة (ذكرى نصر أكتوبر): يوم الثلاثاء الموافق 6 أكتوبر 2026

مواعيد إجازات الأعياد الدينية في عام 2026

وتشكل الأعياد والمناسبات الدينية عنصرا أساسيا ضمن خريطة الإجازات السنوية، نظرا لما تحمله من أهمية دينية واجتماعية خاصة، فضلا عن ارتباطها بالتقويم الهجري، وتبدأ الإجازات الدينية خلال عام 2026 بعيد الفطر المبارك في شهر مارس، يليه عيد الأضحى في شهر مايو، ثم إجازة رأس السنة الهجرية في يونيو، وتختتم بالمولد النبوي الشريف في شهر أغسطس. 

والجدير بالذكر، أن المواعيد النهائية للأعياد والمناسبات الهجرية تخضع للرؤية الشرعية لهلال الشهر، وهو ما قد يؤدي إلى حدوث تغييرات طفيفة في تاريخ بدء الإجازة الفعلي.

