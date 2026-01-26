إجازة 25 يناير رسمياً للقطاعين العام والخاص والبنوك.. كام يوم؟

ارتفعت معدلات البحث عن إجازة 25 يناير رسمياً للقطاعين الحكومي والخاص بعد قرار مجلس الوزراء بـ ترحيل إجازة 25 يناير لنهاية الأسبوع الجاري، وذلك وفقاً للقانون المتبع الخاص بتنظيم الإجازات.

ويترقب موظفي الحكومة والعاملون بالقطاع الخاص الحصول على إجازة 25 يناير 2026 لتكون أطول تصل إلى 3 أيام.

إجازة 25 يناير2025 رسمياً

بحسب قرار مجلس الوزراء، تقرر ترحيل إجازة عيد الشرطة الموافق 25 يناير 2026، بدلا من يوم الأحد، إلى يوم الخميس من نفس الأسبوع، على أن تكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر.

ترحيل إجازة 25 يناير



وبحسب قرار مجلس الوزراء رقم (1249) لسنة 2020، الصادر عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يحق لرئيس الحكومة ترحيل بعض الإجازات الرسمية إلى نهاية أو بداية الأسبوع، بما يحقق انتظام سير العمل بالمصالح الحكومية، وهو ما يُطبق على عدد من المناسبات القومية.

إجازة 25 يناير للبنوك

تسري إجازة 25 يناير 2026 بعد ترحيلها إلى الخميس على جميع البنوك العاملة في مصر، سواء كانت حكومية أو خاصة، التزامًا بقرارات البنك المركزي المصري الصادرة وفقًا لتوجيهات مجلس الوزراء.



إجازة 25 يناير للمدارس والجامعات

كما تشمل إجازة 25 يناير يوم الخميس المقبل جميع المدارس الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى المعاهد الأزهرية، حيث يتم تعليق الدراسة في هذا اليوم، كما، تلغى الامتحانات والأنشطة الدراسية المقررة، ولا يستثنى من ذلك إلا بقرار رسمي من وزارة التربية والتعليم.



إجازة 25 يناير للموظفين

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي قرارًا رسميًا يقضي بترحيل عطلة عيد الشرطة وثورة 25 يناير، ليكون موعد إجازة 25 يناير 2026 يوم الخميس الموافق 29 يناير، بدلًا من يوم الأحد 25 يناير.

وتكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وكذلك شركات القطاع الخاص.

3 أيام إجازة للقطاع الحكومي

وبحسب قرار رئيس الوزراء، يحصل موظفي الحكومة على إجازة 25 يناير لمدة 3 أيام متتالية، وهي :

الخميس 29 يناير - إجازة 25 يناير المُرحلة

الجمعة 30 يناير إجازة أسبوعية

السبت 31 يناير إجازة أسبوعية.

إجازة 25 يناير للقطاع الخاص

كما أعلن وزير العمل، محمد جبران، عن صدور الكتاب الدوري رقم (2) لسنة 2026 عن الوزارة، بشأن منح العاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وذلك بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.

الإجازة ستكون يوم الخميس الموافق 29 يناير 2026، وتُطبق على العاملين بالقطاع الخاص، تنفيذًا لأحكام المادة (129) من قانون العمل، وقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تحديد أيام الإجازات الرسمية.

يومين إجازة للقطاع الخاص

بالنسبة للقطاع الخاص، فيطبق عليهم نفس القرار الصادر من مجلس الوزراء، ويحصلون على يومين إجازة رسمية، وهما الخميس 29 يناير والجمعة 30 يناير، أما السبت 31 يناير فلا يعتبر إجازة أسبوعية في القطاع الخاص إلا في بعض الشركات