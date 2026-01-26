موعد انتهاء اجازة نصف العام وعودة الدراسة ..متى يبدأ الترم الثاني بالمدارس؟

موعد انتهاء اجازة نصف العام و عودة الدراسة في المدارس .. يتساءل عنه طلاب جميع المراحل الدراسية وأولياء أمورهم .

موعد انتهاء اجازة نصف العام

من جانبها حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، موعد انتهاء اجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس مؤكدةً أنه الخميس 5 فبراير 2026

وكانت قد بدأت رسمياً اجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس أمس السبت 24 يناير 2026 ، حيث انتهت رسمياً امتحانات نصف العام 2026 لجميع المراحل الدراسية حسب جدول كل مرحلة دراسية في كل محافظة في مصر .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بناءا على الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2026 ، تكون اجازة نصف العام 2026 “الرسمية” لطلاب المدارس مدتها أسبوعان فقط

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن موعد اجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس يشمل جميع المدارس الرسمية والمدارس الرسمية للعات والمدارس الخاصة للغات .

موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس

حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس ، هو نفس الموعد المذكور في الخريطة الزمنة للعام الدراسي الحالي 2025 / 2026 وهو 7 فبراير 2026

وبعد تحديد موعد بداية الترم الثاني 2026 لطلاب المدارس ، حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أيضا موعد نهاية الترم الثاني 2026 لطلاب المدارس مؤكدةً أنه 11 يونيو 2026

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، في الخريطة الزمنية الخاصة بالعام الدراسي الحالي 2025 / 2026 على أن إجمالي عدد أيام الدراسة في الترم الثاني 2026 في المدارس من المقرر أن يكون 84 يوماً بعد حذف أيام الجمع والسبت والإجازات الرسمية

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن موعد بداية الترم الثاني 2026 لطلاب المدارس السابق توضيحه ، ينطبق على جميع مراحل التعليم المختلفة في المدارس الرسمية والمدارس الرسمية للغات ، والمدارس الخاصة و المدارس الخاصة للغات