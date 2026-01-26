قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التضامن تحصد عدداً من المراكز المتقدمة بجوائز مصر للتميز الحكومى
مدينة شرم الشيخ تفوز بجائزة التميز الحكومي والمركز الأول على مستوى الجمهورية
فاجعة في بني سويف.. حريق يلتهم منزلًا بقرية "نزلة البرقي" وينهي حياة أم وطفلتيها
المسؤولية الطبية تنتهي من 42 قضية وترسلها للنيابة.. وتضع خطة مُكثفة لفحص 222 شكوى
وزير خارجية إيطاليا يقترح إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب
إسرائيل ترفع حالة التأهب على جميع الجبهات خوفًا من رد إيراني
الهجوم المحتمل على إيران.. خمسة سيناريوهات مصيرية لقرار اللحظة الأخيرة
إجازة 25 يناير رسمياً للقطاعين العام والخاص والبنوك.. كام يوم؟
مسؤول أمريكي: حاملة الطائرات أبراهام لم تتمركز بعد لأي ضربات ضد إيران
4 فئات.. خطوات تقنين وضع اليد على أملاك الدولة
موعد انتهاء اجازة نصف العام وعودة الدراسة ..متى يبدأ الترم الثاني بالمدارس؟
طيران الاحتلال يرش مواد مجهولة على الأراضي الزراعية السورية
أخبار البلد

موعد انتهاء اجازة نصف العام وعودة الدراسة ..متى يبدأ الترم الثاني بالمدارس؟

ياسمين بدوي

موعد انتهاء اجازة نصف العام و عودة الدراسة في المدارس .. يتساءل عنه طلاب جميع المراحل الدراسية وأولياء أمورهم .

موعد انتهاء اجازة نصف العام

من جانبها حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ،  موعد انتهاء اجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس مؤكدةً أنه الخميس 5 فبراير 2026

وكانت قد بدأت رسمياً اجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس أمس السبت 24 يناير 2026 ، حيث انتهت رسمياً امتحانات نصف العام 2026 لجميع المراحل الدراسية حسب جدول كل مرحلة دراسية في كل محافظة في مصر .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بناءا على الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2026 ، تكون اجازة نصف العام 2026 “الرسمية” لطلاب المدارس مدتها أسبوعان فقط

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن موعد اجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس يشمل جميع المدارس الرسمية والمدارس الرسمية للعات والمدارس الخاصة للغات .

موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس

حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس ، هو نفس الموعد المذكور في الخريطة الزمنة للعام الدراسي الحالي 2025 / 2026 وهو 7 فبراير 2026 

وبعد تحديد موعد بداية الترم الثاني 2026 لطلاب المدارس ، حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أيضا موعد نهاية الترم الثاني 2026 لطلاب المدارس مؤكدةً أنه 11 يونيو 2026

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، في الخريطة الزمنية الخاصة بالعام الدراسي الحالي 2025 / 2026 على أن إجمالي عدد أيام الدراسة في الترم الثاني 2026 في المدارس من المقرر أن يكون 84 يوماً بعد حذف أيام الجمع والسبت والإجازات الرسمية

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن موعد بداية الترم الثاني 2026 لطلاب المدارس السابق توضيحه ، ينطبق على جميع مراحل التعليم المختلفة في المدارس الرسمية والمدارس الرسمية للغات ، والمدارس الخاصة و المدارس الخاصة للغات

موعد انتهاء اجازة نصف العام اجازة نصف العام عودة الدراسة المدارس

تسمم ونوبات تشنجية.. أضرار كارثية لتنازل جوزة الطيب

تسمم و نوبات التشنجية.. أضرار كارثية لـ جوزة الطيب

لغداء سريع.. تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية

طريقة تحضير تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية

شئون البيئة بالشرقية يفتش على 5 منشآت غذائية وصناعية

مصنع

عسر الهضم.. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل

عسر الهضم .. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل!

