قرارات عاجلة بشأن رسوم دخول امتحانات الثانوية العامة 2026 ..ماذا أعلنت التعليم؟

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رسوم دخول امتحانات الثانوية العامة 2026 ، مؤكدة أنه على الطالب المتقدم للامتحان أن يسدد رسما قدره 200 جنيه مقابل خامات ومستلزمات الامتحانات ، بالإضافة إلى 10 جنيهات رسم إضافي بالنسبة للطلاب المقيدين المتقدمين للامتحان للمرة الأولى أو المرة الثانية

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بالنسبة لـ رسوم امتحانات الثانوية العامة 2026 بالنسبة للطلاب المقيدين المتقدمين للاتحان للمرة الثالثة أو الرابعة ، يسدد الطالب رسما قدره 200 جنيه مقابل خامات ومستلزمات الامتحانات ، بالإضافة إلى 210 جنيه مصري رسم إضافي ، تنفيذا للقرار الوزاري 165 لسنة 2025 بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصل من الطلاب والتعليمات الصادرة من صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية

كما شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على ضرورة لصق طابع دعم وتمويل المشروعات التعليمية بقسمة 10 جنيهات على استمارة التقدم لـ امتحانات الثانوية العامة 2026

موعد امتحانات الثانوية العامة 2026

وحسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارها النهائي بشأن موعد امتحانات الثانوية العامة 2026 للدورين الأول والثاني

حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن يكون موعد امتحانات الثانوية العامة 2026 الدور الأول اعتبارا من السبت 20 يونيو 2026

كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون موعد امتحانات الثانوية العامة 2026 الدور الثاني اعتبارا من يوم السبت الموافق 22 أغسطس 2026

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن بدء توزيع كتيب التعليمات الخاص بضوابط إجراءات تقدم طلاب الثانوية العامة لـ امتحانات الثانوية العامة 2026 ، على المديريات التعليمية تمهيدا لتوزيعه على أقسام شئون الطلبة والتعليم الثانوي والمدارس الثانوية.

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن بدء اجراء المقابلات لاختيار السادة رؤساء لجان سير امتحانات الثانوية العامة 2026 والمراقبين الأوائل.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : نهيب بطلاب الثانوية العامة سرعة تسجيل الاستمارة الإلكترونية لـ امتحانات الثانوية العامة 2026 على موقع الوزارة الإلكتروني، علما بأن آخر موعد لتسجيل الاستمارة الإلكترونية يوم الخميس الموافق ٥ فبراير ٢٠٢٦.