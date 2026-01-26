الشمس 2 تجدد تعاقدها مع محمد الغيطي.. وعودة للبرنامج بعد إجازة شهرين

أعلنت قناة الشمس 2 تجديد التعاقد مع الإعلامي محمد الغيطي، تمهيدًا لعودته إلى الشاشة من جديد، بعد إجازة استمرت قرابة شهرين خلال الفترة الماضية.

وجاء التجديد ضمن خطة التطوير التي تتبناها شبكة قنوات الشمس لدعم محتواها وتقديم جرعة برامجية أكثر حضورًا وتأثيرًا، خاصة على مستوى قناة الشمس 2.

وشهدت الأيام الماضية توقيع العقد رسميًا بين الإعلامي أحمد الدغيدي رئيس شبكة تلفزيون الشمس، والإعلامي محمد الغيطي، على أن يعود البرنامج في موسم جديد يستكمل فيه تقديم تغطياته المكثفة لأبرز الملفات المصرية والعربية والدولية.

برنامج محمد الغيطي

ومن المقرر أن يُعرض البرنامج في تمام الساعة 11:30 مساءً، بداية من الثلاثاء حتى الجمعة أسبوعيًا.

ويقدم البرنامج للمشاهدين تغطية شاملة للأحداث، مع مجموعة من الانفرادات والتقارير الخاصة، في إطار يجمع بين المصداقية والمهنية والجرأة مع الالتزام بالمسؤولية الوطنية، بحسب ما أكدته القناة.