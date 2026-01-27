قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

لليوم الثاني.. تواصل فعاليات "إجازة في مركز شباب" ببني سويف

شباب ورياضة بني سويف
شباب ورياضة بني سويف

واصلت مديرية الشباب والرياضة  ببني سويف ، برئاسة هشام الجبالي مدير عام المديرية  ، فعاليات مبادرة "إجازة في مركز شباب" وذلك بمركز شباب صلاح سالم “السلخانة ”  وبحضور علي ممدوح  الراعي الرسمي للمبادرة    والدكتور أبوالخير عبدالتواب وكيل المديرية للرياضة والاستاذ ناصر رمضان وكيل المديرية للشباب والدكتور وجيه بدوي مدير إدارة تنمية النشء بالمديرية والاستاذ احمد يحيي مدير إدارة تنمية الشباب والاستاذ مجدى حلمى مدير إدارة التعليم المدني   عماد الجلاد مدير إدارة شباب وسط بنى سويف.

وتأتي هذه المبادرة تنفيذًا لرؤية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وتحت رعاية الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بهدف استثمار طاقات النشء خلال إجازة نصف العام الدراسي.

​تعد المبادرة ثمرة تعاون طموح بين القطاع الحكومي والخاص، حيث تدمج بين الإمكانات اللوجستية للمديرية والخبرات التنظيمية لشركة "أوت بون ترافيل". وتتضمن المبادرة حزمة متكاملة من الأنشطة “ الرياضية، الثقافية، الاجتماعية، والدينية، والتنشئة السياسية ،انشطة تطوعية ، مهارات حياتية - ريادةاعمال ”، بمشاركة فعالة من إدارات تنمية النشء، الشباب، التنمية الرياضية، والتعليم المدني، لضمان تقديم محتوى إبداعي يحول مراكز الشباب إلى منارات إشعاع حضاري وتنموي في كافة ربوع المحافظة.

​أكد" الجبالي “ ” أن المديرية لا نقدم مجرد أنشطة عابرة، بل نصيغ رؤية لبناء الشخصية المصرية من خلال ورش عمل وندوات تثقيفية وهوية بصرية موحدة تعزز قيم الولاء والانتماء والعمل الجماعي لدى شبابنا".

وأشار إلى أن الفعاليات تجوب مراكز المحافظة وفق جدول زمني مكثف يبدأ من الساعة 10 صباحاً وحتى 4 عصراً، كالتالي: ​26 يناير: مركز شباب صلاح سالم (بني سويف).  ​28 و29 يناير: مدينتا الفشن والواسطى على التوالي.  ​31 يناير: مدينة سمسطا. ​2 و3 فبراير: مدينتا ببا واهناسيا.   ​5 فبراير: الختام الكبير بمركز التنمية الشبابية بشرق النيل.

وفي كلمته أكد علي ممدوح رئيس مجلس إدارة شركة أوت بون ترافيل والراعي الرسمي للمبادرة في بني سويف أن الشركة وقعت في وقت سابق  بروتوكول تعاون، بين الشركة ومديرية الشباب والرياضة  يهدف إلى تنفيذ أنشطة رياضية وثقافية، وتنظيم مسابقات لحفظ القرآن الكريم، إلى جانب دعم المبادرات الشبابية التطوعية التي تسهم في تنمية المجتمع المحلي وتعزيز مهارات الشباب الحياتية.مشيرا الي ان الدعم سواء المادي أو المعنوي للشباب ماهو الا واجب علينا نحو وطننا الكبير مصر ونحو ابنائنا من الشباب والفتيات  لدعمهم ولتخريج جيل واعي  من الشباب حريص علي حب بلده .

