وصول جثمان الشيخ جعفر عبدالله للجامع الأزهر لصلاة الجنازة عليه
الهلال الأحمر يطلق قافلة «زاد العزة» 125 بحمولة أكثر من 7,475 طنًا من المساعدات
جراحة مخ وفقدان ذاكرة.. ماجي بو غصن تكشف أخطر أسرار حياتها الصحية
مستشفى كليوباترا التجمع (سكاي).. رئيس الوزراء يشهد افتتاح نموذج جديد للرعاية الصحية الذكية
حقيقة تلميحات ياسمين عبد العزيز لخلافها مع طليقها أحمد العوضي في مسلسلها الجديد
سيئ السمعة.. فيروس قاتل لا علاج له يظهر ويثير القلق
رئيس قناة السويس والسفير الهولندي يناقشان شراكات استراتيجية في الطاقة والصناعة
إجازات مدفوعة الأجر في مصر 2026| التواريخ الكاملة وخبير يحذر من تأثيرها على الإنتاج
تدخل من حارس المرمى.. نهاية مأساوية للاعب شاب في دوري الهواة المصري
بعد توجيهات الرئيس السيسي لتقنين استخدام التكنولوجيا للأطفال.. البرلمان يتحرك لضبط «تيك توك»
وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من الرئيس السيسي إلى نظيره التونسي ويبحثان تعزيز التعاون الثنائي
بدلا من الباقات الشهرية.. هل يُطبق الإنترنت بلا حدود في مصر؟
بالصور

بمشاركة 1000 شخص.. تدشين برنامج "أنوار الموهبة" لرعاية واكتشاف المواهب بالشرقية

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
محمد الطحاوي

أعلنت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية تدشين فعاليات مهرجان أنوار الموهبة» للأنشطة بمراكز الشباب وذلك خلال احتفالية كبرى شهدت حضورا جماهيريا تجاوز 1000 مشارك من الشباب والنشء.

جاءت الاحتفالية بحضور النائبة زينب فهيم عضو مجلس الشيوخ، والدكتور أيمن عبد المقصود وكيل المديرية للشباب، والدكتور أحمد حماد مدير عام الشباب، إلى جانب مديري الإدارات الداخلية بالمديرية، ومديري الإدارات الفرعية، ومسئولي الأنشطة بالمديرية والإدارات الفرعية.

تضمن برنامج الحفل عددا من الفقرات المتنوعة، حيث بدأت الفعاليات بالسلام الجمهوري، أعقبه التقديم، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم تلاها الطلّيع غريب محمد غريب عضو مركز شباب أحمد عرابي، ثم الاستئذان ببدء طابور العرض بواسطة الدكتور أيمن عبد المقصود وكيل المديرية للشباب، أعقبه طابور عرض نماذج الإدارات المشاركة ،و"YLY".

وألقت الدكتورة منى عثمان كلمة أكدت خلالها أن مهرجان «أنوار الموهبة» يهدف إلى اكتشاف وصقل المواهب في مختلف المجالات الفنية والرياضية والثقافية داخل مراكز الشباب، وإتاحة الفرصة أمام الشباب للتعبير عن قدراتهم وإبداعاتهم، بما يسهم في بناء جيل واعٍ ومتميز ودعم استراتيجية الدولة في الاستثمار في العنصر البشري.

وفي خلال كلمتها اثنت الدكتورة علي مجهودات العاملين بالمديرية ،ومجلس إدارة مركز التنمية الشبابية بناصر في تنظيم المهرجان ، ونوهت الي ان عملية التسجيل في المهرجان مستمرة وان الاعداد التي سجلت في المهرجان تقترب من أربعة الاف مشترك ، والمستهدف من المهرجان مشاركة اكثر من عشرة الاف مشارك، ووعدت المشتركين بمفاجآت سيتم الإعلان عنها في نهاية المهرجان.

كما القت النائبة زينب فهيم كلمة اثنت فيها علي دور المديرية والجهود التي تبذلها دائما من اجل رعاية النشء والشباب واكتشاف ورعاية الموهوبين.

كما شملت الفعاليات فقرة عرض الكاراتيه قدمها فريق الكاراتيه بمركز التنمية الشبابية بناصر، أعقبها فقرة شعرية قدمها الطليع أحمد مدحت، ثم الفقرة الفنية الاستعراضية و التنورة والتي قدمها فريق الفن التعبيري بمركز شباب الزقازيق بحري .

واختُتمت الفعاليات بتفقد الاصطفاف والتقاط الصور التذكارية وسط إشادة الحضور بحسن التنظيم وتنوع الفقرات، والتأكيد على أهمية استمرار مثل هذه الفعاليات لاكتشاف الطاقات الشبابية وتنمية مهاراتهم داخل مراكز الشباب بمختلف أنحاء المحافظة.

الجدير بالذكر ان المهرجان يشمل العديد من المسابقات في الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية في جميع الإدارات الفرعية علي مستوي المحافظة كما ان التسجيل في المهرجان مازال مستمر.

