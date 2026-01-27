مستخدمين فأس.. ضبط أبطال واقعة التعدي على جيرانهم بالضرب في الشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من ضبط المتهمين بالتعدى على رجلين وسيدة وطفل مستخدمين "فأس" وإحداث إصابات بعدد منهم بإحدي القرية بدائرة مركز الصالحية الجديدة محافظة الشرقية وجاري تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كان عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك تداولوا مقطع فيديو يظهر اعتداء شابين مستخدمين آلات حادة عبارة عن فؤوس على المجنى عليهم مما أسفر عن حدوث إصابات متفرقة للمجني عليهم وتم نقلهم الي المستشفى وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

فيما طالب مستخدمو مواقع التواصل الإجتماعي بسرعه ضبط المتهمين وتقديمهم الي يد العدالة نظرا لبشاعة الفيديو وصعوبته.

فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهمين،عقب تفريغ الفيديو المتداول وتبين أنهما " صالح س س س " 26 عاما عامل و" محمود ه س " 23 عاما عامل وقيامهم بالتعدى على كل من " إبراهيم ح م " 33 عاما عامل، وإصابته بكسر بقاع الجمجمة، و" والدته " حمدة م ح" 68 عاما ربة منزل مصابة باشتباه كسر بالفك العلوى، وزوجة شقيق الأول " رضا س م " 40 عاما ربة منزل مصابة بكدمات بالذراع الأيسر.

وتم ضبط المتهمين وتبين وجود خلافات بين الطرفين بسبب الجيرة ولهو الأطفال، وجارى تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.