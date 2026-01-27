هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية: بيونج يانج تطلق قذيفة نحو البحر الشرقي

أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن بيونج يانج أطلقت قذيفة واحدة على الأقل نحو البحر الشرقي.

وذكرت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية " يونهاب" اليوم/ الثلاثاء/ - أنها رصدت عملية الإطلاق، دون تقديم تفاصيل.

وكان الشمال، قد أطلق صاروخا باليستيا نحو البحر الشرقي في يوم 4 يناير الجاري عندما كان الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونغ يستعد للمغادرة إلى بكين لحضور قمة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وفي حال التأكد من إطلاق الصاروخ الباليستي، تعد هذه المرة الثانية التي تطلق فيها كوريا الشمالية صاروخا باليستيا هذا العام، بعد 23 يوما من آخر عملية إطلاق للصاروخ الباليستي في يوم 4 يناير الجاري.