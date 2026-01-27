قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«واشنطن بوست»: ترامب يُخفف من لهجته حول أعمال العنف في مينيابوليس وسط دعوات للمساءلة
وفاة الشيخ جعفر عبدالله رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الأسبق وصلاة الجنازة بالجامع الأزهر
أول تعليق من اليابان على صواريخ كوريا الشمالية الباليستية
مفاجآت في التحقيقات مع كتيبة الإعدام.. أجنبيات بالعصابة تمارس الدعـ.ـارة مع تجارة المخدرات
مفاجأة في أسعار الدواجن واللحوم اليوم الثلاثاء
مدبولي: القطاع الطبي يحظى بأولوية مُتقدمة على أجندة عمل الحكومة
تعويض ضخم أو إعارة أوروبية.. أشرف داري يفجر أزمة داخل الأهلي
بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.. رئيس الوزراء يفتتح مستشفى كليوباترا سكاي
مدبولي يفتتح مستشفى كليوباترا التجمع بالشراكة بين القطاعين العام والخاص
ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات الثلاثاء 27 يناير 2026
استكمال محاكمة طفل الإسماعيلية المتهم بقتل زميله وسط إجراءات مشددة
جلطة دماغية.. تفاصيل الحالة الصحية للفنان سامح الصريطي بعد نقله للمستشفى.. خاص
أخبار العالم

هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية: بيونج يانج تطلق قذيفة نحو البحر الشرقي

هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية: بيونج يانج تطلق قذيفة نحو البحر الشرقي
هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية: بيونج يانج تطلق قذيفة نحو البحر الشرقي
أ ش أ

أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن بيونج يانج أطلقت قذيفة واحدة على الأقل نحو البحر الشرقي.

وذكرت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية " يونهاب" اليوم/ الثلاثاء/ - أنها رصدت عملية الإطلاق، دون تقديم تفاصيل.

وكان الشمال، قد أطلق صاروخا باليستيا نحو البحر الشرقي في يوم 4 يناير الجاري عندما كان الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونغ يستعد للمغادرة إلى بكين لحضور قمة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وفي حال التأكد من إطلاق الصاروخ الباليستي، تعد هذه المرة الثانية التي تطلق فيها كوريا الشمالية صاروخا باليستيا هذا العام، بعد 23 يوما من آخر عملية إطلاق للصاروخ الباليستي في يوم 4 يناير الجاري.

