بسبب الأزمة المالية.. الزمالك يعرض 4 نجوم للبيع
وصول جثمان الشيخ جعفر عبدالله للجامع الأزهر لصلاة الجنازة عليه
الهلال الأحمر يطلق قافلة «زاد العزة» 125 بحمولة أكثر من 7,475 طنًا من المساعدات
جراحة مخ وفقدان ذاكرة.. ماجي بو غصن تكشف أخطر أسرار حياتها الصحية
مستشفى كليوباترا التجمع (سكاي).. رئيس الوزراء يشهد افتتاح نموذج جديد للرعاية الصحية الذكية
حقيقة تلميحات ياسمين عبد العزيز لخلافها مع طليقها أحمد العوضي في مسلسلها الجديد
سيئ السمعة.. فيروس قاتل لا علاج له يظهر ويثير القلق
رئيس قناة السويس والسفير الهولندي يناقشان شراكات استراتيجية في الطاقة والصناعة
إجازات مدفوعة الأجر في مصر 2026| التواريخ الكاملة وخبير يحذر من تأثيرها على الإنتاج
تدخل من حارس المرمى.. نهاية مأساوية للاعب شاب في دوري الهواة المصري
بعد توجيهات الرئيس السيسي لتقنين استخدام التكنولوجيا للأطفال.. البرلمان يتحرك لضبط «تيك توك»
وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من الرئيس السيسي إلى نظيره التونسي ويبحثان تعزيز التعاون الثنائي
كوارث غير متوقعة.. ماذا تفعل مواقع التواصل الاجتماعي بأطفالنا؟

في سياق مشابه لما يحدث مع أطفالنا في العالم العربي، اتخذت دولٌ أوروبية خطوات حاسمة لمواجهة مخاطر السوشيال ميديا على الصحة النفسية للأطفال. ففي فرنسا، أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون نيته تسريع مشروع قانون لحظر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 15 عامًا، على أن يدخل حيز التنفيذ مع بداية العام الدراسي المقبل في سبتمبر 2026. 

في عصرنا الرقمي، لم تعد شاشات الهواتف والأجهزة اللوحية رفاهية، بل أصبحت جزءًا من حياة الأطفال اليومية. ومع ازدياد استخدام مواقع التواصل الاجتماعي مثل تيك توك، إنستغرام، وسناب شات، بدأ خبراء التربية وعلم النفس يطلقون تحذيرات صادمة حول تأثيرها على الصحة النفسية والجسدية للأطفال. فما هي الكوارث غير المتوقعة التي قد تنتظر أطفالنا؟ وكيف يمكننا التعامل معها؟

1. الإدمان الرقمي وفقدان التركيز

أكثر ما يلاحظه الآباء والأمهات هو الانشغال المطلق بالهاتف، حتى أثناء الدراسة أو اللعب مع الأسرة. يقول الدكتور محمد حامد، أخصائي الطب النفسي للأطفال: "الأطفال الذين يقضون أكثر من ساعتين يوميًا على وسائل التواصل الاجتماعي يواجهون صعوبة في التركيز، ويظهر لديهم قلة صبر ملحوظة في الأنشطة اليومية.

الإدمان الرقمي لا يضر بالدماغ فحسب، بل يؤثر أيضًا على المهارات الاجتماعية، حيث يفضل الطفل التواصل عبر الرسائل والرموز التعبيرية بدلاً من الحوار الواقعي.

2. القلق والاكتئاب المبكر

تشير الدراسات الحديثة إلى أن الأطفال المراهقين الذين يقارنون أنفسهم باستمرار بما يرونه على وسائل التواصل الاجتماعي معرضون للمقارنة السلبية، والتي تؤدي إلى القلق والاكتئاب المبكر.
الصور المثالية والمنشورات المزيفة تجعل الطفل يشعر بأنه غير كافٍ أو غير محبوب، حتى لو كانت هذه المشاعر غير واقعية.

الدكتورة هبة شمندي، أخصائية الصحة النفسية للأطفال والمراهقين توضح:
الضغط النفسي الناتج عن متابعة الحياة المثالية على الإنترنت قد يتحول إلى اضطرابات نوم، شعور بالعزلة، وحتى مشاكل في الأكل.

3. تعرض الأطفال للمحتوى غير اللائق

على الرغم من أن معظم مواقع التواصل توفر إعدادات للحد من المحتوى غير المناسب، إلا أن الأطفال غالبًا ما يجدون طرقًا لتجاوزها. وهذا يجعلهم معرضين لمشاهد عنف أو محتوى جنسي مبكر، أو معلومات مضللة يمكن أن تؤثر على تكوين شخصيتهم وقيمهم.

الأبوان هنا يلعبان دورًا محوريًا في مراقبة الاستخدام وتوضيح الفرق بين الواقع والخيال.

4. التنمر الإلكتروني والتحرش

لا يمكن تجاهل ظاهرة التنمر عبر الإنترنت، والتي أصبحت أكثر انتشارًا بين الأطفال والمراهقين. التعليقات الجارحة، الصور الساخرة، وحتى الرسائل الخاصة يمكن أن تؤدي إلى أضرار نفسية خطيرة، مثل فقدان الثقة بالنفس والخوف من الذهاب للمدرسة أو الانعزال الاجتماعي.

الدكتور محمد هاني اخصائي الصحة النفسية  ينصح:
من الضروري أن يتعلم الأطفال كيفية التعامل مع المضايقات الرقمية، وأن يكون لديهم قناة مفتوحة للتحدث مع الوالدين أو المعلمين.

5. تأثيرات على النوم والصحة البدنية

الأطفال الذين ينامون بعد منتصف الليل بسبب تصفح الإنترنت يعانون من قلة النوم واضطرابات التركيز، وهذا يؤثر على نموهم البدني والذهني. الأطباء يحذرون من أن التعرض الطويل للضوء الأزرق من الشاشات قبل النوم قد يقلل من إفراز هرمون الميلاتونين الضروري للنوم العميق.

خلاصة وتوصيات

مواقع التواصل الاجتماعي ليست عدوًا بالكامل، فهي وسيلة للتعلم والتواصل، لكنها تصبح خطرًا على الأطفال إذا لم تُدار بحكمة. ولحماية أطفالنا، ينصح الخبراء بـ:

  1. تحديد وقت يومي لاستخدام الهاتف أو الأجهزة اللوحية.
  2. مراقبة المحتوى الذي يشاهده الطفل وتوجيهه نحو ما يفيده.
  3. التحدث المستمر مع الطفل عن المخاطر ال النشاطات الواقعية كالرياضة والقراءة واللعب مع الأصدقاء الحقيقيين.
الأطفال عصرنا الرقمي مخاطر السوشيال ميديا على الاطفال

