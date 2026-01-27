فيروس نيباه.. الأعراض وكيفية الوقاية والعلاج منه

يُسبب فيروس نيباه مرضًا ينتقل بين الحيوانات والبشر، ويحمله خفافيش الفاكهة (جنس Pteropus)، المعروفة أيضًا باسم الثعالب الطائرة.

و أعلنت السلطات الصحية في الهند حالة من الاستنفار القصوى بعد رصد حالات إصابة جديدة بفيروس نيباه شديد الخطورة، في تطور يعيد إلى الأذهان المخاوف من تفشيات وبائية مفاجئة.

وعن التساؤلات حوّل وجود فيروس نيباه في مصر ، فلم يتم رصد اي حالات مصابة ب فيروس نيباه في مصر ولم تعلن وزارة الصحة المصرية عن انتشار اي فيروسات جديدة في مصر.

الوقاية من فيروس نيباه

ووفقا لما جاء في موقع مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي نكشف لكم طرق الوقاية من فيروس نيباه أو كنت تعيش فيها، فعليك القيام بما يلي:

اغسل يديك بانتظام بالماء والصابون.

تجنب الاتصال بالخفافيش الطائرة أو الخنازير المريضة.

تجنب المناطق التي تعشش فيها الخفافيش أو تجنب لمس أي شيء قد يكون ملوثاً بالخفافيش.

تجنب تناول عصارة نخيل التمر النيئة أو الفاكهة التي قد تكون ملوثة بالخفافيش.

تجنب ملامسة دم أو سوائل جسم شخص مصاب بفيروس نيباه.

تشمل الأعراض الأولية لفيروس نيباه ما يلي:



الحمى

الصداع

صعوبة التنفس

السعال والتهاب الحلق

الإسهال

القيء

آلام العضلات وضعف شديد

تبدأ الأعراض عادةً في غضون أربعة إلى أربعة عشر يومًا من التعرض للفيروس، من الشائع الإصابة بالحمى أو الصداع أولًا، ثم ظهور مشاكل تنفسية مثل السعال وصعوبة التنفس لاحقًا.

في الحالات الشديدة، قد يُصاب الشخص بعدوى في الدماغ (التهاب الدماغ)، وهي حالة مهددة للحياة، تشمل الأعراض الشديدة الأخرى ما يلي:

التشوش الذهني وفقدان التوجه

صعوبة في الكلام

نوبات تشنج

غيبوبة

ضيق التنفس

لا يزال الباحثون غير متأكدين تمامًا من سبب ظهور أعراض شديدة لدى بعض الأشخاص وأعراض خفيفة لدى آخرين. بعض المصابين بالفيروس لا تظهر عليهم أي أعراض على الإطلاق.





أسباب فيروس نيباه



ظهرت أول حالة إصابة بفيروس نيباه عندما بدأ أشخاصٌ كانوا على اتصال بخنازير مصابة يُعانون من أعراض مرضية حادة، ثمّ حدّد الباحثون أن الخفافيش هي المصدر الأصلي للفيروس، حيث نقلته إلى الخنازير.



وإذا نقل خفاش أو خنزير مصاب سوائله الجسدية إلى حيوان آخر، فإنه يُصيبه بالعدوى.

وينطبق الأمر نفسه إذا لامس البشر سوائل جسم الحيوان، سواءً من البول أو البراز أو الدم أو اللعاب.

وبمجرد إصابة الشخص بالفيروس، يُمكنه نقله إلى الآخرين عبر سوائل جسمه.

وينتقل الفيروس عند تلوث المنتجات الغذائية بسوائل الحيوانات المصابة، بما في ذلك الفاكهة وعصارة نخيل التمر الخام.

وقد أُصيب أيضاً بفيروس نيباه أشخاصٌ يتسلقون الأشجار بانتظام حيث تنام الخفافيش وتستريح.

علاج فيروس نيباه

قد تشمل طرق العلاج هذه ما يلي:

علاج الأعراض: تُبذل محاولات للسيطرة على أعراض الأفراد المصابين. يمكن استخدام خافضات الحرارة ومسكنات الألم وغيرها من علاجات الأعراض.

دعم الجهاز التنفسي: يمكن توفير الدعم التنفسي مثل العلاج بالأكسجين أو التهوية الميكانيكية للمرضى الذين يعانون من ضيق التنفس.

العلاج بالسوائل: يمكن إعطاء العلاج بالسوائل عن طريق الوريد للحفاظ على توازن السوائل ومنع الجفاف.

العزل في المستشفى: عزل الأفراد المصابين في المستشفيات يمنع انتشار العدوى إلى المرضى الآخرين والعاملين في مجال الرعاية الصحية.

استخدام معدات الحماية الشخصية: يجب على العاملين في الرعاية الصحية استخدام معدات الوقاية المناسبة عند مخالطة المرضى المصابين بالعدوى.

تجنب الحيوانات المصابة: الابتعاد عن الحيوانات المصابة مهم في منع انتشار الفيروس.

الحجر الصحي والمراقبة: من المهم عزل المخالطين ومراقبة حالتهم الصحية لمنع انتشار الفيروس.

