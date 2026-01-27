قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وصول جثمان الشيخ جعفر عبدالله للجامع الأزهر لصلاة الجنازة عليه
الهلال الأحمر يطلق قافلة «زاد العزة» 125 بحمولة أكثر من 7,475 طنًا من المساعدات
جراحة مخ وفقدان ذاكرة.. ماجي بو غصن تكشف أخطر أسرار حياتها الصحية
مستشفى كليوباترا التجمع (سكاي).. رئيس الوزراء يشهد افتتاح نموذج جديد للرعاية الصحية الذكية
حقيقة تلميحات ياسمين عبد العزيز لخلافها مع طليقها أحمد العوضي في مسلسلها الجديد
سيئ السمعة.. فيروس قاتل لا علاج له يظهر ويثير القلق
رئيس قناة السويس والسفير الهولندي يناقشان شراكات استراتيجية في الطاقة والصناعة
إجازات مدفوعة الأجر في مصر 2026| التواريخ الكاملة وخبير يحذر من تأثيرها على الإنتاج
تدخل من حارس المرمى.. نهاية مأساوية للاعب شاب في دوري الهواة المصري
بعد توجيهات الرئيس السيسي لتقنين استخدام التكنولوجيا للأطفال.. البرلمان يتحرك لضبط «تيك توك»
وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من الرئيس السيسي إلى نظيره التونسي ويبحثان تعزيز التعاون الثنائي
بدلا من الباقات الشهرية.. هل يُطبق الإنترنت بلا حدود في مصر؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

فيروس نيباه.. الأعراض وكيفية الوقاية والعلاج منه

فيروس نبياه.. الاعراض و كيفية الوقايه والعلاج منه
فيروس نبياه.. الاعراض و كيفية الوقايه والعلاج منه
رنا عصمت

يُسبب فيروس نيباه مرضًا ينتقل بين الحيوانات والبشر، ويحمله خفافيش الفاكهة (جنس Pteropus)، المعروفة أيضًا باسم الثعالب الطائرة.

و أعلنت السلطات الصحية في الهند حالة من الاستنفار القصوى بعد رصد حالات إصابة جديدة بفيروس نيباه شديد الخطورة، في تطور يعيد إلى الأذهان المخاوف من تفشيات وبائية مفاجئة.

وعن التساؤلات حوّل وجود فيروس نيباه في مصر ، فلم يتم رصد اي حالات مصابة ب فيروس نيباه في مصر ولم تعلن وزارة الصحة المصرية عن انتشار اي فيروسات جديدة في مصر.

بعد انتشاره في عدد من الدول.. ما هي أعراض فيروس نيباه وطرق الوقاية والعلاج؟ – الأسبوع

الوقاية من فيروس نيباه

ووفقا لما جاء في موقع مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي نكشف لكم طرق الوقاية من فيروس نيباه أو كنت تعيش فيها، فعليك القيام بما يلي:

اغسل يديك بانتظام بالماء والصابون.

تجنب الاتصال بالخفافيش الطائرة أو الخنازير المريضة.

تجنب المناطق التي تعشش فيها الخفافيش أو تجنب لمس أي شيء قد يكون ملوثاً بالخفافيش.

تجنب تناول عصارة نخيل التمر النيئة أو الفاكهة التي قد تكون ملوثة بالخفافيش.

تجنب ملامسة دم أو سوائل جسم شخص مصاب بفيروس نيباه.

تشمل الأعراض الأولية لفيروس نيباه ما يلي:


الحمى
الصداع
صعوبة التنفس
السعال والتهاب الحلق
الإسهال
القيء
آلام العضلات وضعف شديد
تبدأ الأعراض عادةً في غضون أربعة إلى أربعة عشر يومًا من التعرض للفيروس، من الشائع الإصابة بالحمى أو الصداع أولًا، ثم ظهور مشاكل تنفسية مثل السعال وصعوبة التنفس لاحقًا.

في الحالات الشديدة، قد يُصاب الشخص بعدوى في الدماغ (التهاب الدماغ)، وهي حالة مهددة للحياة، تشمل الأعراض الشديدة الأخرى ما يلي:
التشوش الذهني وفقدان التوجه
صعوبة في الكلام
نوبات تشنج
غيبوبة
ضيق التنفس
لا يزال الباحثون غير متأكدين تمامًا من سبب ظهور أعراض شديدة لدى بعض الأشخاص وأعراض خفيفة لدى آخرين. بعض المصابين بالفيروس لا تظهر عليهم أي أعراض على الإطلاق.


 

أسباب فيروس نيباه

قصة فيروس نيباه تتفاعل.. الصين تؤكد: ليس موجودا عندنا.. والغارديان تعدّل في تقريرها
ظهرت أول حالة إصابة بفيروس نيباه عندما بدأ أشخاصٌ كانوا على اتصال بخنازير مصابة يُعانون من أعراض مرضية حادة، ثمّ حدّد الباحثون أن الخفافيش هي المصدر الأصلي للفيروس، حيث نقلته إلى الخنازير.


وإذا نقل خفاش أو خنزير مصاب سوائله الجسدية إلى حيوان آخر، فإنه يُصيبه بالعدوى. 

وينطبق الأمر نفسه إذا لامس البشر سوائل جسم الحيوان، سواءً من البول أو البراز أو الدم أو اللعاب.

 وبمجرد إصابة الشخص بالفيروس، يُمكنه نقله إلى الآخرين عبر سوائل جسمه.

وينتقل الفيروس عند تلوث المنتجات الغذائية بسوائل الحيوانات المصابة، بما في ذلك الفاكهة وعصارة نخيل التمر الخام. 

وقد أُصيب أيضاً بفيروس نيباه أشخاصٌ يتسلقون الأشجار بانتظام حيث تنام الخفافيش وتستريح.

علاج فيروس نيباه

 قد تشمل طرق العلاج هذه ما يلي:

علاج الأعراض: تُبذل محاولات للسيطرة على أعراض الأفراد المصابين. يمكن استخدام خافضات الحرارة ومسكنات الألم وغيرها من علاجات الأعراض.

دعم الجهاز التنفسي: يمكن توفير الدعم التنفسي مثل العلاج بالأكسجين أو التهوية الميكانيكية للمرضى الذين يعانون من ضيق التنفس.

العلاج بالسوائل: يمكن إعطاء العلاج بالسوائل عن طريق الوريد للحفاظ على توازن السوائل ومنع الجفاف.

العزل في المستشفى: عزل الأفراد المصابين في المستشفيات يمنع انتشار العدوى إلى المرضى الآخرين والعاملين في مجال الرعاية الصحية.

استخدام معدات الحماية الشخصية: يجب على العاملين في الرعاية الصحية استخدام معدات الوقاية المناسبة عند مخالطة المرضى المصابين بالعدوى.

تجنب الحيوانات المصابة: الابتعاد عن الحيوانات المصابة مهم في منع انتشار الفيروس.

الحجر الصحي والمراقبة: من المهم عزل المخالطين ومراقبة حالتهم الصحية لمنع انتشار الفيروس.
المصدر: my.clevelandclinic

فيروس نبياه الاعراض و كيفية الوقايه والعلاج منه فيروس نبياه اعراض فيروس نبياه كيفية العلاج من فيروس نبياه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. بشرى سارة بشأنها الآن

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026.. كم وصل عيار 21 بعد الارتفاع؟

صورة ارشيفية

السائق سلم نفسه..تفاصيل جديدة في واقعة قفز طالبة من ميكروباص الإسكندرية

أرشيفية

مفاجآت في التحقيقات مع كتيبة الإعدام.. أجنبيات بالعصابة تمارس الدعـ.ـارة مع تجارة المخدرات

موعد مرتبات شهر فبراير 2026.. هل يتم صرف منحة قبل شهر رمضان؟

موعد مرتبات شهر فبراير 2026.. هل يتم صرف منحة قبل شهر رمضان؟

أسعار الدواجن

الدواجن تعاود الارتفاع.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء 26 يناير

بيزيرا

بشير التابعي يكشف حقيقة عرض الـ 5 ملايين دولار لـ بيزيرا الزمالك

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ

برلماني: جائزة التميز الحكومي تعزز ثقافة الابتكار وتعيد الاعتبار للخدمة العامة

رئيس هيئة قناة السويس يهنئ المستشار هشام بدوي بتوليه رئاسة مجلس النواب

رئيس هيئة قناة السويس يهنئ المستشار هشام بدوي بتوليه رئاسة مجلس النواب

صورة تعبيرية

كيف حافظ قانون حماية المستهلك على بيانات المستهلكين؟

بالصور

كوارث غير متوقعة.. ماذا تفعل مواقع التواصل الاجتماعي بأطفالنا؟

السوشيال ميديا والأطفال
السوشيال ميديا والأطفال
السوشيال ميديا والأطفال

فيروس نيباه.. الأعراض وكيفية الوقاية والعلاج منه

فيروس نبياه.. الاعراض و كيفية الوقايه والعلاج منه
فيروس نبياه.. الاعراض و كيفية الوقايه والعلاج منه
فيروس نبياه.. الاعراض و كيفية الوقايه والعلاج منه

أكلات رمضان تتحضر قبل الشهر وتوفر ساعة يوميًا.. نصائح لتوفير الوقت والمجهود

أكلات رمضان تتحضر قبل الشهر وتوفر ساعة يوميًا.. نصائح لتوفير الوقت والمجهود
أكلات رمضان تتحضر قبل الشهر وتوفر ساعة يوميًا.. نصائح لتوفير الوقت والمجهود
أكلات رمضان تتحضر قبل الشهر وتوفر ساعة يوميًا.. نصائح لتوفير الوقت والمجهود

بمشاركة 1000 شخص.. تدشين برنامج "أنوار الموهبة" لرعاية واكتشاف المواهب بالشرقية

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية

فيديو

ماجي بو غصن

جراحة مخ وفقدان ذاكرة.. ماجي بو غصن تكشف أخطر أسرار حياتها الصحية

ياسمين عبد العزيز وخلافها مع احمد العوضي

حقيقة تلميحات ياسمين عبد العزيز لخلافها مع طليقها أحمد العوضي في مسلسلها الجديد

فيروس "نيباه" القـ.ــاتــل

سيئ السمعة.. فيروس قاتل لا علاج له يظهر ويثير القلق

وفاة اللاعب لؤي رجب

تدخل من حارس المرمى.. نهاية مأساوية للاعب شاب في دوري الهواة المصري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: معرض القاهرة الدولي للكتاب.. قوة مصر الناعمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأطفال ومواقع التواصل.. كيف نحميهم دون أن نعزلهم؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الضربة التي تهدد بإشعال الإقليم

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: علمنى السياسة ياكيسنجر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: عيدكم حكاية وطن اختار أن يقف شامخاً

المزيد