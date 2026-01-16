بعد صراع مع المرض.. تفاصيل وفاة الفنان الشاب محمد الإمام

فاجعة صدمت الوسط الفني اليوم، بعد وفاة الفنان الشاب محمد الإمام عن عمر 29 عاما بعد صراع مع المرض، حيث جرى نقله إلى أحد المستشفيات خلال الأيام الماضية قبل أن تتدهور حالته الصحية ويفارق الحياة.

وأفادت أنباء متداولة بأن الفنان الراحل كان يعاني من سرطان الغدد وهو أحد أنواع الأورام الخبيثة التي تصيب الغدد اللعابية الموجودة في الفم والحلق والمسؤولة عن إفراز اللعاب الذي يساعد الجهاز الهضمي على بدء عملية هضم الطعام.

ويعد سرطان الغدد اللعابية من الأمراض النادرة نسبيا ولا يزال السبب الدقيق للإصابة به غير معروف في معظم الحالات ويمكن أن يظهر في أي من الغدد اللعابية الموجودة داخل الفم أو بالقرب منه إلا أن النسبة الأكبر من الأورام سواء الحميدة أو الخبيثة تبدأ في الغدد النكفية وهي أكبر الغدد اللعابية الرئيسية.

كما يصيب المرض الغدد اللعابية الصغيرة المنتشرة بشكل مجهري داخل سقف الفم وأرضيته وبطانة اللسان والشفاه وداخل الخدين والجيوب الأنفية والأنف وصندوق الصوت.. وعلى الرغم من ندرة الإصابة في هذه الغدد إلا أن أغلب الأورام التي تتكون بها تكون خبيثة.

وفي حال عدم تلقي العلاج المناسب يمكن أن تنتشر الخلايا السرطانية إلى أجزاء أخرى من الجسم عبر مجرى الدم أو الجهاز اللمفاوي مما يزيد من صعوبة العلاج خاصة عند وصول المرض إلى الرئتين أو العظام أو الكبد.

وتتنوع أعراض سرطان الغدد اللعابية حيث قد لا تظهر أعراض واضحة لدى بعض المصابين إلا أن أغلب الحالات تعاني من ظهور كتلة غير مؤلمة في إحدى الغدد اللعابية وقد تصاحبها أعراض أخرى مثل ضعف أو خدر في الوجه أو الرقبة أو الفك أو الفم وألم مستمر في هذه المناطق وصعوبة فتح الفم بالكامل أو تحريك عضلات الوجه وصعوبة البلع أو نزيف من الفم.

وكان الفنان سامح بسيوني أعلن اليوم الجمعة وفاة الفنان محمد الإمام وذلك عبر حسابه على موقع فيسبوك، حيث كتب داعيا له بالرحمة والمغفرة ومشيدا بأخلاقه وموهبته الفنية.

ويذكر أن آخر أعمال الفنان الراحل محمد الإمام كان مسلسل الغاوي الذي عرض خلال موسم رمضان 2025 وشارك فيه الإمام بدور صغير مع الفنان أحمد مكي والعمل من إخراج محمد جمال العدل.

توفي صباح اليوم الفنان الشاب محمد الإمام، حسب ما أعلن عدد من أصدقائه، ونعوه من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

كما نعاه المذيع أيمن مصطفى، حيث كتب عبر حسابه على "فيس بوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون صاحبي الطيب الجدع في ذمة الله رجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

يذكر أن محمد الإمام شارك في رمضان الماضي 2025، في أكثر من عمل، أبرزها مسلسل الغاوي بطولة النجم أحمد مكي.