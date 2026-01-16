قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصادر باتحاد الكرة: اعتزال محمد صلاح اللعب الدولي عقب كأس العالم شائعة
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة بقراءة الشيخ محمد أبو العلا من دولة التلاوة
بوتين ونتنياهو يبحثان الأوضاع في الشرق الأوسط وإيران
فرنسا تمنع العمال والموظفين من الصلاة في أوقات ومكان العمل
يوم أسود .. شقيق شيرين عبد الوهاب يفتح النار على كثيرين
من الخيال إلى الواقع .. فندق في القمر يفتح أبوابه للأثرياء
تكريم خاص لـ مشجع الزمالك الوحيد بمواجهة المصري
"الزراعة": تحصين أكثر من 500 ألف رأس ماشية حتى الآن منذ أول العام
اتجاه لعرض مسلسل أب ولكن في النصف الاول من شهر رمضان | خاص
سبب وفاة محمد الإمام .. تفاصيل المرض والأعراض
إيران تعتقل اعتقال 3 آلاف شخص ينتمون لمجموعات إرهابية
الجزائر ترفض والمغرب تنافس.. كاف يطرح تنظيم ملف أمم إفريقيا 2028
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

سبب وفاة محمد الإمام .. تفاصيل المرض والأعراض

سبب وفاة محمد الإمام
سبب وفاة محمد الإمام
هاجر هانئ

توفى الفنان الشاب محمد إمام، عن عمر يناهز الـ 29 وذلك بعد معاناة مع المرض، نقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات خلال الأيام الماضية.

أفادت بعض الأنباء حول إصابة  الفنان محمد إمام، بـ سرطان في الغدد مما أدى إلى تدهور الحالة الصحية.

معلومات عن سرطان الغدد 

سرطان الغدد هو مصطلح يستخدم لوصف الأورام الخبيثة التي تؤثر على الغدد اللعابية. توجد الغدد اللعابية في الفم و الحلق. إنهم ينتجون اللعاب - أو البصق - الذي يساعد الجهاز الهضمي على البدء في تحطيم الطعام.


أسباب سرطان الغدد

السبب الدقيق لمعظم سرطانات الغدد غير معروف. يمكن أن تحدث أورام الغدة اللعابية في أي غدة لعابية تقع في فمك أو بالقرب منه. الأكثر شيوعا، تحدث الأورام في الغدد اللعابية الرئيسية الثلاث. تشمل هذه

الغدد النكفية (داخل كل خد).
الغدد تحت الفك السفلي (أسفل عظم الفك).
الغدد تحت اللسان (على طول قاع فمك).
تبدأ معظم أورام الغدة اللعابية - الخبيثة والحميدة على حد سواء - في الغدد النكفية.

يحدث سرطان الغدة أيضا داخل الغدد اللعابية الصغيرة المجهرية. توجد هذه الغدد داخل سقف أو أرضية الفم، وبطانة لسانك وشفتيك، وداخل خديك والجيوب الأنفية والأنف وصندوق الصوت. نادرا ما تتشكل الأورام في الغدد اللعابية الصغيرة، ولكن معظمها خبيث.

إذا تركت دون علاج، يمكن أن تنفصل أجزاء من هذه الأورام وتنتشر إلى أجزاء أخرى من جسمك من خلال مجرى الدم أو الجهاز اللمفاوي (النقائل). السرطان الذي انتشر أكثر صعوبة في العلاج من السرطان الذي يبقى في الغدة اللعابية. يمكن أن تنتشر سرطانات الغدة اللعابية إلى الرئتين والعظام والكبد.

أعراض سرطان الغدد

عدد قليل من الأشخاص المصابين بسرطان الغدة اللعابية ليس لديهم أعراض. في معظم الحالات، يسبب سرطان الغدة اللعابية كتلة غير مؤلمة في الغدة اللعابية.

إذا كنت تعاني من ورم خبيث في الغدة اللعابية، فمن المرجح أن تواجه أعراضا أخرى، بما في ذلك:

ضعف أو خدر في وجهك أو رقبتك أو فكك أو فمك.
ألم مستمر في وجهك أو رقبتك أو فكك أو فمك.
صعوبة فتح فمك بالكامل أو تحريك عضلات وجهك.
صعوبة في البلع.
نزيف من الفم.
 

المصدر: cleveland clinic
 

محمد إمام سرطان الغدد أسباب سرطان الغدد أعراض سرطان الغدد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

أمريكا تبلغ إسرائيل بالهجوم على إيران.. وقرار مفاجئ من ترامب

تشغيل واتساب بدون إنترنت

تشغيل واتساب بدون إنترنت بعد التحديث الأخير.. إليك الطريقة

ليلة الإسراء والمعراج الآن

ليلة الإسراء والمعراج الآن.. بـ13 دعاء قبل النوم تسمع خبرا سعيدا صباحا

زيادة المرتبات 2026

رسميًا| موعد زيادة المرتبات 2026 لموظفي الحكومة.. وقرار هام بشأن مستحقات يناير

الذهب

300 جنيه نزولًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة

الغندور

خالد الغندور: لماذا شجع الجمهور المغربي بنين وساحل العاج والسنغال؟

ادعيه ليله الاسراء والمعراج - دعاء ليله الاسراء والمعراج

ادعية ليلة الإسراء والمعراج.. أفضل 100 تقضي لك 1000 حاجة في أوقات الفرج

لحظة الحادث

حادث دهس جديد بأكتوبر.. طالب ثانوي يقتحم رصيف ويدهس سيدة وابنها ويصيب ابنتها

ترشيحاتنا

مباراة مصر ونيجيريا

تفوق طفيف.. تاريخ مواجهات مصر ونيجيريا بـ كأس أمم إفريقيا

المغرب

مكاسب مالية ضخمة تنتظر المغرب والسنغال في كأس الأمم الأفريقية

مباراة مصر ونيجيريا

مصر حصدت 2 ونصف مليون دولار.. جوائز الكاف في بطولة كأس أمم إفريقيا

فيديو

رسالة شقيق شيرين عبدالوهاب

يوم أسود .. شقيق شيرين عبد الوهاب يفتح النار على كثيرين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

المزيد