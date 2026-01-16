سبب وفاة محمد الإمام .. تفاصيل المرض والأعراض

توفى الفنان الشاب محمد إمام، عن عمر يناهز الـ 29 وذلك بعد معاناة مع المرض، نقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات خلال الأيام الماضية.

أفادت بعض الأنباء حول إصابة الفنان محمد إمام، بـ سرطان في الغدد مما أدى إلى تدهور الحالة الصحية.

معلومات عن سرطان الغدد

سرطان الغدد هو مصطلح يستخدم لوصف الأورام الخبيثة التي تؤثر على الغدد اللعابية. توجد الغدد اللعابية في الفم و الحلق. إنهم ينتجون اللعاب - أو البصق - الذي يساعد الجهاز الهضمي على البدء في تحطيم الطعام.



أسباب سرطان الغدد

السبب الدقيق لمعظم سرطانات الغدد غير معروف. يمكن أن تحدث أورام الغدة اللعابية في أي غدة لعابية تقع في فمك أو بالقرب منه. الأكثر شيوعا، تحدث الأورام في الغدد اللعابية الرئيسية الثلاث. تشمل هذه

الغدد النكفية (داخل كل خد).

الغدد تحت الفك السفلي (أسفل عظم الفك).

الغدد تحت اللسان (على طول قاع فمك).

تبدأ معظم أورام الغدة اللعابية - الخبيثة والحميدة على حد سواء - في الغدد النكفية.

يحدث سرطان الغدة أيضا داخل الغدد اللعابية الصغيرة المجهرية. توجد هذه الغدد داخل سقف أو أرضية الفم، وبطانة لسانك وشفتيك، وداخل خديك والجيوب الأنفية والأنف وصندوق الصوت. نادرا ما تتشكل الأورام في الغدد اللعابية الصغيرة، ولكن معظمها خبيث.

إذا تركت دون علاج، يمكن أن تنفصل أجزاء من هذه الأورام وتنتشر إلى أجزاء أخرى من جسمك من خلال مجرى الدم أو الجهاز اللمفاوي (النقائل). السرطان الذي انتشر أكثر صعوبة في العلاج من السرطان الذي يبقى في الغدة اللعابية. يمكن أن تنتشر سرطانات الغدة اللعابية إلى الرئتين والعظام والكبد.

أعراض سرطان الغدد

عدد قليل من الأشخاص المصابين بسرطان الغدة اللعابية ليس لديهم أعراض. في معظم الحالات، يسبب سرطان الغدة اللعابية كتلة غير مؤلمة في الغدة اللعابية.

إذا كنت تعاني من ورم خبيث في الغدة اللعابية، فمن المرجح أن تواجه أعراضا أخرى، بما في ذلك:

ضعف أو خدر في وجهك أو رقبتك أو فكك أو فمك.

ألم مستمر في وجهك أو رقبتك أو فكك أو فمك.

صعوبة فتح فمك بالكامل أو تحريك عضلات وجهك.

صعوبة في البلع.

نزيف من الفم.



المصدر: cleveland clinic

