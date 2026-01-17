كان أخويا .. حسام داغر ينعي محمد الإمام

نعى الفنان حسام داغر، الفنان محمد الإمام، الذى رحل عن عالمنا أمس الجمعة 16 يناير بعد صراع مع المرض.

وكتب حسام داغر عبر حسابه الرسمى على موقع «إنستجرام»، رسالة مؤثرة أكد خلالها قوة العلاقة التى جمعته بالراحل، قائلا: «الله يرحمك يا إمام كان أخويا فى المسلسل وأخويا في الحقيقة مع السلامة يا صديقى يا أطيب خلق الله».

وكان المخرج سامح بسيونى، أعلن أمس الجمعة، وفاة الفنان محمد الإمام أحد الفنانين المشاركين فى مسلسل «الغاوي»، بطولة الفنان أحمد مكى والذى عرض فى رمضان الماضى 2025.

وكتب بسيونى عبر «فيس بوك»: «ادعوا للفنان محمد الإمام بالرحمة والمغفرة، رحمة الله عليك يا حبيبى يا مبدع يا موهوب، كنت مثالًا للأخلاق والاحترام، إنا لله وإنا إليه راجعون».