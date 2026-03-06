رئيس جامعة القاهرة يشارك طلاب الأهلية والفرع الدولي مائدة السحور

شارك الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، طلاب الجامعة الأهلية والفرع الدولي على مائدة السحور، في أجواء رمضانية سادها الود والتفاعل.

وبحضور الدكتور محمد العطار نائب رئيس جامعة القاهرة الأهلية للشئون الأكاديمية، وأعضاء مجلس جامعة القاهرة الأم، يتقدمهم نواب رئيس الجامعة الدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد رفعت نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، وعمداء الكليات، وعدد من قيادات الجامعة الاهلية والفرع الدولي وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، وذلك في إطار حرص إدارة الجامعة على التواصل المباشر مع الطلاب وتعزيز روح الاسرة الواحدة داخل المجتمع الجامعي.

وخلال لقاء رئيس الجامعة بالطلاب على مائدة السحور، بمقر الجامعة بمدينة ٦ أكتوبر، دار حوار مفتوح بينهم حول تجربتهم الدراسية بالجامعة، وآرائهم في البرامج الأكاديمية والأنشطة الطلابية، كما استمع رئيس الجامعة إلى مقترحاتهم وأفكارهم المختلفة، مؤكدًا اهتمام الجامعة بتوفير بيئة تعليمية متكاملة تجمع بين التميز الأكاديمي وتنمية المهارات الشخصية والقيادية للطلاب.

وأعرب الدكتور محمد سامي عبدالصادق، عن سعادته بمشاركة الطلاب هذه الأجواء الرمضانية، مؤكدًا حرص الجامعة على دعم طلابها والاقتراب منهم والاستماع إلى آرائهم، مشيرًا إلى أن مثل هذه اللقاءات تعكس روح الأسرة الواحدة، وتسهم في تعزيز التواصل الإيجابي بين الطلاب وإدارة الجامعة، لافتًا إلى أن جامعة القاهرة الأهلية تمثل إضافة مهمة لمنظومة التعليم الجامعي، حيث تقدم برامج دراسية حديثة تتواكب مع متطلبات سوق العمل، وتوفر بيئة تعليمية متطورة تعتمد على الابتكار والتعلم التطبيقي، بما يُسهم في إعداد خريجين مؤهلين قادرين على المنافسة محليًا وإقليميًا ودوليًا.

ومن جانبهم، أعرب طلاب جامعة القاهرة الأهلية والفرع الدولي عن سعادتهم بلقاء رئيس الجامعة ومشاركته لهم مائدة السحور، مثمنين حرصه على التواصل معهم والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، بما يعزز شعورهم بالانتماء لجامعتهم.