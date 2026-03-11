أبرزها لقاء السعودية.. موعد مباريات منتخب مصر الودية في مارس

يخوض منتخب مصر 3 مباريات ودية خلال شهر مارس الجاري ضمن استعدادات الفراعنة للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026 بأمريكا.

ويشارك منتخب مصر في مهرجان كرة القدم المقرر إقامته في قطر ويجمع عدة منتخبات بهدف الاستعداد لمنافسات كأس العالم.

ورغم التهديدات التي تصاحب إلغاء الفاعليات الرياضية في منطقة الخليج لكن لم يصدر أي قرار بشأن إلغاء تام للمباريات الودية المقررة في قطر.

وظهرت بعض المؤشرات الإيجابية خلال الأيام الماضية عن عودة الدوري القطري غدا الخميس.

وجاءت مواجهات مصر الودية علي هامش الاستعداد لبطولة كأس العالم كالتالي:-

موعد مباراة مصر والسعودية

يواجه منتخب مصر منافسه السعودية فى المباراة الودية الأولى 26 مارس، والتي تجمع المنتخبين في دولة قطر استعداداً للمشاركة في كأس العالم بأمريكا 2026.

موعد مباراة مصر وإسبانيا

ويلتقي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بنظيره الإسباني، في المباراة الودية الثانية التي تجمع المنتخبين 30 من شهر مارس المقبل، على أن تُقام المباراة في دولة قطر، استعداداً للمشاركة في كأس العالم بأمريكا 2026.