صواريخ ومسيرات إيرانية تخترق الأجواء الإماراتية.. ونداء هام من السلطات
وزير الصحة يوجه بخطة استثمارية طموحة لتطوير المنظومة الصحية بالعام المالي 2026/2027
التهجد كم ركعة ؟ .. وكيفية أدائها في المنزل
الحبس سنة وغرامة 200 جنيه عقوبة التعامل ببطاقتي رقم قومي
خبير عسكري: الرد الإيراني على أمريكا يستهدف الضغط الاقتصادي وأسعار الطاقة
الذروة الجمعة والسبت.. اضطرابات جوية مرتقبة بسبب "الحسومات الربيعية"| تفاصيل
خلي بالكوا.. الأرصاد تحذر من طقس متقلب وأمطار ورياح فى هذا الموعد
الهلال الأحمر يدفع بأكثر من 76 ألف سلة غذائية و 18 ألف قطعة ملابس إلى غزة
غبور 7 ناقلات نفط مضيق هرمز منذ 8 مارس بينها 5 سفن مرتبطة بشحنات إيرانية
تعاون مصري ياباني لتطوير الرعاية الصحية وتحسين تجربة المرضى بالمستشفيات
الزراعة: تكثيف الجولات الميدانية لضمان انتظام صرف الأسمدة المدعمة للفلاحين
الرئيس الإيراني: لا ننوي الدخول في صراع مع دول المنطقة
رياضة

أبرزها لقاء السعودية.. موعد مباريات منتخب مصر الودية في مارس

منتخب مصر
منتخب مصر
عبدالله هشام

يخوض منتخب مصر 3 مباريات ودية خلال شهر مارس الجاري ضمن استعدادات الفراعنة للمشاركة في بطولة كأس العالم  2026 بأمريكا.

ويشارك منتخب مصر في مهرجان كرة القدم المقرر إقامته في قطر ويجمع عدة منتخبات بهدف الاستعداد لمنافسات كأس العالم.

ورغم التهديدات التي تصاحب إلغاء الفاعليات الرياضية في منطقة الخليج لكن لم يصدر أي قرار بشأن إلغاء تام للمباريات الودية المقررة في قطر.

وظهرت بعض المؤشرات الإيجابية خلال الأيام الماضية عن عودة الدوري القطري غدا الخميس.

وجاءت مواجهات مصر الودية علي هامش الاستعداد لبطولة كأس العالم كالتالي:-

موعد مباراة مصر والسعودية

يواجه منتخب مصر منافسه السعودية فى المباراة الودية الأولى 26 مارس، والتي تجمع المنتخبين في دولة قطر استعداداً للمشاركة في كأس العالم بأمريكا 2026.

موعد مباراة مصر وإسبانيا

ويلتقي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بنظيره الإسباني، في المباراة الودية الثانية التي تجمع المنتخبين 30 من شهر مارس المقبل، على أن تُقام المباراة في دولة قطر، استعداداً للمشاركة في كأس العالم بأمريكا 2026.

منتخب مصر كأس العالم 2026 مهرجان كرة القدم كأس العالم الدوري القطري

هاني شاكر

وفاة هاني شاكر تُشعل مواقع التواصل .. و«الموسيقيين» تكشف الحقيقة

الدولار

رسميا.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء

صلاة التهجد كم ركعه

صلاة التهجد كم ركعة ؟ اعرف وقتها وأحكامها للرجال والنساء ودعاءها المستجاب

فيروز مكي

بالراحة على الأرض مش بتاعتهم.. مذيعة القاهرة الإخبارية تعلق على هجمات إيران وتدمير تل أبيب

علامات ليلة القدر

هل ظهرت علامات ليلة القدر 21 رمضان؟ 8 حقائق تؤكد ظهورها

صلاة التهجد كم ركعة

التهجد كم ركعة ؟ اعرف موعد صلاة المتّقين وعدد ركعاتها وأسهل طريقة لأدائها

مشغولات ذهبية

وسط حالة من الترقب.. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر

مشغولات ذهبية

تقلب حركة الأسعار .. قيمة الذهب عيار 21 الآن في مصر

وليد هندي

وليد هندي: الدراما الرمضانية فتحت ملفات نفسية مسكوت عنها

إيران

البرلمان العربي: الانتهاكات الإيرانية تقوض الأمن والاستقرار في المنطقة

صورة أرشيفية

أستاذ قانون دولي: الحرب الأمريكية الإيرانية الإسرائيلية أصبحت عالمية

موجود في مطبخك.. طعام بسيط قد يحمي من الجلطات ويعزز صحة القلب

موجود في مطبخك.. طعام بسيط قد يحمي من الجلطات ويعزز صحة القلب
موجود في مطبخك.. طعام بسيط قد يحمي من الجلطات ويعزز صحة القلب
موجود في مطبخك.. طعام بسيط قد يحمي من الجلطات ويعزز صحة القلب

قفطان أنيق.. كندة علوش تبهر متابعيها بظهورها

كندة علوش
كندة علوش
كندة علوش

وزيرة التضامن الاجتماعي تزور مركز كفالة الأورمان وتتابع خدمات رعاية الأطفال

وزيرة التضامن الاجتماعي تتفقد مركز كفالة جمعية الأورمان
وزيرة التضامن الاجتماعي تتفقد مركز كفالة جمعية الأورمان
وزيرة التضامن الاجتماعي تتفقد مركز كفالة جمعية الأورمان

سر المطاعم.. مكون بسيط يضيفه الطهاة للأرز ليصبح مفلفلًا مثل المطاعم

سر المطاعم.. مكون بسيط يضيفه الطهاة للأرز ليصبح مفلفلًا مثل المطاعم
سر المطاعم.. مكون بسيط يضيفه الطهاة للأرز ليصبح مفلفلًا مثل المطاعم
سر المطاعم.. مكون بسيط يضيفه الطهاة للأرز ليصبح مفلفلًا مثل المطاعم

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم: أحمد العوضي أعلى المشاهدات.. ومحمد إمام كسب النجاح الحقيقي .. فيديو

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم: أتمنى تقديم السيرة الذاتية للرئيس الراحل حسنى مبارك | فيديو

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم عن رفض الظهور مع رامز جلال: «مش كل حاجة الفلوس» | فيديو

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

