مواعيد مباريات مصر الودية أمام السعودية والبرازيل وإسبانيا

يخوض منتخب مصر 3 مباريات ودية ضمن استعدادات الفراعنة للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026 بأمريكا.

ويشارك منتخب مصر في مهرجان كرة القدم المقرر إقامته في قطر ويجمع عدة منتخبات بهدف الاستعداد لمنافسات كأس العالم.

وجاءت مواجهات مصر الودية علي هامش الاستعداد لبطولة كأس العالم كالتالي:-

موعد مباراة مصر والسعودية

يواجه منتخب مصر منافسه السعودية فى المباراة الودية الأولى 26 مارس، والتي تجمع المنتخبين في دولة قطر استعداداً للمشاركة في كأس العالم بأمريكا 2026.

موعد مباراة مصر وإسبانيا

ويلتقي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بنظيره الإسباني، في المباراة الودية الثانية التي تجمع المنتخبين 30 من شهر مارس المقبل، على أن تُقام المباراة في دولة قطر، استعداداً للمشاركة في كأس العالم بأمريكا 2026.

موعد مباراة مصر والبرازيل

اتفق الاتحاد المصري لكرة القدم مع نظيره البرازيلي على مواجهة ودية، تجمع المنتخب الوطني الأول لكرة القدم مع راقصي السامبا، في شهر مايو المقبل خلال المعسكر الأخير للفراعنة في ختام الاستعداد لكأس العالم.