قياسات طبية وبدنية لمنتخب مصر مواليد 2009

خضع منتخب مصر، مواليد 2009 لبرنامج متكامل من القياسات الطبية والبدنية على مدار أربعة أيام، تحت إشراف الجهاز الطبي، برئاسة الدكتور ماجد العنتبلي، وذلك في إطار الاستعداد للمشاركة في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

وشملت القياسات الطبية مجموعة من الاختبارات المتقدمة، من بينها قياس القوة العضلية، وتقييم مجال الحركة للمفاصل، وبصمة القدم الثلاثية الأبعاد، وتحليل الأداء الحركي للاعبين، بالإضافة إلى قياس قوة رد الفعل الأرضي، وقياس القوة والسرعة أثناء الجري وأداء التمارين المختلفة.

وأجرى لاعبو المنتخب كشفاً طبياً شاملاً للاطمئنان على حالتهم الصحية، قبل خوض منافسات التصفيات الأفريقية، المقررة إقامتها بمدينة بنغازي الليبية خلال الفترة من 24 مارس الحالي وحتى 5 أبريل المقبل.

وفي إطار التوعية الطبية، ألقى الدكتور ماجد العنتبلي، محاضرة تثقيفية للاعبين حول أسس التغذية السليمة خلال شهر رمضان، وأهمية الاستشفاء البدني، مع شرح مفصل لكل الجوانب المتعلقة بالنظام الغذائي المناسب للاعبين خلال فترة الإعداد والمنافسات.

ويضم الجهاز الطبي لمنتخب مصر مواليد 2009 أيضًا: الدكتور صلاح عاشور، استشاري العلاج الطبيعي والتأهيل، وأحمد ممدوح، أخصائي التدليك.