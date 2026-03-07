قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بأصوات المشاهير.. أوقاف قنا تحتفى بذكرى غزوة بدر بمسجد عبدالرحيم القنائى
أحمد موسى عن المتلاعبين بالأسعار: ناس عايزة تمص دم الشعب وإحنا في حرب
لو منزلكش 400 جنيه على البطاقة.. هل يمكن الحصول على منحة التموين عبر الخط الساخن؟
طرق الاستعلام ودفع فاتورة الغاز المنزلي
استهداف مستودع شهران للنفط في إيران
اللي قتلوا ابني اتنين | انهيار والدة طالب الأكاديمية العربية في عزائه.. صور
موعد العشر الأواخر من رمضان وليلة القدر .. ودعاؤها المستجاب وهذه العبادات تدخلك الجنة
إخلاء مبان في دبي مارينا بعد سقوط شظايا اعتراض جوي على برج سكني
تشيلسي يتخطى عقبة ريكسام بصعوبة ويصعد إلى ربع النهائي كأس الاتحاد الإنجليزي
في غياب رونالدو ومشاركة حجازي .. النصر يهزم نيوم في الوقت القاتل
بعد إخلاء سبيلها | سوزي الأردنية : سيبوني في حالي.. خسرت كل حاجة
الإمارات لحمها مر .. أحمد موسى يشيد برسالة بن زايد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قياسات طبية وبدنية لمنتخب مصر مواليد 2009

صورة من القياسات ال
صورة من القياسات ال
إسلام مقلد

خضع منتخب مصر، مواليد 2009 لبرنامج متكامل من القياسات الطبية والبدنية على مدار أربعة أيام، تحت إشراف الجهاز الطبي، برئاسة الدكتور ماجد العنتبلي، وذلك في إطار الاستعداد للمشاركة في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

وشملت القياسات الطبية مجموعة من الاختبارات المتقدمة، من بينها قياس القوة العضلية، وتقييم مجال الحركة للمفاصل، وبصمة القدم الثلاثية الأبعاد، وتحليل الأداء الحركي للاعبين، بالإضافة إلى قياس قوة رد الفعل الأرضي، وقياس القوة والسرعة أثناء الجري وأداء التمارين المختلفة.

وأجرى لاعبو المنتخب كشفاً طبياً شاملاً للاطمئنان على حالتهم الصحية، قبل خوض منافسات التصفيات الأفريقية، المقررة إقامتها بمدينة بنغازي الليبية خلال الفترة من 24 مارس الحالي وحتى 5 أبريل المقبل.

وفي إطار التوعية الطبية، ألقى الدكتور ماجد العنتبلي، محاضرة تثقيفية للاعبين حول أسس التغذية السليمة خلال شهر رمضان، وأهمية الاستشفاء البدني، مع شرح مفصل لكل الجوانب المتعلقة بالنظام الغذائي المناسب للاعبين خلال فترة الإعداد والمنافسات.

ويضم الجهاز الطبي لمنتخب مصر مواليد 2009 أيضًا: الدكتور صلاح عاشور، استشاري العلاج الطبيعي والتأهيل، وأحمد ممدوح، أخصائي التدليك.

منتخب مصر منتخب مصر مواليد 2009 القياسات الطبية القياسات الطبية والبدنية الجهاز الطبي كأس الأمم الأفريقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسماعيل قاآني

بعد اختفائه منذ مقتل خامنئي.. منشور غامض منسوب لقائد فيلق القدس من داخل إسرائيل يشعل الجدل

700 جنيه دفعة واحدة| مفاجأة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

700 جنيه دفعة واحدة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

موعد عيد الفطر 2026

3 أيام إجازة رسمية.. موعد عيد الفطر 2026 فلكيًا في مصر

الأرصاد

الطقس غدًا الأحد.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تبدأ الفجر

منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. موعد صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

قوات الجيش الأمريكي

فرقة «الشيطان 82».. قوة النخبة الأمريكية تصل الشرق الأوسط

عيد الأم

عيد الأم 2026 إجازة رسمية.. مفاجأة سارة للملايين

ياسمين عبد العزيز ومي عمر

رد ناري من ياسمين عبد العزيز على مي عمر بعد أزمة العزاء وترتيب المسلسلات.. شاهد

ترشيحاتنا

مساجد كفر الشيخ

مساجد كفر الشيخ تشهد إقبالًا كبيرًا لأداء صلاتي العشاء والتراويح .. صور

اللقاء

وزير الرياضة : مراكز الشباب أصبحت خدمة مجتمعية متكاملة للأجيال

رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية

غرفة الإسماعيلية تفعل إدارة الأزمات لمواجهة تداعيات الصراع الإقليمى

بالصور

تحذير.. أطعمة شائعة على السحور قد تسبب الحموضة في رمضان

أطعمة قد تسبب الحموضة خاصة في السحور
أطعمة قد تسبب الحموضة خاصة في السحور
أطعمة قد تسبب الحموضة خاصة في السحور

تحولت من الأفضل إلى الأسوأ.. لاندو نوريس ينتقد تعديلات سيارات فورمولا 1

لاندو نوريس
لاندو نوريس
لاندو نوريس

سوسن بدر: عمرو سعد وأحمد العوضي مكسرين الدنيا

يمنى البدراوي مع سوسن بدر
يمنى البدراوي مع سوسن بدر
يمنى البدراوي مع سوسن بدر

طريقة عمل أم علي بالجلاش.. طعم لا يقاوم

طريقة عمل طاجن أم على بالجلاش
طريقة عمل طاجن أم على بالجلاش
طريقة عمل طاجن أم على بالجلاش

فيديو

ميمي جمال

بابا مسلم وماما مسيحية.. ميمي جمال تكشف الأسرارها في حبر سري

ليلى عبد اللطيف

هل رمضان السنة دي هيكون 17 يوم بس؟.. رد ناري من ليلى عبد اللطيف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

المزيد