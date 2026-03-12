محافظ المنيا يتفقد مدرسة اللواء فاروق طه الثانوية بقرية بني عبيد

تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، مدرسة اللواء فاروق طه الثانوية المشتركة بقرية بني عبيد التابعة لمركز أبوقرقاص، وذلك للوقوف على مستوى الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب ومدى الاستفادة من مشروعات تطوير البنية التعليمية داخل القرية.

وخلال الجولة، أشاد محافظ المنيا بإدارة المدرسة، مؤكدًا حرصها على تقديم نموذج متميز في العملية التعليمية، والعمل على توفير بيئة تعليمية مناسبة تسهم في دعم قدرات الطلاب ورفع مستوى التحصيل الدراسي لديهم.

واستمع المحافظ إلى شرح من صابر زيان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، وهناء محمود مديرة المدرسة، حول سير وانتظام العملية التعليمية، و الالتزام بتطبيق المعايير التربوية وتوفير المناخ التعليمي الملائم للطلاب.

من جانبه، أوضح المهندس أحمد عثمان مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالمنيا، أن المدرسة تضم 24 فصلًا دراسيًا إلى جانب الفراغات التعليمية والتكميلية ودورات المياه والمعامل، ومقامة على مساحة 3072 مترًا مربعًا، حيث تم إنشاؤها ضمن خطة 2020 / 2021 ودخلت الخدمة التعليمية عام 2022، بما يسهم في دعم وتطوير منظومة التعليم داخل القرية.

كما استعرض مدير الأبنية التعليمية التصميمات والاشتراطات الإنشائية الخاصة بالمبنى المدرسي، موضحًا أن المدارس يتم إنشاؤها وتطويرها وفق أحدث المعايير الهندسية لضمان السلامة والكفاءة وتحقيق الاستفادة المثلى من المساحات، بما يتواكب مع خطط الدولة للتوسع في إنشاء وتطوير المدارس.

وشهد المحافظ خلال الزيارة عرضًا فنيًا قدمه طلاب المدرسة تضمن فقرات غنائية وقصائد شعر وطنية، تزامنًا مع احتفالات المحافظة بالعيد القومي الـ 107 الموافق 18 مارس من كل عام، في إطار تعزيز روح الانتماء الوطني لدى الطلاب وترسيخ قيم حب الوطن.

وأكد محافظ المنيا أن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” تمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة لأهالي القرى، لاسيما في قطاع التعليم الذي يعد أحد الركائز الأساسية لبناء الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة، مشددًا على استمرار المتابعة الميدانية لكافة المشروعات لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

رافق المحافظ خلال الجولة النائب حازم فاروق عضو مجلس النواب، والنائب أحمد عبد المنعم عضو مجلس الشيوخ، وهشام الضوي رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص.

