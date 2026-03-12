قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الدوحة تعتذر وإيران تناور.. منتخب مصر في ورطة قبل المونديال| إيه الحكاية؟
عمرو الليثي: النظرة التي تصعد إلى السماء فجأة والتنهيدة التي تخرج من قلبك تأكد أن ربنا يعلم بها
روما يحسم الجدل حول بيع سعود عبد الحميد إلى لانس
نجني الكثير من المال.. ترامب يربط بين ارتفاع أسعار النفط ومصلحة المواطنين الأمريكيين
46 قرشًا صعود جديد في سعر الدولار مساء اليوم 12-3-2026
ندوة إرشادية بمركز بلاط حول تسميد وري القمح والاستعداد لتلقيح نخيل
أزمة لبنان تتصاعد.. تهديد إسرائيلي بعملية برية ضد حزب الله
حجامة إمام عاشور تثير الجدل في مطار القاهرة قبل السفر لـ تونس
مجتبى خامنئي: لم أعرف بتعييني إلا من خلال التليفزيون الإيراني
إسرائيل توسّع هجماتها في لبنان.. تمركز عسكري جديد وقصف للضاحية الجنوبية
الذهب يرتفع 25 جنيها مساء اليوم الخميس 12-3-2026
تبدأ من 300 جنيه.. أسعار كحك العيد والبسكويت 2026 في المحلات والمنافذ
محافظ المنيا يتفقد مدرسة اللواء فاروق طه الثانوية بقرية بني عبيد

ايمن رياض

تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، مدرسة اللواء فاروق طه الثانوية المشتركة بقرية بني عبيد التابعة لمركز أبوقرقاص، وذلك للوقوف على مستوى الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب ومدى الاستفادة من مشروعات تطوير البنية التعليمية داخل القرية.

وخلال الجولة، أشاد محافظ المنيا بإدارة المدرسة، مؤكدًا حرصها على تقديم نموذج متميز في العملية التعليمية، والعمل على توفير بيئة تعليمية مناسبة تسهم في دعم قدرات الطلاب ورفع مستوى التحصيل الدراسي لديهم.

واستمع المحافظ إلى شرح من صابر زيان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، وهناء  محمود مديرة المدرسة، حول سير وانتظام العملية التعليمية، و الالتزام بتطبيق المعايير التربوية وتوفير المناخ التعليمي الملائم للطلاب.

من جانبه، أوضح المهندس أحمد عثمان مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالمنيا، أن المدرسة تضم 24 فصلًا دراسيًا إلى جانب الفراغات التعليمية والتكميلية ودورات المياه والمعامل، ومقامة على مساحة 3072 مترًا مربعًا، حيث تم إنشاؤها ضمن خطة 2020 / 2021 ودخلت الخدمة التعليمية عام 2022، بما يسهم في دعم وتطوير منظومة التعليم داخل القرية.

كما استعرض مدير الأبنية التعليمية التصميمات والاشتراطات الإنشائية الخاصة بالمبنى المدرسي، موضحًا أن المدارس يتم إنشاؤها وتطويرها وفق أحدث المعايير الهندسية لضمان السلامة والكفاءة وتحقيق الاستفادة المثلى من المساحات، بما يتواكب مع خطط الدولة للتوسع في إنشاء وتطوير المدارس.

وشهد المحافظ خلال الزيارة عرضًا فنيًا قدمه طلاب المدرسة تضمن فقرات غنائية وقصائد شعر وطنية، تزامنًا مع احتفالات المحافظة بالعيد القومي الـ 107 الموافق 18 مارس من كل عام، في إطار تعزيز روح الانتماء الوطني لدى الطلاب وترسيخ قيم حب الوطن.

وأكد محافظ المنيا أن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” تمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة لأهالي القرى، لاسيما في قطاع التعليم الذي يعد أحد الركائز الأساسية لبناء الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة، مشددًا على استمرار المتابعة الميدانية لكافة المشروعات لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

رافق المحافظ خلال الجولة النائب حازم فاروق عضو مجلس النواب، والنائب أحمد عبد المنعم عضو مجلس الشيوخ، وهشام الضوي رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص.
 

موعد صرف معاشات أبريل 2026.. هل سيتم تبكير الصرف قبل العيد

ارتفاع مستمر.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس بالبورصة والأسواق

أخبار التفويت إيه عندكم.. خالد الغندور يثير الجدل بشأن أيمن الشريعي

أول رد فعل من محمد الشناوي تجاه بلوجر ادعت زواجها منه| تفاصيل

أول رد فعل من محمد الشناوي تجاه بلوجر ادعت زواجها منه| تفاصيل

معجزة طبية.. زوجة هاني شاكر تكشف سبب سفره للخارج

الجمعة والسبت.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة بشأن حالة الجو قبل العيد

البوسعيدي يفضح مخططات واشنطن وتل أبيب.. ويؤكد: عُمان ترفض التطبيع مع المحتل

الحرب على إيران.. الكويت تعلن خروج 6 خطوط لنقل الكهرباء عن الخدمة

تموين الوادي الجديد تعلن أسعار أسطوانات البوتاجاز داخل المستودعات

جانب من التوزيعات بسوهاج

وصول 5 أطنان لحوم لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية في سوهاج

مدير رعاية بورسعيد يجتمع بمديري المراكز والوحدات الصحية ويشدد على التواجد المباشر وسط المنتفعين

مدير الرعاية الصحية في بورسعيد يشدد على التواجد المباشر وسط المنتفعين

طريقة عمل البايلا بالمأكولات البحرية.. وصفة سهلة بطعم المطاعم

بدء تشغيل كوبري الصاغة بـ الزقازيق عقب انتهاء أعمال الإصلاح والصيانة

وزير الدفاع يزور عددا من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

توزيع 1000 بطانية بقرى مراكز الشرقية

تصريحات تامر عبدالمنعم

المشاهدات مقياس وقتي.. تامر عبدالمنعم يعلق على صراع الأعلى مشاهدة في رمضان

وزير الدفاع يزور عدد من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

وزير الدفاع يزور عددا من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

بعد اتهامها بالسرقة.. أول رد من جيهان الشماشرجي

بعد عامين .. تفاصيل اتهام جيهان الشماشرجي بسرقة منقولات في القاهرة

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

