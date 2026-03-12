محافظ المنيا يتفقد مخزنًا لتعبئة السلع الغذائية وقافلة تموينية بقرية بني عبيد

قام اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بجولة تفقدية بقرية بني عبيد بمركز أبوقرقاص، لمتابعة الحالة التموينية، والتأكد من توافر السلع الغذائية بالأسواق، وذلك في إطار جهود المحافظة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.

وخلال الجولة، تفقد المحافظ آحد مخازن القطاع الخاص لتعبئة السلع الغذائية وطرحها بالأسواق، حيث اطمأن على توافر السلع الأساسية وانتظام عملية التعبئة والتوزيع، بما يسهم في دعم استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين.

واستمع المحافظ إلى شرح من المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، حول جهود المديرية في رفع كفاءة منظومة الرقابة التموينية، وضمان إتاحة السلع الأساسية بالأسواق، والتصدي لجميع صور الغش التجاري ومنع الاحتكار أو حجب السلع، مع التأكيد على طرحها بكميات كافية وبأسعار مناسبة للمواطنين.

وأوضح وكيل وزارة التموين أن المديرية قامت بحصر تجار الجملة وكبار تجار التجزئة والمخازن التابعة لهم، حيث بلغ عدد مخازن وشركات تداول السلع الحرة ومصانع التعبئة على مستوى المحافظة أكثر من 271 مخزنًا وشركة تعمل في مجال تداول السلع الأساسية، بما يسهم في تعزيز توافرها بالأسواق.

كما تفقد المحافظ قافلة تموينية تضم عددًا من السلع الغذائية الأساسية، من بينها السكر والأرز والمكرونة، يتم طرحها بكميات مناسبة وأسعار مخفضة للمواطنين، باعتبارها أحد المنافذ المتحركة للوصل إلى أكبر عدد من القرى والعزب لتوفير السلع الأساسية للمواطنين الأكثر احتياجا فى مختلف أنحاء المحافظة.

وأكد المحافظ استمرار تكثيف الحملات التموينية والرقابية لضبط الأسواق، والتأكد من توافر السلع الاستراتيجية ومنع أي ممارسات احتكارية، بما يضمن توفير السلع للمواطنين بكميات كافية وأسعار مناسبة في جميع مراكز وقرى المحافظة.

رافق المحافظ خلال الجولة النائب حازم فاروق، عضو مجلس النواب، والنائب أحمد عبد المنعم، عضو مجلس الشيوخ، وهشام الضوى، رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص.

