بني سويف.. انتظام حملات المرحلة الثالثة من الموجة 28 لإزالة التعديات

اطمأن السكرتير العام كامل على غطاس،على انتظام العمل في حملات المرحلة الثالثة من الموجة 28 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ضمن سلسلة الحملات التى تنفذها الحكومة فى إطار توجيهات القيادة السياسية باستمرار جهود استرداد أراضى الدولة.

جاء ذلك خلال تواجده داخل مركز السيطرة الموحد بديوان عام المحافظة ،وفي حضور علاء عيد مدير الأزمات ، حيث تابع السكرتير العام "عبر بث حي"انتظام سير العمل في حملات الإزالات التي يتم تنفيذها بمراكز المحافظة.

ومن خلال التواصل المباشر مع رؤساء الوحدات المحلية الذين تواجدوا للإشراف على تنفيذ قرارات الإزالة ضمن الموجة التي تشرف عليها اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة.

تجدر الإشارة إلى أن الموجة الحالية لإزالة التعديات (الموجة 28) يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية على مدار 3 أشهر(يناير وفبراير ومارس )،بدأت بالمرحلة الأولى في الفترة من 10 إلى 30 يناير 2026،تلتها المرحلة الثانية في الفترة من 7 إلى 27 فبراير،وتختتم بالمرحلة الثالثة في الفترة من 7 إلى 27 مارس 2026.