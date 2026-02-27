بقيمة 35 مليون..تمويل 261 مشروعًا لشباب الخريجين خلال شهر بقنا

قال المهندس محمود العماري، رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظة قنا، إنه خلال شهر يناير تم تمويل 261 مشروعًا من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، لشباب الخريجين من أبناء المحافظة، بإجمالي مبلغ 35 مليون و76 ألف و762 جنيهًا، من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

وأوضح العماري، بأن المشروعات الممولة من الجهاز منها 3 مشروعات صغيرة، بإجمالي تمويل 28 مليون و675 ألف و762 جنيهًا، وفرت 343 فرصة عمل لشباب الخريجين من أبناء المحافظة، بينما بلغ عدد المشروعات المتناهية الصغر 258 مشروعا بتمويل قدره 6 مليون و401 ألف، وفرت 258 فرصة عمل.

وأشار رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات، إلى أن ذلك يأتي في الوقت الذي تولي فيه القيادة السياسية، واللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، اهتمامًا كبيرًا للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، لما لها من دور كبير في دفع عجلة التنمية، وزيادة الإنتاج، والحد من البطالة من خلال توفير فرص عمل حقيقية لشباب الخريجين.

من جانبه ثمن اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، الدور الحيوي الذي يقوم به جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بقنا في دعم ريادة الأعمال، ودعم مشروعات الشباب.

وأشار الببلاوى، إلى أن المحافظة تعمل جاهدة على توفير المناخ الملائم لنمو المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة للشباب، باعتبار هذه المشروعات الركيزة الأساسية لتحقيق النهضة الاقتصادية المنشودة.





