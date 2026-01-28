قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة وانخفاض طفيف في درجات الحرارة اليوم الأربعاء
من يذهب للملحق؟.. الجولة الأخيرة تحدد مصير 14 فريقًا في دوري أبطال أوروبا
رفض عربي وإقليمي لأي تصعيد يشعل أي حرب في المنطقة
إيران تؤكد سيطرتها على مضيق "هرمز" و تُسقط مسيرة إسرائيلية وتعدم جاسوسا
الأربع ولا الخميس؟ موعد أول يوم رمضان في مصر فلكيا
إطفاء الجيزة تسيطر على حريق نشب داخل منزل بأوسيم دون خسائر في الأرواح
بعد أن وصلت الصفقة لخط النهاية.. من هو الأنجولي كامويش مهاجم الأهلي المنتظر؟
سي إن إن: ترامب لم يتخذ قرارًا نهائيا بشأن إيران
بالأسماء.. المقبولون بدفعتي 2019 و2020 وتظلمات 2017 و2018 للتعيين بالنيابة الإدارية
السجائر أخطر من السلاح النووي.. جمال شعبان يحذر من تأثيرها على المواطنين
مفاجأة قبل رمضان.. 10 % انخفاض في أسعار اللحوم
صراع جديد.. زينة: أبو الأولاد اتجوز مساعدته.. وأحمد عز ينفي.. القصة الكاملة
ميزة جديدة يقدمها واتساب لمستخدمي أندرويد.. تعرف عليها

تطبيق واتساب
تطبيق واتساب
لمياء الياسين

يقوم تطبيق واتساب قريباً ، بتوسيع نطاق الإعلانات لتشمل مناطق متعددة حول العالم، وقد يضطر المستخدمون الذين يرغبون في تجربة بدون إعلانات إلى الدفع مقابل ذلك فقدكشف كود برمجي في النسخة التجريبية 2.26.3.9 من واتساب لنظام أندرويد عبر موقع Wabetainfo أن الشركة تختبر اشتراكًا مدفوعًا يمحو الإعلانات تمامًا.

تحقيق  الربح

تستهدف هذه الخطة المستخدمين في أوروبا والمملكة المتحدة، ويبلغ سعرها حوالي 4 يورو شهريًا، وفقًا لصور من النسخة التجريبية الأولية. ورغم أن شركة ميتا لم تؤكد السعر النهائي، إلا أن هذه الخطوة تشير إلى تحول واضح في استراتيجية واتساب لتحقيق الربح من قاعدة مستخدميها الضخمة.

على الجانب الآخر ، تظهر الإعلانات حاليًا في تبويب التحديثات في واتساب، حيث يستعرض المستخدمون منشورات الحالة ويتصفحون القنوات. 

وتشمل هذه الإعلانات بعض إعلانات الحالة التي تظهر بعد التحديثات والقنوات المُروّجة التي تُعرض كتوصيات مع الاشتراك الجديد، ستختفي هذه الإعلانات و لن يرى المشتركون المحتوى المُروّج بعد تحديثات الحالة، ولن يتلقوا اقتراحات قنوات ممولة وستبقى الميزات الأساسية مثل الرسائل الخاصة والمكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو مجانية لجميع المستخدمين.

بيانات المحادثات الخاصة

من جانبها ، أطلقت شركة ميتا إعلاناتها لأول مرة في تبويب "التحديثات" على واتساب في الولايات المتحدة العام الماضي، ثم وسّعت نطاقها ليشمل مناطق أخرى. 

وتؤكد الشركة أن هذه الإعلانات لا تستخدم بيانات المحادثات الخاصة، بل تعتمد على اللغة والموقع الجغرافي العام ونشاط المستخدم داخل تبويب "التحديثات"، وقد روّجت ميتا لهذا النظام كوسيلة للشركات للوصول إلى أكثر من 1.5 مليار مستخدم لواتساب.

ستتم إدارة الاشتراكات عبر عمليات الشراء داخل التطبيق في متجر جوجل بلاي. بعد التفعيل، قد يستغرق تطبيق التغييرات ما يصل إلى 15 دقيقة، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان هذا اشتراكًا مستقلاً في واتساب أم جزءًا من خطة مركز حسابات ميتا الأوسع التي قد تشمل تطبيقات متعددة.

في سياق متصل، يعد الاشتراك اختياري حاليًا و سيستمر مستخدمو النسخة المجانية في رؤية الإعلانات في تبويب التحديثات. إلا أنه من جانبها لم تُعلن واتساب عن موعد إطلاق الميزة، موضحةً أنها لا تزال قيد التطوير وتخضع للمتطلبات التنظيمية قبل طرحها.

عواصف ترابية

محدش ينزل إلا للضرورة .. المصل واللقاح توجه تحذيرا لهؤلاء الأشخاص

مشغولات ذهبية

رقم قياسي جديد .. صعود صاروخي في أسعار الذهب الآن

مشغولات ذهبية

ترامب يشعل أسعار الذهب مجددا .. وهذه قيمة عيار 21 الآن

محمد عبد المنصف

«الناس مش فاهمة الموضوع».. أول تعليق من محمد عبدالمنصف بعد أزمته الأسرية مع لقاء الخميسي

دواجن بيضاء

قفزة مُفاجئة في أسعار الدواجن .. وهذا ثمن الكيلو الآن

محمود كهربا

100 ألف جنيه فقط.. أشرف عبد العزيز يوضح حقيقة الحسابات المالية لكهربا

الاهلي

35 مليون جنيه والتوقيع بكرا | صفقة مفاجئة في الأهلي من نادٍ شهير

دنيا المصري و ابنها فريدة

أبهرت الجمهور.. فريدة ابنة دنيا المصري تتألق في «لعبة وقلبت بجد» بأداء عفوي وصادق

مصر والامارات

مصر والإمارات تعززان الشراكة بين البلدين في مجال الأمن الغذائي

حسن الخطيب

وزير الاستثمار: صادرات المنسوجات مرشحة للقفز من 2.5 إلى 15 مليار دولار

العقارات

غرفة التطوير العقارى : السوق في مصر يواصل دوره كأحد أعمدة الاقتصاد الوطني

ياسمين صبري بإطلالة أنيقة تخطف الأنظار

تتخلص من الديون أخيرًا.. 5 أبراج على موعد مع استقرار مادي وبدايات جديدة في فبراير

أخطاء شائعة في تخزين الأكلات قبل رمضان.. احذريها حتى لا تتحوّل «العزومة» إلى كارثة صحية

القائمة الكاملة والنهائية لمسلسلات رمضان 2026

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

لتعزيز التعاون الدولي.. جامعة دمنهور تعلن فوزها بالمشاركة في مشروع EUSEEDS الأوروبي

