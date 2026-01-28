ميزة جديدة يقدمها واتساب لمستخدمي أندرويد.. تعرف عليها

يقوم تطبيق واتساب قريباً ، بتوسيع نطاق الإعلانات لتشمل مناطق متعددة حول العالم، وقد يضطر المستخدمون الذين يرغبون في تجربة بدون إعلانات إلى الدفع مقابل ذلك فقدكشف كود برمجي في النسخة التجريبية 2.26.3.9 من واتساب لنظام أندرويد عبر موقع Wabetainfo أن الشركة تختبر اشتراكًا مدفوعًا يمحو الإعلانات تمامًا.

تحقيق الربح

تستهدف هذه الخطة المستخدمين في أوروبا والمملكة المتحدة، ويبلغ سعرها حوالي 4 يورو شهريًا، وفقًا لصور من النسخة التجريبية الأولية. ورغم أن شركة ميتا لم تؤكد السعر النهائي، إلا أن هذه الخطوة تشير إلى تحول واضح في استراتيجية واتساب لتحقيق الربح من قاعدة مستخدميها الضخمة.

على الجانب الآخر ، تظهر الإعلانات حاليًا في تبويب التحديثات في واتساب، حيث يستعرض المستخدمون منشورات الحالة ويتصفحون القنوات.

وتشمل هذه الإعلانات بعض إعلانات الحالة التي تظهر بعد التحديثات والقنوات المُروّجة التي تُعرض كتوصيات مع الاشتراك الجديد، ستختفي هذه الإعلانات و لن يرى المشتركون المحتوى المُروّج بعد تحديثات الحالة، ولن يتلقوا اقتراحات قنوات ممولة وستبقى الميزات الأساسية مثل الرسائل الخاصة والمكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو مجانية لجميع المستخدمين.

بيانات المحادثات الخاصة

من جانبها ، أطلقت شركة ميتا إعلاناتها لأول مرة في تبويب "التحديثات" على واتساب في الولايات المتحدة العام الماضي، ثم وسّعت نطاقها ليشمل مناطق أخرى.

وتؤكد الشركة أن هذه الإعلانات لا تستخدم بيانات المحادثات الخاصة، بل تعتمد على اللغة والموقع الجغرافي العام ونشاط المستخدم داخل تبويب "التحديثات"، وقد روّجت ميتا لهذا النظام كوسيلة للشركات للوصول إلى أكثر من 1.5 مليار مستخدم لواتساب.

ستتم إدارة الاشتراكات عبر عمليات الشراء داخل التطبيق في متجر جوجل بلاي. بعد التفعيل، قد يستغرق تطبيق التغييرات ما يصل إلى 15 دقيقة، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان هذا اشتراكًا مستقلاً في واتساب أم جزءًا من خطة مركز حسابات ميتا الأوسع التي قد تشمل تطبيقات متعددة.

في سياق متصل، يعد الاشتراك اختياري حاليًا و سيستمر مستخدمو النسخة المجانية في رؤية الإعلانات في تبويب التحديثات. إلا أنه من جانبها لم تُعلن واتساب عن موعد إطلاق الميزة، موضحةً أنها لا تزال قيد التطوير وتخضع للمتطلبات التنظيمية قبل طرحها.