طلب إحاطة بالنواب لمراجعة تطبيق الرسوم الجمركية على هواتف القادمين من الخارج
زلزال بقوة 4.4 درجة يضرب محافظة "هوكايدو" اليابانية
الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة وانخفاض طفيف في درجات الحرارة اليوم الأربعاء
من يذهب للملحق؟.. الجولة الأخيرة تحدد مصير 14 فريقًا في دوري أبطال أوروبا
رفض عربي وإقليمي لأي تصعيد يشعل أي حرب في المنطقة
إيران تؤكد سيطرتها على مضيق "هرمز" و تُسقط مسيرة إسرائيلية وتعدم جاسوسا
الأربع ولا الخميس؟ موعد أول يوم رمضان في مصر فلكيا
إطفاء الجيزة تسيطر على حريق نشب داخل منزل بأوسيم دون خسائر في الأرواح
بعد أن وصلت الصفقة لخط النهاية.. من هو الأنجولي كامويش مهاجم الأهلي المنتظر؟
سي إن إن: ترامب لم يتخذ قرارًا نهائيا بشأن إيران
بالأسماء.. المقبولون بدفعتي 2019 و2020 وتظلمات 2017 و2018 للتعيين بالنيابة الإدارية
السجائر أخطر من السلاح النووي.. جمال شعبان يحذر من تأثيرها على المواطنين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رئيس التحرير
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

الأربع ولا الخميس؟ موعد أول يوم رمضان في مصر فلكيا

الأربع ولا الخميس؟ موعد أول يوم رمضان في مصر فلكيا
الأربع ولا الخميس؟ موعد أول يوم رمضان في مصر فلكيا
عبد الفتاح تركي

متى أول أيام رمضان 2026 في مصر ؟ يتصدر موعد أول أيام شهر رمضان 2026 في مصر والدول العربية، محركات البحث المختلفة حاليًا، مع تزايد تساؤلات المواطنين حول اليوم الصحيح لبدء الصيام، وما إذا كان شهر رمضان سيبدأ يوم الأربعاء أم الخميس، في ظل حالة الترقب السنوية التي تصاحب الإعلان الرسمي عن الرؤية الشرعية لهلال الشهر الكريم.

ويحرص المسلمون في مصر والعالم العربي، على متابعة تفاصيل موعد شهر رمضان، باعتباره من أهم المناسبات الدينية التي ترتبط بالعبادات والطقوس الروحانية، إضافةً إلى ارتباطه بالاستعدادات الأسرية والاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يفسّر الارتفاع الكبير في معدلات البحث عن موعد أول يوم رمضان 2026 خلال الفترة الحالية.

واقرأ أيضًا:

موعد شهر رمضان 2026

موعد شهر رمضان 2026 فلكيا

كشفت الحسابات الفلكية عن موعد شهر رمضان 2026، حيث تشير التقديرات إلى أن نهاية شهر شعبان لعام 1447 هجريا ستوافق يوم الأربعاء 18 فبراير 2026 فلكيا، على أن يكون أول أيام الصيام يوم الخميس 19 فبراير 2026، وذلك وفقا للحسابات العلمية المتخصصة، مع التأكيد على أن هذا الموعد يظل معلقًا لحين صدور الإعلان الرسمي من دار الإفتاء المصرية بعد استطلاع الرؤية الشرعية.

وتعتمد هذه الحسابات على مواقع القمر وحركته بالنسبة للأرض والشمس، وهو ما يجعلها مرجعا استرشاديا مهما قبل الإعلان الشرعي النهائي، الذي يحسم بشكل قاطع موعد بداية الشهر الكريم.

أول أيام رمضان 2026 في مصر

بحسب الحسابات الفلكية، من المرتقب أن يكون يوم الخميس 19 فبراير 2026 هو أول أيام شهر رمضان المبارك، ليبدأ المسلمون في مصر صيام الشهر الفضيل في هذا اليوم، وذلك حال ثبوت رؤية الهلال شرعا، وهو السيناريو الأقرب وفقا للمعطيات الفلكية الحالية.

ويظل الإعلان الرسمي من دار الإفتاء المصرية هو الفيصل في تحديد غرة شهر رمضان، حيث يتم الأخذ بالرؤية البصرية إلى جانب الحسابات الفلكية المعتمدة.

بعد غد.. كسوف جزئي للشمس بالتزامن مع نهاية شهر رمضان ولن يرى في مصر والمنطقة العربية

موعد استطلاع هلال رمضان 2026

من المقرر أن تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر رمضان 2026 في اليوم التاسع والعشرين من شهر شعبان، وذلك بعد غروب شمس هذا اليوم، لتحديد ما إذا كان الشهر سيتم 29 يومًا أو 30 يومًا، وهو ما سيترتب عليه إعلان موعد أول أيام الصيام بشكل رسمي.

وتشير الحسابات إلى أن الهلال الجديد سيبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 33 دقيقة بعد غروب الشمس يوم الرؤية، بينما يبقى في سماء القاهرة لمدة 37 دقيقة، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية لمدد تتراوح بين 34 و37 دقيقة.

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية، فيبقى الهلال الجديد لمدد تتراوح بين 20 و44 دقيقة، باستثناء جاكرتا، حيث يغرب القمر قبل غروب الشمس بدقيقة واحدة، وبذلك تكون غرة شهر رمضان 1447 هجريا فلكيا يوم الخميس 19 فبراير 2026.

عدد أيام رمضان وموعد عيد الفطر 2026

توضح التقديرات الفلكية أن عدد أيام شهر رمضان 2026 سيكون 30 يوما كاملا، ليكون يوم السبت 21 مارس 2026 هو أول أيام عيد الفطر المبارك، حيث يحتفل المسلمون في مصر والعالم بانتهاء شهر الصيام بعد شهر كامل من العبادة والطاعة والتقرب إلى الله.

ويمثل عيد الفطر مناسبة دينية واجتماعية مهمّة، تتجلى فيها مظاهر الفرح وصلة الرحم والتواصل الأسري، بعد شهر من الالتزام بالصيام والقيام وسائر العبادات.

موعد شهر رمضان 2026 فلكيًا وكم تبقى على رجب شعبان؟

عدد ساعات الصيام في رمضان 2026

أشارت الحسابات الفلكية إلى أن عدد ساعات الصيام خلال شهر رمضان 2026 يتراوح ما بين 12 و13 ساعة يوميًا في مختلف الدول العربية، حيث تكون الأيام الأولى من الشهر هي الأقصر من حيث عدد ساعات الصيام، ثم تزداد الساعات تدريجيا مع تقدم أيام الشهر، ليكون اليوم الأخير هو الأطول.

ويعد هذا التدرج أمرا طبيعيا نتيجة لتغير موقع الشمس وطول النهار مع الانتقال من فصل الشتاء إلى الربيع.

كيفية الاستعداد لشهر رمضان 2026

مع اقتراب موعد شهر رمضان 2026، يبحث المسلمون عن أفضل الطرق للاستعداد الروحي والعبادي لاستقبال الشهر الكريم، وجاءت أبرز وسائل الاستعداد على النحو الآتي:

  • تلاوة وتدبر القرآن الكريم يوميًا منذ الآن لتعزيز الارتباط بالقرآن قبل دخول الشهر الفضيل .
  • الحرص على إخراج الصدقات بشكل يومي حتى يصبح الإنفاق عادة سهلة خلال شهر رمضان .
  • المداومة على صلاة قيام الليل لتيسير أداء صلاة القيام والتهجد خلال الشهر الكريم .
  • صيام يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع اقتداء بسنة النبي والتدرب على فريضة الصيام قبل رمضان .
عناصر غذائية يجب توافرها في إفطار شهر رمضان

التقويم الهجري وأشهره

يعتمد نظام التقويم الهجري على الشهر القمري، والذي يتمثل في المدة الزمنية التي يستغرقها القمر لإتمام دورة كاملة حول الأرض، وتضم السنة الهجرية اثني عشر شهرا مرتبة على النحو الآتي:

  • المحرم .
  • صفر .
  • ربيع الأول .
  • ربيع الآخر .
  • جمادى الأولى .
  • جمادى الآخرة .
  • رجب .
  • شعبان .
  • رمضان .
  • شوال .
  • ذو القعدة .
  • ذو الحجة .
عواصف ترابية

محدش ينزل إلا للضرورة .. المصل واللقاح توجه تحذيرا لهؤلاء الأشخاص

مشغولات ذهبية

رقم قياسي جديد .. صعود صاروخي في أسعار الذهب الآن

مشغولات ذهبية

ترامب يشعل أسعار الذهب مجددا .. وهذه قيمة عيار 21 الآن

محمد عبد المنصف

«الناس مش فاهمة الموضوع».. أول تعليق من محمد عبدالمنصف بعد أزمته الأسرية مع لقاء الخميسي

دواجن بيضاء

قفزة مُفاجئة في أسعار الدواجن .. وهذا ثمن الكيلو الآن

محمود كهربا

100 ألف جنيه فقط.. أشرف عبد العزيز يوضح حقيقة الحسابات المالية لكهربا

الاهلي

35 مليون جنيه والتوقيع بكرا | صفقة مفاجئة في الأهلي من نادٍ شهير

دنيا المصري و ابنها فريدة

أبهرت الجمهور.. فريدة ابنة دنيا المصري تتألق في «لعبة وقلبت بجد» بأداء عفوي وصادق

سميح ساويرس

سميح ساويرس يكشف عن حلمه المؤجل منذ سنوات

أمل حجازي

أمل حجازى تثير الجدل: الحجاب حتة قماش لا تعنيني

محمد رمضان

محمد رمضان يستعرض لياقته البدنية في الجيم

بالصور

ياسمين صبري بإطلالة أنيقة تخطف الأنظار

ياسمين صبري بإطلالة أنيقة تخطف الأنظار سعر حذائها يفاجئ الجمهور
ياسمين صبري بإطلالة أنيقة تخطف الأنظار سعر حذائها يفاجئ الجمهور
ياسمين صبري بإطلالة أنيقة تخطف الأنظار سعر حذائها يفاجئ الجمهور

تتخلص من الديون أخيرًا.. 5 أبراج على موعد مع استقرار مادي وبدايات جديدة في فبراير

تتخلص من الديون أخيرًا.. 5 أبراج على موعد مع استقرار مادي وبدايات جديدة في فبراير
تتخلص من الديون أخيرًا.. 5 أبراج على موعد مع استقرار مادي وبدايات جديدة في فبراير
تتخلص من الديون أخيرًا.. 5 أبراج على موعد مع استقرار مادي وبدايات جديدة في فبراير

أخطاء شائعة في تخزين الأكلات قبل رمضان.. احذريها حتى لا تتحوّل «العزومة» إلى كارثة صحية

أخطاء شائعة في تخزين الأكلات قبل رمضان
أخطاء شائعة في تخزين الأكلات قبل رمضان
أخطاء شائعة في تخزين الأكلات قبل رمضان

القائمة الكاملة والنهائية لمسلسلات رمضان 2026

مسلسلات رمضان 2026
مسلسلات رمضان 2026
مسلسلات رمضان 2026

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

جامعة دمنهور

لتعزيز التعاون الدولي.. جامعة دمنهور تعلن فوزها بالمشاركة في مشروع EUSEEDS الأوروبي

