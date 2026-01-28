قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة وانخفاض طفيف في درجات الحرارة اليوم الأربعاء
من يذهب للملحق؟.. الجولة الأخيرة تحدد مصير 14 فريقًا في دوري أبطال أوروبا
رفض عربي وإقليمي لأي تصعيد يشعل أي حرب في المنطقة
إيران تؤكد سيطرتها على مضيق "هرمز" و تُسقط مسيرة إسرائيلية وتعدم جاسوسا
الأربع ولا الخميس؟ موعد أول يوم رمضان في مصر فلكيا
إطفاء الجيزة تسيطر على حريق نشب داخل منزل بأوسيم دون خسائر في الأرواح
بعد أن وصلت الصفقة لخط النهاية.. من هو الأنجولي كامويش مهاجم الأهلي المنتظر؟
سي إن إن: ترامب لم يتخذ قرارًا نهائيا بشأن إيران
بالأسماء.. المقبولون بدفعتي 2019 و2020 وتظلمات 2017 و2018 للتعيين بالنيابة الإدارية
السجائر أخطر من السلاح النووي.. جمال شعبان يحذر من تأثيرها على المواطنين
مفاجأة قبل رمضان.. 10 % انخفاض في أسعار اللحوم
صراع جديد.. زينة: أبو الأولاد اتجوز مساعدته.. وأحمد عز ينفي.. القصة الكاملة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

ياسمين صبري بإطلالة أنيقة تخطف الأنظار

ياسمين صبري بإطلالة أنيقة تخطف الأنظار سعر حذائها يفاجئ الجمهور
ياسمين صبري بإطلالة أنيقة تخطف الأنظار سعر حذائها يفاجئ الجمهور
أسماء عبد الحفيظ

واصلت الفنانة ياسمين صبري لفت الأنظار على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن شاركت جمهورها بمجموعة صور جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، ظهرت خلالها بإطلالة أنيقة تجمع بين الرقي والجرأة، ما جعلها حديث المتابعين خلال الساعات الماضية.

ياسمين صبري بإطلالة أنيقة تخطف الأنظار سعر حذائها يفاجئ الجمهور

ياسمين صبري بإطلالة أنيقة تخطف الأنظار سعر حذائها يفاجئ الجمهور

وجاءت الإطلالة لتعكس ذوق ياسمين الرفيع في اختيار الأزياء، حيث اعتمدت على تنسيق متوازن بين الألوان الهادئة والتفاصيل الجذابة، ما أضفى على ظهورها لمسة من الفخامة والبساطة في آنٍ واحد.

تفاصيل إطلالة ياسمين صبري

ياسمين صبري بإطلالة أنيقة تخطف الأنظار سعر حذائها يفاجئ الجمهور

اختارت ياسمين صبري بلوزة حريرية باللون السيمون، جاءت بتصميم ناعم يعكس أنوثتها، ونسّقتها مع تنورة باللون الأبيض أضفت على الإطلالة إحساسًا بالرقي والصفاء، ولم تكتفِ بذلك، بل أكملت اللوك بـ معطف فرو باللون البني منحها دفئًا وأناقة تناسب الأجواء الشتوية.

أما الإكسسوارات، فاختارت حقيبة يد باللون الفوشيا، جاءت كلون جريء كسر حيادية الألوان ولفت الانتباه بشكل لافت، مضيفة لمسة عصرية مميزة على الإطلالة الكلاسيكية.

اللمسات الجمالية نعومة وأناقة

من الناحية الجمالية، فضّلت ياسمين صبري الاعتماد على مكياج ناعم وبسيط أبرز ملامحها الطبيعية، حيث اختارت أحمر شفاه باللون الوردي الهادئ، مع مكياج عيون خفيف منحها إطلالة أنثوية جذابة دون مبالغة.

ياسمين صبري بإطلالة أنيقة تخطف الأنظار سعر حذائها يفاجئ الجمهور

وزيّنت ظهورها بـ مجوهرات ماسية أنيقة، جاءت عبارة عن حلق وخاتم وكوليه، أضفت لمسة فخامة راقية وأكملت تناغم الإطلالة بشكل متقن.

سعر الحذاء مفاجأة لعشاق الموضة

ياسمين صبري بإطلالة أنيقة تخطف الأنظار سعر حذائها يفاجئ الجمهور

وكان اللافت في إطلالة ياسمين صبري هو الحذاء، حيث نسّقت لوكها مع حذاء بكعب عالٍ متعدد الألوان من توقيع دار الأزياء العالمية كريستيان لوبوتان، المعروفة بتصاميمها الفاخرة والمميزة في عالم الأحذية.

وبلغ سعر الحذاء حوالي 795 دولارًا أمريكيًا، أي ما يعادل نحو 37 ألفًا و391 جنيهًا مصريًا، وهو ما أثار دهشة المتابعين وتفاعلهم، خاصة أن الحذاء جاء كعنصر بارز أضفى لمسة جريئة على الإطلالة.

تفاعل الجمهور

ياسمين صبري بإطلالة أنيقة تخطف الأنظار سعر حذائها يفاجئ الجمهور

وتفاعل عدد كبير من متابعي ياسمين صبري مع الصور، حيث انهالت التعليقات التي أشادت بأناقتها وذوقها المميز في اختيار الأزياء، معتبرين أن إطلالتها تعكس دائمًا حضورًا لافتًا يجمع بين البساطة والفخامة

ياسمين صبري ياسمين صبري بإطلالة ياسمين صبري بإطلالة أنيقة تخطف الأنظار سعر حذائها يفاجئ الجمهور سعر حذائها الإكسسوارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عواصف ترابية

محدش ينزل إلا للضرورة .. المصل واللقاح توجه تحذيرا لهؤلاء الأشخاص

مشغولات ذهبية

رقم قياسي جديد .. صعود صاروخي في أسعار الذهب الآن

مشغولات ذهبية

ترامب يشعل أسعار الذهب مجددا .. وهذه قيمة عيار 21 الآن

محمد عبد المنصف

«الناس مش فاهمة الموضوع».. أول تعليق من محمد عبدالمنصف بعد أزمته الأسرية مع لقاء الخميسي

دواجن بيضاء

قفزة مُفاجئة في أسعار الدواجن .. وهذا ثمن الكيلو الآن

محمود كهربا

100 ألف جنيه فقط.. أشرف عبد العزيز يوضح حقيقة الحسابات المالية لكهربا

الاهلي

35 مليون جنيه والتوقيع بكرا | صفقة مفاجئة في الأهلي من نادٍ شهير

دنيا المصري و ابنها فريدة

أبهرت الجمهور.. فريدة ابنة دنيا المصري تتألق في «لعبة وقلبت بجد» بأداء عفوي وصادق

ترشيحاتنا

جامعة الازهر

جامعة الأزهر تنعى عميد كلية اللغات والترجمة السابق

ليلة النصف من شعبان

ليلة النصف من شعبان 2026 اقتربت.. ترقب عجائبها فلا يرد فيها دعاء

دعاء التاسع من شعبان

دعاء اليوم التاسع من شهر شعبان.. 12 كلمة تسد ديونك وتهلك من ظلمك

بالصور

ياسمين صبري بإطلالة أنيقة تخطف الأنظار

ياسمين صبري بإطلالة أنيقة تخطف الأنظار سعر حذائها يفاجئ الجمهور
ياسمين صبري بإطلالة أنيقة تخطف الأنظار سعر حذائها يفاجئ الجمهور
ياسمين صبري بإطلالة أنيقة تخطف الأنظار سعر حذائها يفاجئ الجمهور

تتخلص من الديون أخيرًا.. 5 أبراج على موعد مع استقرار مادي وبدايات جديدة في فبراير

تتخلص من الديون أخيرًا.. 5 أبراج على موعد مع استقرار مادي وبدايات جديدة في فبراير
تتخلص من الديون أخيرًا.. 5 أبراج على موعد مع استقرار مادي وبدايات جديدة في فبراير
تتخلص من الديون أخيرًا.. 5 أبراج على موعد مع استقرار مادي وبدايات جديدة في فبراير

أخطاء شائعة في تخزين الأكلات قبل رمضان.. احذريها حتى لا تتحوّل «العزومة» إلى كارثة صحية

أخطاء شائعة في تخزين الأكلات قبل رمضان
أخطاء شائعة في تخزين الأكلات قبل رمضان
أخطاء شائعة في تخزين الأكلات قبل رمضان

القائمة الكاملة والنهائية لمسلسلات رمضان 2026

مسلسلات رمضان 2026
مسلسلات رمضان 2026
مسلسلات رمضان 2026

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

جامعة دمنهور

لتعزيز التعاون الدولي.. جامعة دمنهور تعلن فوزها بالمشاركة في مشروع EUSEEDS الأوروبي

المزيد