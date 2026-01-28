واصلت الفنانة ياسمين صبري لفت الأنظار على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن شاركت جمهورها بمجموعة صور جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، ظهرت خلالها بإطلالة أنيقة تجمع بين الرقي والجرأة، ما جعلها حديث المتابعين خلال الساعات الماضية.

ياسمين صبري بإطلالة أنيقة تخطف الأنظار سعر حذائها يفاجئ الجمهور

وجاءت الإطلالة لتعكس ذوق ياسمين الرفيع في اختيار الأزياء، حيث اعتمدت على تنسيق متوازن بين الألوان الهادئة والتفاصيل الجذابة، ما أضفى على ظهورها لمسة من الفخامة والبساطة في آنٍ واحد.

تفاصيل إطلالة ياسمين صبري

اختارت ياسمين صبري بلوزة حريرية باللون السيمون، جاءت بتصميم ناعم يعكس أنوثتها، ونسّقتها مع تنورة باللون الأبيض أضفت على الإطلالة إحساسًا بالرقي والصفاء، ولم تكتفِ بذلك، بل أكملت اللوك بـ معطف فرو باللون البني منحها دفئًا وأناقة تناسب الأجواء الشتوية.

أما الإكسسوارات، فاختارت حقيبة يد باللون الفوشيا، جاءت كلون جريء كسر حيادية الألوان ولفت الانتباه بشكل لافت، مضيفة لمسة عصرية مميزة على الإطلالة الكلاسيكية.

اللمسات الجمالية نعومة وأناقة

من الناحية الجمالية، فضّلت ياسمين صبري الاعتماد على مكياج ناعم وبسيط أبرز ملامحها الطبيعية، حيث اختارت أحمر شفاه باللون الوردي الهادئ، مع مكياج عيون خفيف منحها إطلالة أنثوية جذابة دون مبالغة.

وزيّنت ظهورها بـ مجوهرات ماسية أنيقة، جاءت عبارة عن حلق وخاتم وكوليه، أضفت لمسة فخامة راقية وأكملت تناغم الإطلالة بشكل متقن.

سعر الحذاء مفاجأة لعشاق الموضة

وكان اللافت في إطلالة ياسمين صبري هو الحذاء، حيث نسّقت لوكها مع حذاء بكعب عالٍ متعدد الألوان من توقيع دار الأزياء العالمية كريستيان لوبوتان، المعروفة بتصاميمها الفاخرة والمميزة في عالم الأحذية.

وبلغ سعر الحذاء حوالي 795 دولارًا أمريكيًا، أي ما يعادل نحو 37 ألفًا و391 جنيهًا مصريًا، وهو ما أثار دهشة المتابعين وتفاعلهم، خاصة أن الحذاء جاء كعنصر بارز أضفى لمسة جريئة على الإطلالة.

تفاعل الجمهور

وتفاعل عدد كبير من متابعي ياسمين صبري مع الصور، حيث انهالت التعليقات التي أشادت بأناقتها وذوقها المميز في اختيار الأزياء، معتبرين أن إطلالتها تعكس دائمًا حضورًا لافتًا يجمع بين البساطة والفخامة