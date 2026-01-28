أخطاء شائعة في تخزين الأكلات قبل رمضان.. احذريها حتى لا تتحوّل «العزومة» إلى كارثة صحية

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تبدأ الكثير من ربات البيوت في تخزين الأطعمة والمأكولات لتوفير الوقت والجهد خلال أيام الصيام.

ورغم أن هذه العادة تبدو ذكية ومنظمة، إلا أن أخطاء بسيطة في تخزين الأكلات قبل رمضان قد تؤدي إلى تلف الطعام، فقدان قيمته الغذائية، أو ما هو أخطر من ذلك: التسمم الغذائي.

أخطاء شائعة في تخزين الأكلات قبل رمضان

كشفت خبيرة الإقتصاد المنزلى هبه محمد من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، عن أخطر الأخطاء الشائعة في تخزين الأطعمة قبل رمضان، ونوضح الطريقة الصحيحة لتجنبها

أخطاء شائعة في تخزين الأكلات قبل رمضان

أولًا: تخزين الطعام وهو ساخن

من أكثر الأخطاء شيوعًا:

وضع الطعام الساخن مباشرة في الثلاجة أو الفريزر.

الاعتقاد أن البرودة ستمنع التلف فورًا.

لماذا هو خطير؟

يؤدي إلى تكثف البخار داخل العبوة.

يخلق بيئة مناسبة لتكاثر البكتيريا.

يفسد طعم الأكل وقوامه.

الطريقة الصحيحة:

اتركي الطعام يبرد تمامًا في درجة حرارة الغرفة لمدة لا تتجاوز ساعتين، ثم خزنيه.

ثانيًا: استخدام عبوات غير مناسبة للتخزين

كثيرات يستخدمن:

أكياس بلاستيك رفيعة.

علب بلاستيك غير مخصصة للفريزر.

النتائج:

تسرب الروائح.

تغير طعم الأطعمة.

احتمالية انتقال مواد ضارة للطعام.

الحل:

أخطاء شائعة في تخزين الأكلات قبل رمضان

استخدمي عبوات محكمة الغلق.

يفضل الزجاج أو البلاستيك المخصص للتجميد.

ثالثًا: تخزين كميات كبيرة دون تقسيم

تجميد كميات ضخمة من الطعام في عبوة واحدة خطأ شائع.

لماذا؟

صعوبة فك التجميد.

الحاجة لإعادة التجميد وهو خطر.

تلف جزء من الطعام.

الطريقة الصحيحة:

قسّمي الطعام إلى حصص مناسبة للاستخدام الواحد.

رابعًا: إعادة تجميد الطعام بعد فكّه

من أخطر الأخطاء الصحية:

إخراج الطعام من الفريزر.

إذابة جزء منه.

إعادته مرة أخرى للتجميد.

المخاطر:

تكاثر البكتيريا.

زيادة احتمالات التسمم الغذائي.

فقدان القيمة الغذائية.

القاعدة الذهبية: ما يُفك تجميده لا يُعاد تجميده.

خامسًا: عدم كتابة تاريخ التخزين

الاعتماد على الذاكرة فقط خطأ شائع قبل رمضان.

النتائج:

نسيان مدة التخزين.

استهلاك أطعمة منتهية الصلاحية.

الحل:

كتابة تاريخ التخزين على كل عبوة.

ترتيب الأطعمة حسب الأقدم فالأحدث.

سادسًا: تخزين جميع الأطعمة بنفس الطريقة

ليس كل الطعام يُخزن بالطريقة نفسها.

أمثلة على الأخطاء:

تجميد الخضروات دون سلقها.

تخزين الأرز والمكرونة المطبوخة مع الصلصة.

تخزين اللحوم المتبلة لفترات طويلة.

الطريقة الصحيحة:

سلق الخضروات نصف سلقة قبل التجميد.

تخزين المكونات منفصلة قدر الإمكان.

سابعًا: إهمال نظافة الفريزر والثلاجة

تخزين الطعام في فريزر غير نظيف كارثة صحية.

المخاطر:

انتقال الروائح.

تلوث الأطعمة.

نمو الفطريات والبكتيريا.

النصيحة:

تنظيف الفريزر قبل رمضان.

التخلص من الأطعمة القديمة أو المجهولة المصدر.

ثامنًا: الإفراط في التخزين بدافع التوفير

التخزين المبالغ فيه:

يزحم الفريزر.

يقلل كفاءة التبريد.

يؤدي لتلف الطعام سريعًا.

الأفضل:

التخزين حسب الحاجة.

ترك مساحة لتهوية الهواء داخل الفريزر.

تاسعًا: تخزين أطعمة لا تصلح للتجميد

بعض الأطعمة لا تتحمل التخزين المسبق مثل:

البطاطس المقلية.

السلطات الطازجة.

الأطعمة التي تحتوي على المايونيز.

الألبان الطازجة.

تجميدها يؤدي إلى تغير الطعم والقوام بشكل مزعج.

عاشرًا: تجاهل علامات فساد الطعام

حتى مع التخزين الصحيح:

أي رائحة غريبة.

تغير في اللون.

قوام غير طبيعي.

تعني أن الطعام غير صالح للاستهلاك، مهما كان مكلفًا.

نصائح ذهبية لتخزين آمن قبل رمضان